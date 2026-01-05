EVERGREEN XAUUSD - Sistema multiestrategia para operar con oro

Un enfoque sistemático para el comercio de oro.

Evergreen está diseñado para hacer frente a los desafíos comunes que enfrentan los operadores de oro: la toma de decisiones emocionales, la exposición a la brecha de fin de semana, y el exceso de apalancamiento. El sistema automatiza la gestión de posiciones en múltiples marcos temporales utilizando una lógica preconfigurada.

QUÉ HACE ESTE SISTEMA

Evergreen ejecuta 5 estrategias simultáneamente en múltiples marcos temporales. Gestiona las posiciones durante la semana y cierra todas las operaciones antes del fin de semana.

CÓMO FUNCIONA

Lógica multi-estrategia: Cinco estrategias trabajan juntas. Algunas siguen tendencias, otras operan con retrocesos. Esta diversificación está diseñada para suavizar la curva de la renta variable. Cuadrícula adaptable: El sistema utiliza un posicionamiento de cuadrícula con un espaciado basado en la volatilidad. Cuando aumenta la volatilidad, el espaciado de la cuadrícula se amplía automáticamente. Control de la exposición: Un límite máximo de exposición impide que el sistema abra nuevas operaciones cuando el riesgo alcanza un umbral definido. Protocolo de fin de semana: Todas las posiciones se cierran el viernes a las 20:00 GMT (hora del meridiano de Greenwich). El sistema no mantiene posiciones durante los fines de semana.

Las cinco estrategias:

QUANTUM CORE - Detección de tendencias

- Detección de tendencias KINETIC WAVE - Momentum trading

- Momentum trading FLUX VECTOR - Rupturas de volatilidad

- Rupturas de volatilidad ORBITAL FLOW - Swing trading

- Swing trading STELLAR DRIFT - Continuación de la tendencia

Las cinco estrategias comparten:

Espaciado de cuadrícula adaptado a la volatilidad

Techo de exposición (límite máximo de riesgo)

Recogida parcial de beneficios en niveles definidos

Protocolo de cierre del viernes

PRECIO DE LANZAMIENTO - $97

El precio aumenta a medida que se venden más copias:

Precio actual $97 Después de 50 copias $297 Después de 150 ejemplares $597 Precio final $997

Los precios aumentan sin previo aviso.

Todas las compras incluyen actualizaciones de por vida sin coste adicional.

RESULTADOS HISTÓRICOS DE BACKTEST

Importante: Los siguientes resultados son sólo de backtesting histórico. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Las pruebas retrospectivas tienen limitaciones inherentes y pueden no reflejar las condiciones reales de negociación.

Perfil MEDIO (backtest de 9 años, saldo inicial de 10.000 $):

Métrica Resultado del Backtest Rentabilidad neta +1,710% Factor de beneficio 1.75 Tasa de ganancias 91.6% Reducción máxima 25% Ratio de Sharpe 3.46

El perfil ALTO utiliza posiciones más grandes y acepta mayores depreciaciones. Utilice MEDIUM a menos que entienda perfectamente el mayor riesgo.

A QUIÉN NO VA DIRIGIDO

Este sistema puede no ser adecuado para operadores que:

No esperan pérdidas: El sistema tiene pérdidas como parte de su funcionamiento normal. Ningún sistema de trading gana todas las operaciones.

El sistema tiene pérdidas como parte de su funcionamiento normal. Ningún sistema de trading gana todas las operaciones. Desean un control manual: El sistema está diseñado para funcionar de forma autónoma. La intervención manual puede interferir con la lógica.

El sistema está diseñado para funcionar de forma autónoma. La intervención manual puede interferir con la lógica. Prefiere posiciones de fin de semana: Todas las posiciones se cierran el viernes. Si prefiere mantener posiciones durante los fines de semana, este sistema no es adecuado.

Todas las posiciones se cierran el viernes. Si prefiere mantener posiciones durante los fines de semana, este sistema no es adecuado. Desea parámetros ajustables: Los parámetros principales están bloqueados. Sólo está disponible la selección del Perfil de Riesgo.

PROBAR ANTES DE COMPRAR

Recomendamos probar el sistema antes de comprarlo:

Descargue la Demo gratuita desde esta página Abrir Probador de Estrategias en MetaTrader 5 Ejecute pruebas en XAUUSD a través de diferentes períodos de tiempo Evalúe cómo el sistema maneja diversas condiciones de mercado

La demo sólo funciona en el Probador de Estrategias y no se puede adjuntar a los gráficos en vivo.

REQUISITOS

Símbolo: XAUUSD o GOLD solamente (otros símbolos son rechazados)

XAUUSD o GOLD solamente (otros símbolos son rechazados) Saldo mínimo: $100 (MEDIO) / $500 (ALTO)

$100 (MEDIO) / $500 (ALTO) Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

1:100 o superior recomendado Broker: Broker con spread bajo (menos de 30 puntos en oro)

Broker con spread bajo (menos de 30 puntos en oro) Plataforma: MetaTrader 5

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

Operar con oro conlleva un riesgo considerable. Este sistema utiliza técnicas de rejilla y promediado. Las detracciones flotantes son una parte normal del funcionamiento. El sistema está diseñado para recuperarse de los drawdowns, pero la recuperación no está garantizada. No opere con dinero que no pueda permitirse perder. Los resultados de pruebas anteriores no garantizan resultados futuros.