Last Chapter EA - Asesor Experto MT5 Avanzado para scalping de Oro
Last Chapter EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 diseñado para scalping de alta precisión en Oro (XAUUSD).
Se basa en la lógica avanzada de la acción del precio, modelos de expansión de la volatilidad, y la gestión del riesgo de adaptación, diseñado para sacar provecho de los movimientos intradía a corto plazo en los mercados altamente volátiles.
Este EA se centra en la consistencia, la precisión y la protección del capital, ofreciendo un enfoque disciplinado y sistemático para la negociación automatizada en condiciones de mercado de rápido movimiento.
Características principales
Sistema de scalping totalmente automatizado - no requiere intervención manual
Optimizado para el oro (XAUUSD), también es compatible con BTCUSD y los principales pares de divisas
Filtros de noticias y spreads incorporados para evitar condiciones de mercado inestables
Totalmente compatible con las reglas de las empresas de apoyo (FTMO, MFF, y empresas similares)
Diseñado para un crecimiento constante con una reducción controlada
Configuración recomendada
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M1
Tipo de cuenta: ECN o RAW spread
Depósito Mínimo: 1000$ (Recomendado $5000 o cuenta de céntimos equivalente)
Apalancamiento: 1:100 o superior
VPS: Altamente recomendado (servidor de baja latencia preferido)
Visión general de la estrategia
Last Chapter EA detecta desequilibrios de precios a corto plazo, zonas de liquidez y estructuras de micromercados, principalmente durante las sesiones de negociación de Londres y Nueva York.
La estrategia persigue ganancias pequeñas pero constantes utilizando una relación riesgo-recompensa de 1:1 a 1:2, garantizando la durabilidad y la estabilidad a largo plazo.
Su motor adaptativo responde dinámicamente a la volatilidad del mercado, manteniendo el rendimiento tanto en entornos de oscilación como de tendencia.
Por qué elegir Last Chapter EA
Marco de scalping Gold probado y testado
Detección avanzada de la acción del precio asistida por IA
Sólido sistema de gestión de capital y riesgo
Fácil instalación con una interfaz amigable para principiantes
Actualizaciones de por vida con soporte de desarrollador dedicado
