One Click Confirm MT4

One Click Confirm proporciona alertas basadas en reglas deun solo clic que confirman rupturas de precios, cambios de impulso y retrocesos.

Las alertas de confirmación se colocan manualmente con un solo clic de botón y se activan sólo cuando se cumplen las condiciones seleccionadas por el usuario.

Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.

Diseñado principalmente para las entradas de operaciones - pero igualmente eficaz para las entradas de escala y los ajustes de stop-loss en las salidas - One Click Confirm permite aplicar el mismo método de confirmación consistente y basado en reglas a lo largo de todo el ciclo de vida de la operación.

Todas las confirmaciones se activan al cierre de la vela, lo que las hace fiables y fáciles de probar. Esto proporciona estructura, confianza y un proceso de negociación más coherente.

One-Click Confirm es compatible con el Probador de Estrategias. Consulte el manual de MetaTrader para obtener instrucciones sobre cómo añadir indicadores a los gráficos del Probador de Estrategias.

Métodos de Confirmación :

Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:



Ruptura del cuerpo de la vela

Ruptura de la Mecha de la Vela

Ruptura de Estructura (BoS)

Ruptura de la MA

Dirección de la pendiente de la MA

Giro del SAR Parabólico + Confirmación

Gancho RSI (OB / OS)

Gancho estocástico (OB / OS)





Todas las confirmaciones sontransparentes y basadas en reglas.



