Stock Momentum EA

Stock Momentum EA es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado exclusivamente para el comercio de acciones ( Amazon, Tesla y Apple ... ) en MetaTrader 4.

La estrategia se centra en las operaciones de continuación de impulso utilizando una combinación robusta de:

  • Multi-Timeframe alineación de la tendencia

  • ADX fuerza direccional

  • RSI impulso zona media

  • Confirmación de impulso MACD

Este EA no es un robot de scalping, ni una rejilla, ni una martingala.

⚙️ Lógica de la estrategia principal

  • Detección de tendencia

    • EMA 50 / EMA 200 (MTF)

    • Confirmación de fuerza ADX

  • Momento de entrada

    • Zona de impulso RSI (por defecto 45 / 55)

    • Filtro de impulsos MACD

    • Validación de la estructura de precios

  • Gestión del riesgo

    • Stop Loss y Take Profit basados en ATR

    • Toma de beneficios parcial

    • Activación del punto de equilibrio después de 1,2R

    • Trailing stop basado en ATR

  • Filtros de seguridad

    • Control del diferencial (específico para cada valor)

    • Filtro de volatilidad (ATR mínimo)

    • Filtro de horas de negociación

    • Protección contra pérdidas consecutivas

    • Pausa después de rachas ganadoras

Funciones de gestión de operaciones

✔ Tamaño de lote adaptable (sin martingala)
✔ Lógica de cierre parcial
✔ Protección de punto muerto
✔ ATR trailing stop
✔ Control de posiciones máximas
✔ Protección automática de recuperación de pérdidas

🔒 Renuncia de riesgos

Este EA no utiliza:

  • Martingala

  • Rejilla

  • Cobertura

  • Arbitraje

  • Tick scalping

Operar implica riesgos. Siempre prueba en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

Ajustes recomendados

Parámetro Valor
Marco temporal M5
Símbolos Acciones / CFDs
Niveles RSI 45 / 55
Posiciones Máximas 1-3
Riesgo Bajo a Medio

Notas Importantes

  • Este EA no está diseñado para Forex o Crypto

  • Mejor rendimiento durante las sesiones activas del mercado de valores

  • Evite las acciones de baja volatilidad


