SMA Bias Exhaustion v3

SMA_Bias_Exhaustion le ayuda a separar cuando un movimiento todavía tiene impulso frente a cuando se ha estirado y comienza a agotarse, a menudo antes de un retroceso o una prueba de nivel.





SMA_Bias_Exhaustion - no es una predicción, sólo una visión más clara

No se puede predecir realmente la dirección del mercado. El mercado elige la dirección basándose en la emoción, la liquidez, las noticias y cómo reaccionan los participantes, no porque un indicador "lo diga".

SMA_Bias_Exhaustion no es una "máquina de adivinar la dirección". Es una herramienta diseñada para ayudarle a ver con más claridad:

cuándo un movimiento aún tiene impulso,

y cuando empieza a perder fuerza , lo que significa que el mercado puede querer: probar el nivel fuerte más cercano (por ejemplo, niveles diarios / pivotes / estructura), retroceder en la dirección opuesta, o volver más cerca de una media justa (reversión a la media).



Si el RSI a menudo parece "engañoso" o tardío, esta herramienta evita los porcentajes abstractos y se centra en lo que realmente mueve el mercado: el precio, la distancia desde la SMA y la volatilidad (ATR).

Nota importante sobre las señales

Este no es un sistema universal "por encima/por debajo de la SMA = compra/venta".

La posición de la línea de señal por encima o por debajo de la SMA puede variar mucho entre instrumentos, y en la práctica puede distorsionar lo suficiente como para que confiar en ella resulte arriesgado. Por eso la parte más importante de este indicador no es la posición de la línea en sí, sino la lógica del estado de los colores.

De mis pruebas de este método: el elemento más fuerte y claro es la señal roja (Agotamiento). Cuando se interpreta correctamente, puede dar un contexto muy útil para saber cuándo el mercado puede empezar a cambiar de ritmo.

Lo que muestra el indicador (simple)

El indicador traza la SMA y un estado de color cerca de ella:

Verde (Impulso) - el movimiento está "vivo"; el impulso está presente.

Naranja (Estiramiento) : el precio se ha alejado de la SMA más de lo normal. Aumenta la probabilidad de que el mercado "respire" (pausa/retroceso).

Rojo (Agotamiento ) - no sólo "sobrecompra/sobreventa". El rojo es una combinación en la que el movimiento se estira, el impulso comienza a disminuir, y aparecen señales de rechazo.



Las zonas rojas suelen coincidir con áreas en las que

comienzan a formarse límites locales (una sensación de soporte/resistencia),

el precio "lo intenta de nuevo" pero no puede continuar,

comienza un retroceso o un movimiento hacia el equilibrio.

Cómo utilizarlo (guía práctica)

1) Elija el periodo de la SMA (un ajuste principal)

SMA 50 - un comienzo universal sólido (M15-H1).

SMA 100-200 - filtrado más lento y "limpio" (H1-H4).

SMA 20-30 - más agresivo, más situaciones (M5-M15).

El indicador se adapta automáticamente a su elección de SMA (ventana de momentum, umbrales de volatilidad, etc.).

2) Concéntrese en el rojo: es una advertencia, no un botón

El rojo no es una señal de entrada. Es una advertencia de que el movimiento puede estar cansándose.

Cuando aparezca el rojo

deje de perseguir el precio (FOMO),

empiece a buscar lo que el mercado podría "comprobar": un nivel diario cercano, un pivote, una estructura o un soporte/resistencia evidente.

En la práctica, el rojo funciona mejor cuando se alinea con:

niveles / pivotes diarios,

una estructura clara,

"sentido común" de la acción del precio.

3) Mejor uso: filtro + confirmación

SMA_Bias_Exhaustion funciona mejor como:

un filtro de tendencia/contexto (SMA),

un filtro de ritmo: si el movimiento sigue vivo o ya se está desvaneciendo (estado del color),

más la confirmación de su propio método (velas, estructura, sesiones, niveles).

Lo que NO hace este indicador (y por qué es bueno)