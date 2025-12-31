King Gold Quantum Burst Scalper

King Gold Quantum Burst Scalper es un sistema de scalping XAUUSD de nueva generación para MT5, diseñado para capturar fuertes aceleraciones de tendencia y apilar posiciones durante fases de alto momentum. Aplica un motor inteligente de ejecución en ráfaga: sin entradas débiles, sin operaciones aleatorias - sólo cuando la dirección, la volatilidad y la estructura lo confirman.

Concepto principal:

  • Modo de cobertura, XAUUSD M5

  • Lote fijo 0,01 por capa (sin martingala)

  • Entradas multi-ráfaga sólo cuando el momentum es fuerte

  • El motor auto-filtra los mercados laterales / de baja energía

  • VPS recomendado para la mejor velocidad de ejecución

  • Depósito mínimo: $500

  • Plazo: 5M

  • Optimizado para brokers Raw/ECN de baja dispersión

Instantánea del rendimiento (prueba de 1 año):

  • Capital inicial: $500

  • Resultado: $52,560+ (más de 100 veces potencial de crecimiento)

  • Reducción máxima del capital: 61,85% (estrategia de alta volatilidad)

Este EA es de alto riesgo y alto rendimiento. Diseñado para traders que entienden el comportamiento del momentum en el Oro y quieren la máxima escalabilidad durante ejecuciones direccionales.

📌 Promoción

Promoción de lanzamiento - sólo 5 compradores

  • Hoy y mañana (hasta el 1 de enero de 2026)

  • $299 acceso temprano

  • El precio se incrementará paso a paso hasta los 2.999 dólares


