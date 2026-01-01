London Breakout session

Sesión de Londres Breakout EA

El EA London Session Breakout es un Asesor Experto profesional de MetaTrader 5 diseñado para identificar y operar con rupturas de precios durante la sesión de negociación de alta liquidez de Londres, uno de los períodos más activos en el mercado de divisas.

El EA rastrea automáticamente el rango de la sesión de Londres, bloquea el máximo y el mínimo, y detecta rupturas alcistas o bajistas una vez que el precio se mueve decisivamente fuera del rango de la sesión. Un panel de control visual inteligente permite a los operadores supervisar múltiples símbolos en tiempo real y ejecutar operaciones manualmente con un solo clic, o restringir las operaciones sólo en la dirección de ruptura confirmada.

Características principales