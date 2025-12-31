Simple Buy Sell Arrows

Simple Buy Sell Arrows es un indicador limpio, basado en la acción del precio y diseñado para resaltar posibles cambios direccionales directamente en el gráfico. Se adapta a la volatilidad del mercado y a la estructura reciente de los precios para marcar los momentos en los que el impulso cambia de un lado a otro. Las señales se muestran como flechas claras de COMPRA y VENTA situadas inteligentemente lejos del precio para mantener el gráfico legible, incluso durante los mercados rápidos.
El indicador es ligero, no intrusivo y adecuado para operadores discrecionales que desean claridad visual sin desorden. Las alertas integradas garantizan que nunca se pierda una señal, tanto si está mirando la pantalla como si está lejos del terminal.

Cómo utilizarlo

  • Coloque el indicador en cualquier gráfico y marco temporal.

  • Las flechas de COMPRA sugieren un cambio potencial hacia una presión alcista.

  • Las flechas de VENTA sugieren un cambio potencial hacia una presión bajista.

  • Las señales se confirman sólo después del cierre de una barra, lo que ayuda a reducir el ruido y los falsos disparos.

  • Utilice las flechas como confirmación de entrada, no como un sistema independiente. Combínelas con soporte/resistencia, estructura de mercado, análisis de tendencia o tiempo de sesión.

  • Ajuste el tamaño de la flecha, el color y el desplazamiento para adaptarse a su estilo gráfico.

  • Active ventanas emergentes, sonidos, notificaciones o alertas por correo electrónico en función de su flujo de trabajo.

Los mejores resultados se obtienen cuando se opera en alineación con el sesgo del marco de tiempo superior y se evitan las condiciones de baja liquidez.


