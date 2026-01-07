Gold Reaper Pro Scalping EA
- Asesores Expertos
- Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
- Versión: 2.0
- Activaciones: 15
🏆 GOLD REAPER PRO - EA profesional de scalping en XAUUSD.
Asesor Experto totalmente automatizado para el trading en Oro utilizando la probada estrategia de reversión a la media RSI con gestión dinámica del riesgo basada en ATR.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- RSI Mean Reversion - Captura los extremos del mercado.
- SL/TP basado en ATR - Se adapta automáticamente a la volatilidad
- Smart Trailing Stop - Bloquea los beneficios
- Filtro de tendencia - Confirmación EMA opcional
- Filtro de Diferencial - Evita periodos de alto diferencial
- Calculadora de % de riesgo - Dimensionamiento automático de lotes
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 ESTRATEGIA:
COMPRAR: Cuando el RSI cae por debajo de 25 (sobreventa)
VENTA: Cuando el RSI sube por encima de 75 (sobrecompra)
SL/TP dinámico basado en ATR para una óptima relación riesgo:recompensa
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ AJUSTES RECOMENDADOS:
- Símbolo: XAUUSD
- Marco temporal: M15 o H1
- Depósito mínimo: $500
- Riesgo: 1-2% por operación
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 LO QUE OBTIENES:
✓ Trading totalmente automatizado
Guía de usuario en PDF incluida
Todos los parámetros personalizables
Actualizaciones de por vida
✓ Soporte rápido
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
El trading implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Pruebe primero en demo.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💬 SOPORTE:
¿Preguntas? Envíame un mensaje directamente. Respuesta en 24 horas.