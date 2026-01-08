Asain Range Hero

¿Qué es el EA ASIAN RANGE HERO?

Un algoritmo de trading diario que traza un Rango de Tiempo Alto/Bajo en la sesión del mercado asiático, y opera la ruptura.

¿Por qué utilizar este enfoque?



Se basa en la observación de que los mercados tienen períodos de baja volatilidad durante la sesión asiática antes de un movimiento de ruptura en cualquier dirección. Este EA está diseñado para capturar las rupturas.

¿Cómo determinó la rentabilidad?



Probamos diferentes parámetros como

Tiempo para dibujar el Rango de Tiempo Alto/Bajo p.ej. 01:00 - 04:00

Hora de cierre de la operación de ruptura, por ejemplo, 18:00

Multiplicador de Rango a SL para dar a las operaciones espacio para un posible retroceso p.ej. 50.0 puntos * 1.25 Multiplicador de Rango (entrada) = valor SL en puntos