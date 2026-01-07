Gold Reaper Pro Scalping EA

🏆 GOLD REAPER PRO - EA profesional de scalping en XAUUSD.





Asesor Experto totalmente automatizado para el trading en Oro utilizando la probada estrategia de reversión a la media RSI con gestión dinámica del riesgo basada en ATR.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:





- RSI Mean Reversion - Captura los extremos del mercado.

- SL/TP basado en ATR - Se adapta automáticamente a la volatilidad

- Smart Trailing Stop - Bloquea los beneficios

- Filtro de tendencia - Confirmación EMA opcional

- Filtro de Diferencial - Evita periodos de alto diferencial

- Calculadora de % de riesgo - Dimensionamiento automático de lotes





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📊 ESTRATEGIA:





COMPRAR: Cuando el RSI cae por debajo de 25 (sobreventa)

VENTA: Cuando el RSI sube por encima de 75 (sobrecompra)

SL/TP dinámico basado en ATR para una óptima relación riesgo:recompensa





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚙️ AJUSTES RECOMENDADOS:





- Símbolo: XAUUSD

- Marco temporal: M15 o H1

- Depósito mínimo: $500

- Riesgo: 1-2% por operación





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





📦 LO QUE OBTIENES:





✓ Trading totalmente automatizado

Guía de usuario en PDF incluida

Todos los parámetros personalizables

Actualizaciones de por vida

✓ Soporte rápido





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:





El trading implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan el rendimiento futuro. Pruebe primero en demo.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





💬 SOPORTE:





¿Preguntas? Envíame un mensaje directamente. Respuesta en 24 horas.