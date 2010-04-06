WPR with Alerts MT5 rr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "WPR con alertas" para MT5, sin repintado.
- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.
- Alertas integradas para PC y móvil para entrada y salida en zonas de sobreventa/sobrecompra.
- Activación de alertas con niveles ajustables.
- Ideal para entradas de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de -10) y entradas de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de -90).
- El indicador se puede usar en cualquier marco temporal.
- Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de acción del precio desde zonas de sobreventa/sobrecompra.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.