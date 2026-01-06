Last Chapter EA

Last Chapter EA - Asesor Experto MT5 Avanzado para scalping de Oro

Last Chapter EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado para scalping de alta precisión en Oro (XAUUSD).
Se basa en la lógica avanzada de la acción del precio, modelos de expansión de la volatilidad, y la gestión del riesgo de adaptación, diseñado para sacar provecho de los movimientos intradía a corto plazo en los mercados altamente volátiles.

Este EA se centra en la consistencia, la precisión y la protección del capital, ofreciendo un enfoque disciplinado y sistemático para la negociación automatizada en condiciones de mercado de rápido movimiento.

Contacte con Admin para más información: Haga clic aquí
Admin Channel: Haga clic aquí

Características principales

  • Sistema de scalping totalmente automatizado - no requiere intervención manual

  • Optimizado para el oro (XAUUSD), también es compatible con BTCUSD y los principales pares de divisas

  • Filtros de noticias y spreads incorporados para evitar condiciones de mercado inestables

  • Totalmente compatible con las reglas de las empresas de apoyo (FTMO, MFF, y empresas similares)

  • Diseñado para un crecimiento constante con una reducción controlada

Configuración recomendada

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M1

  • Tipo de cuenta: ECN o RAW spread

  • Depósito Mínimo: 1000$ (Recomendado $5000 o cuenta de céntimos equivalente)

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • VPS: Altamente recomendado (servidor de baja latencia preferido)

Visión general de la estrategia

Last Chapter EA detecta desequilibrios de precios a corto plazo, zonas de liquidez y estructuras de micromercados, principalmente durante las sesiones de negociación de Londres y Nueva York.

La estrategia persigue ganancias pequeñas pero constantes utilizando una relación riesgo-recompensa de 1:1 a 1:2, garantizando la durabilidad y la estabilidad a largo plazo.
Su motor adaptativo responde dinámicamente a la volatilidad del mercado, manteniendo el rendimiento tanto en entornos de oscilación como de tendencia.

Por qué elegir Last Chapter EA

  • Marco de scalping Gold probado y testado

  • Detección avanzada de la acción del precio asistida por IA

  • Sólido sistema de gestión de capital y riesgo

  • Fácil instalación con una interfaz amigable para principiantes

  • Actualizaciones de por vida con soporte de desarrollador dedicado


Filtro:
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
215
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2026.01.06 20:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

