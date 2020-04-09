Panel Board

Panel Asistente para Operaciones Manuales Avanzadas - MT5

Este panel de utilidad está diseñado para los operadores manuales que desean una ejecución rápida y una gestión eficiente de las operaciones en MetaTrader 5. Proporciona trading con un solo clic y control de posiciones con una interfaz limpia y práctica.

Características principales

Botones de COMPRA / VENTA para la ejecución instantánea de órdenes

Cerrar Compra / Cerrar Venta para cerrar posiciones por dirección

Cerrar todo para cerrar al instante todas las posiciones abiertas

🔹 Grupos de gestión avanzada

Grupo Trailing Stop Aplica trailing stop a todas las posiciones abiertas a la vez Ayuda a proteger los beneficios durante la negociación manual

Grupo Cerrar Dinero Cierra automáticamente todas las posiciones cuando se alcanza un definida

Ajustes TP / SL Take Profit y Stop Loss automáticos en la entrada de órdenes Soporta la gestión disciplinada del riesgo para las operaciones manuales



¿Para quién es este panel?

Operadores manuales

Scalpers y traders intradía

Traders que quieren un control rápido sin usar EAs completos

Usuarios que prefieren la gestión de operaciones con un solo clic

📌 Este panel no genera señales de trading.

📌 Es un asistente de trading manual y una herramienta de gestión de riesgos.

📌 Totalmente compatible con el sistema de ejecución de órdenes MetaTrader 5.