Golden Dawn Breakout XAU

Golden Dawn Breakout es un Asesor Experto profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

Está construido en torno a una filosofía de entrada de precisión, con el objetivo de operar sólo en condiciones de mercado de alta probabilidad, manteniendo un estricto control del riesgo.

Este EA no es una martingala, cuadrícula o sistema de apuestas.
Cada operación se ejecuta en base a una lógica de mercado predefinida con el objetivo de un crecimiento consistente a largo plazo y una reducción controlada.

Sólo opera con XAUUSD (Oro)
✔ Estrategia intradía basada en la precisión
Backtest histórico de 1 - 5 años
✔ Promedio de 1 -7 operaciones por mes
✔ Enfoque de bajo drawdown
✔ Gestión de riesgo fijo
✔ Filtros de spread y tiempo
✔ Funciona con la mayoría de los brokers
✔ Totalmente automatizado

Para un rendimiento óptimo, Golden Dawn Breakout EA se debe utilizar con la configuración recomendada a continuación.

Por defecto (Recomendado)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Plazo: H1

  • Depósito mínimo: $5000 (recomendado $10,000+)

  • Riesgo: 1-2% por operación

  • Spread máximo: Media del broker o inferior

Gestión del riesgo

Gold Sniper Trading EA utiliza un marco de riesgo estructurado y disciplinado diseñado para adaptarse a diferentes estilos de trading:

  • Stop Loss y Take Profit predefinidos en cada operación

  • Tamaño de posición basado en el riesgo, ajustable por el usuario

  • Opción de Stop Loss agresivo para una protección más rápida de la operación y un menor tiempo de exposición

Aviso importante

Exención de responsabilidad por riesgos: las operaciones automatizadas implican un riesgo significativo de pérdida y no son adecuadas para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe siempre cualquier EA en una cuenta demo con su broker y verifique los ajustes antes de utilizar capital real. El autor no se hace responsable de las pérdidas en las operaciones.

