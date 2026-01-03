Dual Balance EA

WP Dual-Balance FX Strategy es una estrategia profesional de trading multi-par diseñada para el mercado Forex. Opera con pares de divisas principales y secundarios altamente líquidos que mantienen relaciones estables a largo plazo, como EURUSD con GBPUSD, EURUSD con USDCHF, AUDUSD con NZDUSD y combinaciones similares. La estrategia gestiona posiciones sincronizadas como un ciclo controlado, enfocándose en la restauración del equilibrio y siendo adecuada para el trading sistemático a largo plazo.