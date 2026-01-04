US30 Empire AI

En el trading, la gestión del riesgo es más importante que la predicción.

US30 Empire es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado específicamente para el índice Dow Jones (US30). El EA se basa en un enfoque estructurado de ruptura de la sesión de Nueva York, centrándose en los periodos de mayor actividad del mercado.

El sistema está diseñado con el control de riesgo como principio básico, utilizando niveles de Stop Loss predefinidos y reglas de protección de cuenta incorporadas.

Características clave de la estrategia

  • Box Breakout Logic
    Supervisa un rango de precios predefinido antes de la apertura del mercado y negocia posibles rupturas durante la apertura de la sesión de Nueva York.

  • Filtro de tendencia
    Se utiliza un filtro de tendencia interno H1 SMA (50) para reducir las entradas contra tendencia y las condiciones inestables del mercado.

  • Gestión dinámica del riesgo
    Cálculo automático opcional del lote en función del saldo de la cuenta y del porcentaje de riesgo definido por el usuario.

  • Controles de protección de cuenta
    Límites incorporados para:
    • Pérdida máxima diaria
    • Reducción máxima total del capital
    La negociación se detiene automáticamente si se alcanzan los límites de riesgo.

🛡 Seguridad y Control del Riesgo

  • Sin Martingala
  • No Grid
  • No Arbitraje
  • Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación
  • Trailing stop opcional para gestionar los beneficios abiertos

⚙️ Condiciones de negociación recomendadas

  • Símbolo: US30 (Dow Jones, WS30, DJ30 - depende del broker)
  • Marco temporal: M15 (H1 utilizado internamente para filtrar tendencias)
  • Saldo mínimo: $500
  • Saldo recomendado: $1,500+ para configuraciones de riesgo conservadoras
  • Broker: Low-spread / ECN preferido
  • VPS: Recomendado para una ejecución estable y precisión de la sesión

Parámetros de entrada

  • UseDynamicRisk
    Permite el cálculo automático de lotes basado en el saldo de la cuenta
  • RiskPercent
    Porcentaje de la cuenta arriesgado por operación (se recomiendan valores más bajos para mayor estabilidad)
  • MaxDailyLoss
    Límite de pérdida de capital diario (el EA deja de operar si se alcanza)
  • MaxTotalDD
    Límite total de reducción de capital para la protección de la cuenta
  • BoxStartHour / BoxEndHour
    Ventana de tiempo de servidor configurable para el rango de ruptura

👤 Para quién es este EA

  • ✔ Los comerciantes se centraron en los instrumentos de índice
  • ✔ Los usuarios que valoran el control de riesgo estructurado
  • ✔ Los comerciantes que utilizan VPS para los sistemas basados en sesiones

No es adecuado para:
- Traders que esperan beneficios garantizados
- Estrategias de rejilla o martingala
- Usuarios incapaces de mantener MT5 funcionando continuamente

⚠️ Aviso importante

Operar con índices implica un riesgo significativo. La volatilidad del mercado, los spreads, el deslizamiento y la ejecución del broker pueden afectar a los resultados.

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de operar en vivo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

📩 Soporte

Para asistencia en la configuración o preguntas generales, por favor póngase en contacto conmigo a través de MQL5 Mensajes Privados después de la compra.

También puede explorar mis otros Asesores Expertos y utilidades de trading disponibles en mi perfil de MQL5.

Desarrollador:
Mohd Feroze (Feroze)
Desarrollador MQL5

