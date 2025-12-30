El Delta - Sistema de precisión de scalping de tendencias

El Delta es un Asesor Experto (EA) de nivel profesional construido para MetaTrader 5, diseñado específicamente para capturar oportunidades de scalping de alta probabilidad dentro de las tendencias de mercado establecidas. . Mediante la fusión de filtros técnicos multiindicador con un marco dinámico de riesgo-recompensa, The Delta tiene como objetivo proporcionar una ejecución disciplinada y una protección del capital consistente. .

Estrategia principal de negociación

El EA emplea una rigurosa "lógica de confluencia" para garantizar que cada operación esté respaldada por múltiples factores técnicos:

Identificación de tendencias: Utiliza un sistema dual de medias móviles exponenciales (EMA) (rápida frente a lenta) para determinar la tendencia principal del mercado. .

Fuerza de la tendencia (ADX): Sólo ejecuta operaciones cuando el Índice Direccional Medio (ADX) confirma una fuerza de tendencia suficiente, filtrando los mercados laterales arriesgados. .

Filtro de impulso (RSI): Utiliza el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para garantizar que el impulso está alineado con la dirección de la tendencia. .

Confirmación de la acción del precio: Incluye una comprobación final de velas para verificar que el precio de cierre de la barra actual respalda la dirección de la operación prevista. .

Gestión avanzada del riesgo y del dinero

El Delta está equipado con un conjunto completo de herramientas de protección para salvaguardar su cuenta:

Stops basados en la volatilidad: Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan dinámicamente utilizando el Average True Range (ATR), lo que permite al EA adaptarse a los cambios de volatilidad del mercado. .

Punto de equilibrio inteligente: Mueve automáticamente el Stop Loss al precio de entrada una vez que se alcanza un objetivo de beneficio predefinido, asegurando una operación "sin riesgo". .

Trailing Stop inteligente: Bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor mediante el seguimiento del precio en un paso definido por el usuario. .

Objetivo de beneficio diario: Incluye un límite máximo diario en las operaciones; una vez que se alcanza el objetivo de beneficio especificado, el EA cesa la actividad durante el día para evitar el exceso de operaciones. .

Filtros institucionales: Incluye un filtro de diferencial máximo para evitar la entrada de operaciones durante periodos de baja liquidez o condiciones de mercado propensas a deslizamientos. .

Características principales

Filtro horario personalizable: Defina ventanas de negociación exactas para centrarse en sesiones de gran volumen (por ejemplo, Londres o Nueva York). .

Preparado para el cumplimiento: El asistente integrado "ApplyStopsLevel" garantiza que todas las órdenes SL/TP cumplan con los niveles mínimos de stop de su broker. .

Información visual clara: Proporciona mensajes de registro detallados para la ejecución de órdenes y el estado del objetivo diario directamente en el terminal MT5. .



