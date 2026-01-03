Golden Dawn Breakout XAU
- Asesores Expertos
- Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Está construido en torno a una filosofía de entrada de precisión, con el objetivo de operar sólo en condiciones de mercado de alta probabilidad, manteniendo un estricto control del riesgo.
Este EA no es una martingala, cuadrícula o sistema de apuestas.
Cada operación se ejecuta en base a una lógica de mercado predefinida con el objetivo de un crecimiento consistente a largo plazo y una reducción controlada.
✔ Estrategia intradía basada en la precisión
✔ Backtest histórico de 1 - 5 años
✔ Promedio de 1 -7 operaciones por mes
✔ Enfoque de bajo drawdown
✔ Gestión de riesgo fijo
✔ Filtros de spread y tiempo
✔ Funciona con la mayoría de los brokers
✔ Totalmente automatizado
Para un rendimiento óptimo, Golden Dawn Breakout EA se debe utilizar con la configuración recomendada a continuación.
-
Símbolo: XAUUSD
-
Plazo: H1
-
Depósito mínimo: $5000 (recomendado $10,000+)
-
Riesgo: 1-2% por operación
-
Spread máximo: Media del broker o inferior
Gestión del riesgo
Gold Sniper Trading EA utiliza un marco de riesgo estructurado y disciplinado diseñado para adaptarse a diferentes estilos de trading:
-
Stop Loss y Take Profit predefinidos en cada operación
-
Tamaño de posición basado en el riesgo, ajustable por el usuario
-
Opción de Stop Loss agresivo para una protección más rápida de la operación y un menor tiempo de exposición