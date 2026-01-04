VWAP Quarterly Bands
- Indicadores
- Andre Gonzalez Falci
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Bandas trimestrales VWAP
Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificarzonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen.
Lalínea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen.
Lasbandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido dedesviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar.
Las bandas superior e inferior actúan comozonas de resistencia y soporte:
-
Cuando el precio se acerca a labanda superior, puede indicar una posiblezona de venta (resistencia).
-
Cuando el precio se acerca a la bandainferior, puede indicar una posiblezona decompra (soporte).
Ladirección y la pendiente de las bandas pueden ayudar a identificar la fuerza y la dirección de una tendencia:
-
Las bandas ascendentes indican unatendencia alcista.
-
Las bandas descendentes sugieren unatendencia bajista.
Las bandas VWAP pueden aplicarse a diferentes marcos temporales y adaptarse a diversos estilos de negociación, desdeel day trading hasta el swing trading.
⚙️ Entradas (Parámetros)
🔹 Tipo de Precio
Define qué precio se utilizará para los cálculos del VWAP.
La opción por defecto es elPrecio Típico (HLC/3).
Opciones disponibles:
-
Close - Precio de Cierre
-
Open - Precio de apertura
-
Alto - Precio Alto
-
Low - Precio mínimo
-
HL / 2 - Precio medio ( media aritmética de máximos y mínimos)
-
HLC / 3 - Precio típico ( media aritmética de máximo, mínimo y cierre)
-
OHLC / 4 - Precio medio ( media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)
📌 Nota:
El PrecioTípico (HLC/3) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).
🔹 Tipo de Volumen
Define qué volumen se utilizará para los cálculos VWAP.
La opción por defecto esTick Volume.
Opciones disponibles:
-
Tick Volume - Volumen basado en ticks.
-
Volumen Real - Volumen real negociado
👁️ Activar o desactivar VWAP y Bandas
-
VWAP Diario - Habilitar o deshabilitar
-
VWAP Semanal - Activar o desactivar
-
VWAP Mensual - Activar o desactivar
-
VWAP Trimestral - Activar o desactivar
📉 VWAPTrimestral Bandas - Opciones de visualización
-
VWAPTrimestral Primera Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Trimestral Segunda banda - Activar o desactivar
-
VWAP Trimestral Tercera Banda - Habilitar o deshabilitar
-
VWAP Trimestral Cuarta Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Trimestral Quinta Banda - Activar o desactivar
📐 Multiplicador de Desviación
Define la distancia de cada banda desde el VWAP, basado en desviaciones estándar:
-
Primer multiplicador de desviación - 0,5(por defecto)
-
Segundo multiplicadorde desviación - 1.0(por defecto)
-
Tercer multiplicador de desviación - 1,5(por defecto)
-
Cuarto multiplicador de desviación - 2,0(por defecto)
-
Quinto multiplicador de desviación - 2,5(por defecto)
Versiones disponibles
-
