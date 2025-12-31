King Gold Quantum Burst Scalper
- Asesores Expertos
- Jinarto
- Versión: 3.67
- Activaciones: 20
King Gold Quantum Burst Scalper es un sistema de scalping XAUUSD de nueva generación para MT5, diseñado para capturar fuertes aceleraciones de tendencia y apilar posiciones durante fases de alto momentum. Aplica un motor inteligente de ejecución en ráfaga: sin entradas débiles, sin operaciones aleatorias - sólo cuando la dirección, la volatilidad y la estructura lo confirman.
Concepto principal:
-
Modo de cobertura, XAUUSD M5
-
Lote fijo 0,01 por capa (sin martingala)
-
Entradas multi-ráfaga sólo cuando el momentum es fuerte
-
El motor auto-filtra los mercados laterales / de baja energía
-
VPS recomendado para la mejor velocidad de ejecución
-
Depósito mínimo: $500
-
Plazo: 5M
-
Optimizado para brokers Raw/ECN de baja dispersión
Instantánea del rendimiento (prueba de 1 año):
-
Capital inicial: $500
-
Resultado: $52,560+ (más de 100 veces potencial de crecimiento)
-
Reducción máxima del capital: 61,85% (estrategia de alta volatilidad)
Este EA es de alto riesgo y alto rendimiento. Diseñado para traders que entienden el comportamiento del momentum en el Oro y quieren la máxima escalabilidad durante ejecuciones direccionales.
📌 Promoción
Promoción de lanzamiento - sólo 5 compradores
-
Hoy y mañana (hasta el 1 de enero de 2026)
-
$299 acceso temprano
-
El precio se incrementará paso a paso hasta los 2.999 dólares