London Breakout session
Sesión de Londres Breakout EA
El EA London Session Breakout es un Asesor Experto profesional de MetaTrader 5 diseñado para identificar y operar con rupturas de precios durante la sesión de negociación de alta liquidez de Londres, uno de los períodos más activos en el mercado de divisas.
El EA rastrea automáticamente el rango de la sesión de Londres, bloquea el máximo y el mínimo, y detecta rupturas alcistas o bajistas una vez que el precio se mueve decisivamente fuera del rango de la sesión. Un panel de control visual inteligente permite a los operadores supervisar múltiples símbolos en tiempo real y ejecutar operaciones manualmente con un solo clic, o restringir las operaciones sólo en la dirección de ruptura confirmada.
Características principales
Detección automática del rango de la sesión de Londres
Identificación precisa de rupturas alcistas y bajistas
Monitorización multisímbolo desde un panel
Estado claro de la ruptura: Esperando, En Rango, Breakout, Sin Breakout
Confirmación de ruptura estricta opcional tras el cierre de la sesión
Aplicación opcional de la dirección (comprar sólo en ruptura alcista, vender sólo en ruptura bajista)
Botones de compra y venta con un solo clic
Control global de Lote, Stop Loss, Take Profit desde el panel
Filtro de margen máximo para entradas más seguras
Botón decierre de todas las posiciones sólo para EA
Reinicio automático diario (no es necesario reiniciar manualmente)