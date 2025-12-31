SR Heatmap

El mapa térmico SR muestra unmapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer,basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione.

Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar áreas prácticas para la colocación de stop-loss y objetivos.

Diseñado para operadores principiantes y avanzados que desean comprender dónde se concentra la actividad de los precios y utilizar zonas basadas en el volumen para planificar entradas de operaciones más claras y estructuradas.

SR Heatmap funciona con todos los símbolos y plazos.


Cómo funciona

SR Heatmap escanea la acción reciente de los precios y mide cuánto volumen se negoció a diferentes niveles de precios. Esta información se muestra como un mapa de calor directamente en el gráfico.

Las zonas más brillantes o fuertes indican los niveles de precios en los que se produjo una mayor actividad de negociación. Estos niveles suelen actuar como soporte o resistencia porque anteriormente atrajeron una importante participación del mercado.


Características principales

  • Destaca el soporte y la resistencia locales basándose en el volumen reciente
  • Rango de cálculo ajustable y colores del mapa térmico personalizables
  • Opción de mostrar/ocultar


    Siempre a mano

    El mapa térmico se centra sólo en el rango reciente seleccionado, lo que ayuda a mantener la atención en la estructura actual del mercado en lugar de en niveles obsoletos o irrelevantes. Los ajustes de rango y color pueden ajustarse fácilmente desde las entradas para adaptarse a las preferencias personales del gráfico.

    SR Heatmap se ha diseñado para facilitar una planificación sencilla y estructurada de las operaciones, proporcionando un contexto claro y basado en el volumen para las entradas, la colocación de stop-loss y los objetivos, sin saturar el gráfico.



