WPR with Alerts MT5 rr

Indicador Crypto_Forex "WPR con alertas" para MT5, sin repintado.





- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.

- Alertas integradas para PC y móvil para entrada y salida en zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Activación de alertas con niveles ajustables.

- Ideal para entradas de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de -10) y entradas de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de -90).

- El indicador se puede usar en cualquier marco temporal.

- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de acción del precio desde zonas de sobreventa/sobrecompra.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.