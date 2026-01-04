US30 Empire AI

US30 Empire | Sistema Automatizado de Ruptura de Índices

En el trading, la gestión del riesgo es más importante que la predicción.

US30 Empire es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para el índice Dow Jones (US30). El EA se basa en un enfoque estructurado de ruptura de la sesión de Nueva York, centrándose en los periodos de mayor actividad del mercado.

El sistema está diseñado con el control de riesgo como principio básico, utilizando niveles de Stop Loss predefinidos y reglas de protección de cuenta incorporadas.

Características clave de la estrategia

Box Breakout Logic

Supervisa un rango de precios predefinido antes de la apertura del mercado y negocia posibles rupturas durante la apertura de la sesión de Nueva York.

Supervisa un rango de precios predefinido antes de la apertura del mercado y negocia posibles rupturas durante la apertura de la sesión de Nueva York.

Filtro de tendencia

Se utiliza un filtro de tendencia interno H1 SMA (50) para reducir las entradas contra tendencia y las condiciones inestables del mercado.

Se utiliza un filtro de tendencia interno para reducir las entradas contra tendencia y las condiciones inestables del mercado.

Gestión dinámica del riesgo

Cálculo automático opcional del lote en función del saldo de la cuenta y del porcentaje de riesgo definido por el usuario.

Cálculo automático opcional del lote en función del saldo de la cuenta y del porcentaje de riesgo definido por el usuario.

Controles de protección de cuenta

Límites incorporados para: Pérdida máxima diaria Reducción máxima total del capital La negociación se detiene automáticamente si se alcanzan los límites de riesgo.

Límites incorporados para: La negociación se detiene automáticamente si se alcanzan los límites de riesgo.

🛡 Seguridad y Control del Riesgo

Sin Martingala

No Grid

No Arbitraje

Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación

Trailing stop opcional para gestionar los beneficios abiertos

⚙️ Condiciones de negociación recomendadas

Símbolo: US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - depende del broker)

US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - depende del broker) Marco temporal: M15 (H1 utilizado internamente para filtrar tendencias)

M15 (H1 utilizado internamente para filtrar tendencias) Saldo mínimo: $500

$500 Saldo recomendado: $1,500+ para configuraciones de riesgo conservadoras

$1,500+ para configuraciones de riesgo conservadoras Broker: Low-spread / ECN preferido

Low-spread / ECN preferido VPS: Recomendado para una ejecución estable y precisión de la sesión

Parámetros de entrada

UseDynamicRisk

Permite el cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta

Permite el cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta RiskPercent

Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (se recomiendan valores más bajos para mayor estabilidad)

Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (se recomiendan valores más bajos para mayor estabilidad) MaxDailyLoss

Límite de pérdida de capital diario (el EA deja de operar si se alcanza)

Límite de pérdida de capital diario (el EA deja de operar si se alcanza) MaxTotalDD

Límite total de reducción de capital para la protección de la cuenta

Límite total de reducción de capital para la protección de la cuenta BoxStartHour / BoxEndHour

Ventana de tiempo de servidor configurable para el rango de ruptura

👤 Para quién es este EA

✔ Los comerciantes se centraron en los instrumentos de índice

✔ Los usuarios que valoran el control de riesgo estructurado

✔ Los comerciantes que utilizan VPS para los sistemas basados en sesiones

No es adecuado para:

- Traders que esperan beneficios garantizados

- Estrategias de rejilla o martingala

- Usuarios incapaces de mantener MT5 funcionando continuamente

⚠️ Aviso importante

Operar con índices implica un riesgo significativo. La volatilidad del mercado, los spreads, el deslizamiento y la ejecución del broker pueden afectar a los resultados.

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de operar en vivo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

📩 Soporte

Para asistencia en la configuración o preguntas generales, por favor póngase en contacto conmigo a través de MQL5 Mensajes Privados después de la compra.

También puede explorar mis otros Asesores Expertos y utilidades de trading disponibles en mi perfil de MQL5.

Desarrollador:

Mohd Feroze (Feroze)

Desarrollador MQL5