One Click Confirm MT4
- Indicadores
- Part-time Day Trader
- Versión: 1.3
- Activaciones: 15
One Click Confirm proporciona alertas basadas en reglas deun solo clic que confirman rupturas de precios, cambios de impulso y retrocesos.
Las alertas de confirmación se colocan manualmente con un solo clic de botón y se activan sólo cuando se cumplen las condiciones seleccionadas por el usuario.
Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra.
Diseñado principalmente para las entradas de operaciones - pero igualmente eficaz para las entradas de escala y los ajustes de stop-loss en las salidas - One Click Confirm permite aplicar el mismo método de confirmación consistente y basado en reglas a lo largo de todo el ciclo de vida de la operación.
Todas las confirmaciones se activan al cierre de la vela, lo que las hace fiables y fáciles de probar. Esto proporciona estructura, confianza y un proceso de negociación más coherente.
One-Click Confirm es compatible con el Probador de Estrategias. Consulte el manual de MetaTrader para obtener instrucciones sobre cómo añadir indicadores a los gráficos del Probador de Estrategias.
Métodos de Confirmación:
Elija uno de los siguientes tipos de confirmación para un uso consistente:
- Ruptura del cuerpo de la vela
- Ruptura de la Mecha de la Vela
- Ruptura de Estructura (BoS)
- Ruptura de la MA
- Dirección de la pendiente de la MA
- Giro del SAR Parabólico + Confirmación
- Gancho RSI (OB / OS)
- Gancho estocástico (OB / OS)
Todas las confirmaciones sontransparentes y basadas en reglas.
Cómo funciona
Cuando se activa, la etiqueta"Alerta " y una campana de alerta se muestran en el gráfico. Si se activa en los ajustes de entrada, el color de la línea cambia para indicar el estado de activación.
Pulse de nuevo el botón para eliminar la alerta al instante.
Las alertas permanecen activas incluso después de cerrar el terminal. Al reiniciar, la herramienta comprueba si se ha producido alguna interrupción mientras estaba desconectada y lo notifica inmediatamente.
Cómo elegir una confirmación
Plazos más bajos = confirmaciones más rápidas y agresivas
Plazos más altos = confirmaciones más fuertes y conservadoras
Alertas basadas en el cierre de la vela
Todas las alertas se activan al cierre de la vela, por lo que son fáciles de probar, validar y revisar históricamente.
La coherencia es importante
Seleccione un tipo de confirmación que se adapte a su estrategia y aplíquelo de forma coherente en lugar de cambiar de un método a otro.
Confirmaciones basadas en indicadores
Cuando utilice alertas de indicadores (MA, SAR Parabólico, RSI, Estocástico, etc.), se recomienda añadir el indicador al gráfico para tener un contexto visual, pero no es obligatorio. Las alertas funcionan independientemente de los indicadores visibles.
Explicación de las confirmaciones
Acción del precio:
- Ruptura del cuerpo de la vela: Se activa cuando el precio cierra más allá del cuerpo de la vela anterior, confirmando el impulso direccional.
- Ruptura de la Mecha de la Vela: Se activa cuando el precio cierra más allá de la mecha de la vela anterior, confirmando una extensión más fuerte más allá de los extremos recientes.
- Ruptura de Estructura (BoS): Se activa cuando el precio cierra más allá de un máximo o mínimo oscilante anterior, confirmando un cambio en la estructura del mercado.
Media móvil:
- Ruptura de la media móvil: Se activa cuando el precio cierra por encima de la media móvil,
- Inversión de la pendiente de la MA: Se activa cuando la pendiente de la media móvil está en la dirección de la confirmación activada.
Tendencia:
- Parabolic SAR Turn + Confirm: Se activa cuando el SAR Parabólico gira en la dirección de la confirmación. El SAR de la barra anterior a la de activación debe estar en el lado opuesto de la vela.
Oscilador:
- Gancho RSI (OB / OS): Se activa cuando el RSI retrocede desde los niveles de sobrecompra o sobreventa, lo que indica el agotamiento del impulso y una posible reversión.
- Gancho estocástico (OB / OS): Se activa cuando el estocástico retrocede desde niveles de sobrecompra o sobreventa, confirmando un cambio de tendencia.