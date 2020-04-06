Stock Momentum EA es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado exclusivamente para el comercio de acciones ( Amazon, Tesla y Apple ... ) en MetaTrader 4.

La estrategia se centra en las operaciones de continuación de impulso utilizando una combinación robusta de:

Multi-Timeframe alineación de la tendencia

ADX fuerza direccional

RSI impulso zona media

Confirmación de impulso MACD

Este EA no es un robot de scalping, ni una rejilla, ni una martingala.

⚙️ Lógica de la estrategia principal

Detección de tendencia EMA 50 / EMA 200 (MTF) Confirmación de fuerza ADX

Momento de entrada Zona de impulso RSI (por defecto 45 / 55) Filtro de impulsos MACD Validación de la estructura de precios

Gestión del riesgo Stop Loss y Take Profit basados en ATR Toma de beneficios parcial Activación del punto de equilibrio después de 1,2R Trailing stop basado en ATR

Filtros de seguridad Control del diferencial (específico para cada valor) Filtro de volatilidad (ATR mínimo) Filtro de horas de negociación Protección contra pérdidas consecutivas Pausa después de rachas ganadoras



Funciones de gestión de operaciones

✔ Tamaño de lote adaptable (sin martingala)

✔ Lógica de cierre parcial

✔ Protección de punto muerto

✔ ATR trailing stop

✔ Control de posiciones máximas

✔ Protección automática de recuperación de pérdidas

🔒 Renuncia de riesgos

Este EA no utiliza:

Martingala

Rejilla

Cobertura

Arbitraje

Tick scalping

Operar implica riesgos. Siempre prueba en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

Ajustes recomendados

Parámetro Valor Marco temporal M5 Símbolos Acciones / CFDs Niveles RSI 45 / 55 Posiciones Máximas 1-3 Riesgo Bajo a Medio

Notas Importantes