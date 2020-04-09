Panel Board

Panel Asistente para Operaciones Manuales Avanzadas - MT5

Este panel de utilidad está diseñado para los operadores manuales que desean una ejecución rápida y una gestión eficiente de las operaciones en MetaTrader 5. Proporciona trading con un solo clic y control de posiciones con una interfaz limpia y práctica.

Características principales

  • Botones deCOMPRA / VENTA para la ejecución instantánea de órdenes

  • Cerrar Compra / Cerrar Venta para cerrar posiciones por dirección

  • Cerrar todo para cerrar al instante todas las posiciones abiertas

🔹 Grupos de gestión avanzada

  • Grupo Trailing Stop

    • Aplica trailing stop a todas las posiciones abiertas a la vez

    • Ayuda a proteger los beneficios durante la negociación manual

  • Grupo Cerrar Dinero

    • Cierra automáticamente todas las posiciones cuando se alcanza un

    • definida

  • Ajustes TP / SL

    • Take Profit y Stop Loss automáticos en la entrada de órdenes

    • Soporta la gestión disciplinada del riesgo para las operaciones manuales

¿Para quién es este panel?

  • Operadores manuales

  • Scalpers y traders intradía

  • Traders que quieren un control rápido sin usar EAs completos

  • Usuarios que prefieren la gestión de operaciones con un solo clic

📌 Este panel no genera señales de trading.
📌 Es un asistente de trading manual y una herramienta de gestión de riesgos.
📌 Totalmente compatible con el sistema de ejecución de órdenes MetaTrader 5.


