VWAP Quarterly Bands

Bandas trimestrales VWAP

Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificarzonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen.

Lalínea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen.
Lasbandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido dedesviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar.

Las bandas superior e inferior actúan comozonas de resistencia y soporte:

  • Cuando el precio se acerca a labanda superior, puede indicar una posiblezona de venta (resistencia).

  • Cuando el precio se acerca a la bandainferior, puede indicar una posiblezona decompra (soporte).

Ladirección y la pendiente de las bandas pueden ayudar a identificar la fuerza y la dirección de una tendencia:

  • Las bandas ascendentes indican unatendencia alcista.

  • Las bandas descendentes sugieren unatendencia bajista.

Las bandas VWAP pueden aplicarse a diferentes marcos temporales y adaptarse a diversos estilos de negociación, desdeel day trading hasta el swing trading.

⚙️ Entradas (Parámetros)

🔹 Tipo de Precio

Define qué precio se utilizará para los cálculos del VWAP.
La opción por defecto es elPrecio Típico (HLC/3).

Opciones disponibles:

  1. Close - Precio de Cierre

  2. Open - Precio de apertura

  3. Alto - Precio Alto

  4. Low - Precio mínimo

  5. HL / 2 - Precio medio ( media aritmética de máximos y mínimos)

  6. HLC / 3 - Precio típico ( media aritmética de máximo, mínimo y cierre)

  7. OHLC / 4 - Precio medio ( media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)

📌 Nota:
El PrecioTípico (HLC/3) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).

🔹 Tipo de Volumen

Define qué volumen se utilizará para los cálculos VWAP.
La opción por defecto esTick Volume.

Opciones disponibles:

  1. Tick Volume - Volumen basado en ticks.

  2. Volumen Real - Volumen real negociado

👁️ Activar o desactivar VWAP y Bandas

  • VWAP Diario - Habilitar o deshabilitar

  • VWAP Semanal - Activar o desactivar

  • VWAP Mensual - Activar o desactivar

  • VWAP Trimestral - Activar o desactivar

📉 VWAPTrimestral Bandas - Opciones de visualización

  • VWAPTrimestral Primera Banda - Activar o desactivar

  • VWAP Trimestral Segunda banda - Activar o desactivar

  • VWAP Trimestral Tercera Banda - Habilitar o deshabilitar

  • VWAP Trimestral Cuarta Banda - Activar o desactivar

  • VWAP Trimestral Quinta Banda - Activar o desactivar

📐 Multiplicador de Desviación

Define la distancia de cada banda desde el VWAP, basado en desviaciones estándar:

  • Primer multiplicador de desviación - 0,5(por defecto)

  • Segundo multiplicadorde desviación - 1.0(por defecto)

  • Tercer multiplicador de desviación - 1,5(por defecto)

  • Cuarto multiplicador de desviación - 2,0(por defecto)

  • Quinto multiplicador de desviación - 2,5(por defecto)

Versiones disponibles

  • Indicador VWAP - MT5

📞 Soporte y Asistencia

Si tiene alguna pregunta o necesita orientación adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estamos listos para ayudarle.


Otros productos de este autor
VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP - Precio medio ponderado por volumen El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuenta tanto el precio como el volumen negociado . A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo l
FREE
VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP - Precio medio ponderado por volumen El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuenta tanto el precio como el volumen negociado . A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo l
VWAP Weekly and Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e inferior
VWAP Weekly Band
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas semanales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñado para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia alrededor del precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superio
VWAP Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas mensuales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior
VWAP Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas anuales VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e
VWAP Quarterly and Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
Bandas VWAP Las bandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen. La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen. Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar. Las bandas superior e inferior
