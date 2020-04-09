Panel Board
- Utilidades
- Erbil Komur
- Versión: 1.0
Panel Asistente para Operaciones Manuales Avanzadas - MT5
Este panel de utilidad está diseñado para los operadores manuales que desean una ejecución rápida y una gestión eficiente de las operaciones en MetaTrader 5. Proporciona trading con un solo clic y control de posiciones con una interfaz limpia y práctica.
Características principales
-
Botones deCOMPRA / VENTA para la ejecución instantánea de órdenes
-
Cerrar Compra / Cerrar Venta para cerrar posiciones por dirección
-
Cerrar todo para cerrar al instante todas las posiciones abiertas
🔹 Grupos de gestión avanzada
-
Grupo Trailing Stop
-
Aplica trailing stop a todas las posiciones abiertas a la vez
-
Ayuda a proteger los beneficios durante la negociación manual
-
-
Grupo Cerrar Dinero
-
Cierra automáticamente todas las posiciones cuando se alcanza un
-
definida
-
-
Ajustes TP / SL
-
Take Profit y Stop Loss automáticos en la entrada de órdenes
-
Soporta la gestión disciplinada del riesgo para las operaciones manuales
-
¿Para quién es este panel?
-
Operadores manuales
-
Scalpers y traders intradía
-
Traders que quieren un control rápido sin usar EAs completos
-
Usuarios que prefieren la gestión de operaciones con un solo clic
📌 Este panel no genera señales de trading.
📌 Es un asistente de trading manual y una herramienta de gestión de riesgos.
📌 Totalmente compatible con el sistema de ejecución de órdenes MetaTrader 5.