AlgoAction DailyShield

AlgoAction DailyShield - Lógica avanzada de acción de precios y escudo institucional

AlgoAction DailyShield es un sistema de negociación algorítmica premium para MetaTrader 5, diseñado para los operadores que priorizan la preservación del capital y la ejecución de alta precisión. En lugar de los tradicionales indicadores de retraso, AlgoAction DailyShield utiliza un motor de acción de precios propio para explotar los desequilibrios del mercado y el flujo de órdenes institucionales.

La estrategia: Inteligencia de precios adaptativa

  • Reconocimiento avanzado de patrones: El EA identifica zonas de alta probabilidad de "Agotamiento del Precio" y "Continuación de la Tendencia" utilizando una sofisticada lógica interna. Busca estructuras de velas específicas que indiquen acumulación o distribución institucional.

  • Sincronización de Momentos: Los filtros de tendencia incorporados garantizan que el EA sólo entra en operaciones cuando la acción del precio se alinea con la estructura subyacente del mercado, lo que aumenta significativamente la tasa de ganancias.

  • Entradas no rezagadas: A diferencia de los robots basados en RSI o MACD, AlgoAction DailyShield reacciona al movimiento del precio en tiempo real, entrando en el mercado en el momento exacto de una ruptura o inversión confirmada.

Gestión del riesgo de nivel institucional

  • Protección diaria contra caídas (2%): Una función de seguridad codificada. Si el capital de la cuenta cae un 2% en un solo día, el EA detiene instantáneamente todas las operaciones. Esto le protege de los "cisnes negros" y de la volatilidad inesperada del mercado.

  • Evasión inteligente de noticias: Conectado directamente al Calendario Económico de MetaTrader 5. Aegis escanea inteligentemente los eventos de alto impacto y se mueve al margen para evitar deslizamientos y picos artificiales de precios.

  • Relación Riesgo/Recompensa real: Cada operación se optimiza matemáticamente para una relación R/R mínima de 1:2. Nos centramos en "Calidad sobre Cantidad".

  • Sin Métodos Arriesgados: Aegis NO utiliza Grid, Martingale o Averaging. Cada posición es una operación independiente con su propio Stop Loss y Take Profit.

Características técnicas clave

  • Cálculo automático de lotes: La gestión del riesgo se automatiza en función del porcentaje que prefiera por operación.

  • Motor de seguimiento inteligente: Un trailing stop multietapa que bloquea los beneficios a medida que avanza la operación, asegurando que una "Operación Ganadora" nunca se convierta en una pérdida.

  • Modo oculto: SL y TP pueden ser manejados internamente para prevenir "Stop Hunting" por brokers sin escrúpulos.

Cómo alcanzar el éxito con Aegis

  • Pares Optimizados: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, y los principales índices.

  • Saldo Mínimo: $500 para un correcto escalado del riesgo.

  • Broker: Cualquier broker ECN/Raw spread con baja latencia.

Nota de configuración: Por favor, añada la URL del proveedor de calendario en la configuración de su MT5 WebRequest para habilitar el Filtro de Noticias (Instrucciones incluidas en el manual).

AlgoAction DailyShield está diseñado para el inversor disciplinado. Deje de apostar, empiece a operar con lógica institucional.


