🔷 NewsIQ Prime AI - Capture la volatilidad del mercado con precisión

NewsIQ Prime AI es un Asesor Experto de trading de noticias de nivel profesional diseñado para operar durante la volatilidad extrema generada por los principales comunicados económicos.

En lugar de tratar de predecir la dirección del mercado, NewsIQ Prime AI emplea una estrategia de ejecución Straddle, lo que le permite capitalizar los movimientos explosivos de precios en cualquier dirección, al tiempo que protege el capital a través de la gestión automatizada de riesgos y trailing stops inteligentes.

Ya se trate de NFP, FOMC, IPC u otros eventos económicos importantes en USD, el EA maneja todo el proceso automáticamente, desde la detección del evento y el seguimiento de la cuenta atrás hasta la colocación de órdenes de precisión en el momento de la publicación.

Características principales

📅 Detección Automática de Noticias

Perfecta integración con el Calendario Económico nativo de MetaTrader 5 para detectar automáticamente eventos de alto y medio impacto en USD .

Perfecta integración con el Calendario Económico nativo de MetaTrader 5 para detectar automáticamente .

Utiliza el calendario incorporado en el servidor de MT5. Sin DLLs, sin URLs externas, sin configuraciones complejas.

Utiliza el calendario incorporado en el servidor de MT5. Sin DLLs, sin URLs externas, sin configuraciones complejas.

Coloca automáticamente órdenes Buy Stop y Sell Stop antes de la publicación de la noticia, asegurando la preparación para la volatilidad en cualquier dirección.

Coloca automáticamente órdenes Buy Stop y Sell Stop antes de la publicación de la noticia, asegurando la preparación para la volatilidad en cualquier dirección.

Incluye Hard Stop Loss, Take Profit y un Trailing Stop inteligente para proteger los beneficios durante los movimientos rápidos de los precios.

Incluye Hard Stop Loss, Take Profit y un Trailing Stop inteligente para proteger los beneficios durante los movimientos rápidos de los precios.

Permite el cálculo automático de lotes basado en el capital de la cuenta, lo que permite escalar dinámicamente el tamaño de las posiciones a medida que cambia el saldo de la cuenta, sin necesidad de ajustar manualmente los lotes.

Permite el cálculo automático de lotes basado en el capital de la cuenta, lo que permite escalar dinámicamente el tamaño de las posiciones a medida que cambia el saldo de la cuenta, sin necesidad de ajustar manualmente los lotes.

Muestra el nombre de la próxima noticia, el temporizador de cuenta atrás en tiempo real y el estado actual del sistema.

Muestra el nombre de la próxima noticia, el temporizador de cuenta atrás en tiempo real y el estado actual del sistema.

Las etiquetas flotantes de beneficios aparecen en el gráfico después de cada operación completada, proporcionando información visual instantánea sobre el rendimiento.

⚙️ Cómo funciona

Escanea: Supervisa continuamente el calendario económico de MT5 en busca de los principales eventos en USD. Esperar: Muestra una cuenta atrás directamente en el gráfico. Ejecutar: Segundos antes de la publicación, coloca una "trampa" de precisión utilizando órdenes Buy Stop y Sell Stop por encima y por debajo del precio actual. Gestionar: Una vez que la volatilidad activa una operación, el EA gestiona la posición con un trailing stop mientras que la orden pendiente opuesta se elimina automáticamente.

🧩 Parámetros de Entrada

Parámetros de estrategia

Dist_Points - Distancia (en puntos) desde el precio para colocar órdenes pendientes.

- Distancia (en puntos) desde el precio para colocar órdenes pendientes. SecondsBefore - Segundos antes del evento de noticias para colocar órdenes pendientes

- Segundos antes del evento de noticias para colocar órdenes pendientes SecondsExpire - Tiempo para mantener activas las órdenes pendientes si no hay volatilidad

Gestión de Riesgo

AutoLotes - Activar o desactivar el tamaño automático de los lotes

- Activar o desactivar el tamaño automático de los lotes FixedLot - Tamaño de lote manual cuando AutoLots está desactivado

- Tamaño de lote manual cuando AutoLots está desactivado UseTrailing - Activar o desactivar la lógica de trailing stop

- Activar o desactivar la lógica de trailing stop TrailTrigger - Beneficio (en puntos) necesario para activar el trailing stop

Filtros de noticias

TradeHigh - Activar la negociación en eventos de Alto Impacto

- Activar la negociación en eventos de Alto Impacto TradeMedium - Activar la negociación en eventos de Impacto Medio

Recomendaciones

Símbolo: Optimizado y probado principalmente en XAUUSD (Oro) . También compatible con los principales pares USD como EURUSD y USDJPY.

Optimizado y probado principalmente en . También compatible con los principales pares USD como EURUSD y USDJPY. Marco temporal: M1 (Recomendado) - Optimizado para una ejecución rápida durante la publicación de noticias. Los plazos más largos pueden reducir la eficacia.

- Optimizado para una ejecución rápida durante la publicación de noticias. Los plazos más largos pueden reducir la eficacia. Broker: Broker de bajo spread / ECN recomendado para la negociación de noticias.

Broker de bajo spread / ECN recomendado para la negociación de noticias. VPS: Muy recomendable para una latencia reducida y una ejecución más rápida.

⚠️ Aviso importante

La negociación de noticias depende de las condiciones del mercado en tiempo real, incluyendo la expansión del spread, el deslizamiento y la velocidad de ejecución del broker.

Por esta razón, los resultados del Probador de Estrategias clásico no reflejan con exactitud el comportamiento de la negociación de noticias en tiempo real.

Se proporciona una versión de prueba, que permite a los usuarios evaluar con seguridad el EA en una cuenta demo durante eventos de noticias económicas en vivo.

🚀 Tome el control de las noticias. Opere la volatilidad con precisión.

Descargue NewsIQ Prime AI hoy mismo.