Otros productos de este autor
SuperTrend Alert with Email Notification
Minh Phuong Phung
Indicadores
SuperTrend Alert con notificación por correo electrónico - ¡Su centinela inteligente del mercado! Visión General: SuperTrend Alert with Email Notification es una herramienta ligera y potente que ayuda a los operadores a adelantarse a los cambios de tendencia en tiempo real . Basada en el indicador SuperTrend , esta herramienta monitoriza la acción del precio y le notifica instantáneamente por email cuando se activa una nueva señal de COMPRA o VENTA - ¡no más oportunidades perdidas! ️ Cara
Dashboard Crossover EMA
Minh Phuong Phung
Indicadores
Desbloquee poderosas perspectivas de negociación con el Indicador de Cruce del Cuadro de Mando , una herramienta dinámica diseñada para operadores de divisas serios. Este tablero inteligente trae señales de cruce en tiempo real de múltiples indicadores , a través de múltiples pares de divisas , y en múltiples marcos de tiempo, todo en un panel compacto y fácil de leer. Características principales: Soporte Multi-Tiempo : Busque al instante señales de cruces (por ejemplo, medias móviles, MACD, est
FREE
Littleboy EA
Minh Phuong Phung
Asesores Expertos
Visión general del EA LittleBoy (sólo para XAU/USD, marco temporal M30) LittleBoy EA es un Asesor Experto diseñado para el par XAU/USD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una estrategia de negociación de cuadrícula , lo que le permite abrir y gestionar múltiples posiciones simultáneamente en respuesta a la volatilidad del mercado. Características principales: Lógica de Estrategia de Cuadrícula El EA puede abrir múltiples operaciones en grupo utilizando un enfoque piramidal, adaptánd
Somi Auto Trailing stop EA
Minh Phuong Phung
Utilidades
Se trata de un potente EA semiautomatizado diseñado para operadores activos que desean un mayor control sobre sus operaciones abiertas. Combina características avanzadas como trailing stop dinámico , DCA automático (dollar-cost averaging) , y un sistema inteligente de sincronización SL/TP , todo controlado a través de una intuitiva interfaz de botones en el gráfico . Características: 1. Stop dinámico inteligente Ajusta automáticamente su Stop Loss para asegurar beneficios a medida que el precio
SmartTrader Signal
Minh Phuong Phung
Indicadores
MultiSignal Pro - Indicador de Trading Descripción: MultiSignal Pro es un completo indicador de trading que combina señales de cruce de EMA, reconocimiento de patrones Pinbar y análisis de Perfil de Volumen para identificar oportunidades de trading . Cómo operar: Señales de Entrada: Flechas verdes : Señales de compra - entrar en posiciones largas Flechas rojas : Señales de venta - posiciones cortas Análisis de volumen : Histograma azul : Muestra la distribución del volumen de negociación entre
Smart Band
Minh Phuong Phung
Indicadores
Smart Band Signal MT5 combina bandas de volatilidad adaptables con filtros de tendencia y momentum para producir señales de trading limpias adecuadas para traders intradía y swing. El indicador ajusta dinámicamente el ancho de banda a las condiciones del mercado, marca retrocesos y rupturas fiables y muestra en el gráfico una COMPRA verde y una VENTA roja inmediatamente accionables. Cómo se generan las señales (reglas claras) Señal de COMPRA (largo): El precio toca o cierra por debajo de la band
TrendFusion 3
Minh Phuong Phung
Indicadores
TrendFusion 3 - Indicador de señal de tendencia de triple EMA TrendFusion 3 es un potente indicador de seguimiento de tendencias basado en la sinergia de tres Medias Móviles Exponenciales (EMA ), diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades precisas de Compra y Venta. Cómo funciona Combina EMAs de corto, medio y largo plazo para determinar la tendencia dominante del mercado. Señal de compra : Se activa cuando la EMA de corto plazo cruza por encima de la EMA de largo plazo
DualEdge Hedge
Minh Phuong Phung
Asesores Expertos
DualEdge Hedge - EA de Cobertura Inteligente para MT5- Adecuado para el mercado del Oro (XAUUSD) en 2025, optimizado para los marcos temporales M1 y M5. DualEdge Hedge es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 , diseñado para capturar oportunidades de trading rentables a través de una estrategia de cobertura pullback-entry . El EA identifica retrocesos de precios (pullbacks) después de movimientos fuertes y abre posiciones en ambas direcciones, aplicando un mecanismo de co
FundPass EA
Minh Phuong Phung
Asesores Expertos
FundPass EA - La herramienta definitiva para superar los desafíos de Prop Firm (FTMO, Oanda, The5ers y más). FundPass EA está especialmente diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de los desafíos prop firm como FTMO, The5ers, Oanda, MFF y otros . Con una gestión avanzada del riesgo y una lógica de trading inteligente, este EA maximiza tus posibilidades de pasar las evaluaciones y mantener la consistencia en las cuentas financiadas . Características principales: Gestión de Riesgo
M15 Scalping
Minh Phuong Phung
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de scalping profesional para MetaTrader 5 que combina el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con señales de entrada de ruptura . El EA está diseñado para trabajar en todos los plazos y pares de divisas, incluyendo los principales pares y XAUUSD. Características principales: 1. Análisis Multi-Tiempo : Utiliza indicadores EMA en el marco de tiempo actual para las señales de entrada . Analiza la tendencia del marco temporal superior para confirmar la dirección Ma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario