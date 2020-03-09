Golden best

CÓMO USARLO:DESCARGUE PRIMERO LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACIÓN (el ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario número 02).

Este archivo sólo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Necesita afinar entradas.

NOTA: SI BOT NO DA LA ENTRADA, POR FAVOR, DEJE DE BOT Y CERRAR LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTAR DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ.

Recommentdation : Ejecutar el bot en Asia sesión / principios de Europa sesión / finales de EE.UU. sesión

------------------------------------------------------------

Tipo de cuenta: Exness Zero, max spread ~ 30

Depósito mínimo: 500$, Par: XAUUSD , timeframe : M1

Broker: Exness (Cualquier broker popular, por favor pruébelo usted mismo)

Opere completamente en modo automático.

Este MQL5 Expert Advisor (EA) es un robot de comercio de divisas altamente rentable. DEFINITIVAMENTE QUEDARÁ SATISFECHO CUANDO LO UTILICE.

Beneficios clave para los operadores de Forex

Control de Riesgo: Proteja su cuenta con Total_Cutloss, SL_Offset, y herramientas de cobertura.

Escalabilidad: Empiece con un tamaño de lote de 0,01 o aumente a medida que crece su cuenta.

Trading Automatizado: Ahorre tiempo y elimine decisiones emocionales con un sistema de forex totalmente automatizado.

Consistencia de ganancias: Logre ganancias constantes con una estrategia probada de DCA y cobertura.

Información en tiempo real: Manténgase informado con actualizaciones en vivo sobre CurrentProfit, MaxDD, y más.

¿Por qué elegir este Asesor Experto?

Si necesita un EA que sea rentable tanto en mercados laterales como tendenciales.

Si no quiere esperar mucho tiempo y prefiere operar en el marco temporal M1.

Si necesita un EA que pueda cerrar órdenes de scalping rápidamente.

Si necesita un EA para múltiples entradas precisas.

Si usted necesita un EA que puede dar la vuelta rápidamente.

¡Este EA automatizado es perfecto para usted!

En el vertiginoso mundo del comercio de divisas, por delante requiere precisión, adaptabilidad y automatización inteligente.

Nuestro EA MQL5 aprovecha el poder de la estrategia DCA y la estrategia de cobertura para ofrecer resultados consistentes, incluso en mercados de divisas volátiles. He aquí por qué este EA se destaca:

Construido para todas las condiciones del mercado

Tanto si se trata de un mercado con tendencia como de un mercado lateral, este AE de Forex se adapta a la perfección.

Panel de control fácil de usar para un control total

Tome el control con un panel de control intuitivo con botones como BotButton, CloseAllButton, y más, perfecto para la automatización de operaciones MQL5.

Stop Loss y Trailing inteligentes

Despídase de pérdidas innecesarias. Con Total_Cutloss, ProfitToBreakeven, y trailing_step, el EA bloquea los beneficios y ajusta los Stop Loss dinámicamente para una operativa rentable.


Operaciones basadas en ciclos para mayor precisión

El AE organiza las operaciones en ciclos (seguidos a través de currentCycle), garantizando que cada secuencia de operaciones se gestione de forma independiente para conseguir entradas precisas en el mercado de divisas.

Órdenes Stop Pendientes para una operativa proactiva

Adelántese al mercado con PlacePendingStopOrders, mejorando su rápida estrategia de scalping.

Potente estrategia DCA para optimizar los beneficios

El enfoque Dollar Cost Averaging (DCA) permite a este robot de Forex escalar posiciones de forma inteligente, reduciendo el impacto de las fluctuaciones del mercado.

Niveles de Take Profit personalizables

La flexibilidad es clave en el trading automatizado. Este EA ofrece niveles de toma de beneficios - TPFor_1_Order, TPFor_2To3_Orders, y TPForMoreThan_3_Orders.

Modo de depuración para mayor transparencia

Para los operadores que aman los detalles, la opción DebugMode proporciona registros en tiempo real de cada acción, desde la colocación de órdenes hasta los cierres.


Advertencia :

Sólo vendo EA's a través de MQL5.com. Yo nunca directamente mensaje primero. Si esto sucede, son estafadores. Bloquéelos y repórtelos como spam.

Usted no recibirá ninguna actualización o apoyo cuando usted compra fuera MQL5.com.

Contacto: Si tienes alguna duda, no dudes en enviarme un DM en esta plataforma o en Telegram@tanaka_611


Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Happy Tiger
Wong Sze Wai
Asesores Expertos
Este EA incorpora 3 estrategias que han sido desarrolladas, probadas y operadas en vivo en los siguientes niveles de riesgo, pares y plazos: Riesgo medio - EURNZD M1 Riesgo medio - CADCHF M1 Riesgo medio - USDCAD M30 Riesgo medio - GBPJPY H1 Múltiples estrategias operadas juntas conducirán a mayores beneficios y alto riesgo. ## TODAS LAS ESTRATEGIAS PROBADAS CON SPREAD ALTO ## Este EA con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica para abrir la orden y tomar ganancias.
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS DynamicFX Pro EA: Revolucionando el trading en Forex con la precisión de la IA Descubra el futuro del mercado de divisas con el EA TPS DynamicFX Pro, un innovador asesor experto meticulosamente diseñado para navegar por las complejidades de los mercados financieros con una precisión y eficiencia inigualables. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial avanzada, este EA es la herramienta definitiva tanto para los operadores principiantes que buscan ganancias consistentes y profesiona
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de reversión en el mercado al detectar un número predefinido de velas alcistas o bajistas consecutivas, lo que indica un posible agotamiento de la tendencia actual. Una vez que se detecta el patrón de reversión, el EA entra en la operación en la dirección de la gran vela de reversión, aprovechando el impulso para realizar una operación rápida (scalping). Esta estrategia es ideal para sesiones volátiles. Características principales:
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Asesor " Divergence Progression» Para que el EA funcione, debe descargar el indicador de la sección CodeBase-http: / / www. MQL5. com / ru / code / 32437 - y colocarlo en la carpeta MQL4 / Indicators      Parámetros recomendados D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Cierre por señal opuesta = false; Este asesor es de mediano plazo y está destinado solo para el comercio en el período D1. El asesor negocia la
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
HSS PRO PRICE ACTION EA : ¡un excelente sistema de trading intradía basado en la investigación de la acción del precio! Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti. ¡8 archivos Set_file disponibles para 8 pares correspondientes! La idea de trading se basa en los famosos y poderosos patrones de Acción del Precio: Martillo y Estrella Fugaz, que se combinan con técnicas de tendencia y scalping. El Asesor Experto trabaja en el marco temporal H1 durante las sesio
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Multi Pro EA " es una herramienta diseñada para poner en sus manos las herramientas de análisis técnico y famosos indicadores metatrade para 28 pares de divisas en un solo gráfico. También está diseñado para que pueda operar de forma manual y automática de lado a lado El experto incluye todas las funciones de la pantalla interactiva que le ayudan a ajustar la configuración mientras el experto está operando con un gran número de botones y casillas de verificación fáciles. También incluy
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Gold Scalper Intraday
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Revendedor intradía de oro , que funciona en el sistema de ruptura de las líneas de resistencia. El robot calcula los puntos de soporte y resistencia del precio utilizando modelos matemáticos, después de lo cual determina la tendencia y su fuerza. Cuando se recopilan los datos, el robot coloca dos pedidos pendientes en diferentes direcciones. Después de activar una de las órdenes, el robot elimina automáticamente la orden pendiente restante. El robot acompaña la orden actual, que está abierta,
Adaptive SF Pro Scalper EA mr
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y fiable, sin swaps! ¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características del EA: - Técnicas de scalping.
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Asesores Expertos
NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Asesores Expertos
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF! - Precio promocional: $68 / Precio normal $169 <<< - ¡La promoción terminará pronto! Forex Trend Hinter Resultados en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter es un sistema de comercio totalmente automatizado para el terminal de comercio MetaTrader 4, desarrollado especialmente para las necesidades de los comerciantes de Forex ordinarios, pero también utilizado con éxito por muchos comerciantes profesionales. Forex Trend Hunter es quizás el
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Aristocrat EA
Gabriel Siljevinac
Asesores Expertos
Aristocrat EA es un sofisticado bot de cuadrícula diseñado para navegar por el duro e implacable mercado con precisión y agilidad. Este software impulsado por IA encarna la esencia de la eficiencia, fiabilidad y adaptabilidad, por lo que se destaca como uno de los mejores robots de cuadrícula en la escena comercial. Este EA se destaca de otros sistemas de cuadrícula por su sistema de gestión de riesgos y el comercio multi-moneda en un gráfico. Ventajas de Aristocrat EA : Avanzado sistema de t
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: Una estrategia altamente profesional desarrollada por un trader con 25 años de experiencia. La estrategia se basa en la ruptura de niveles. Se ha probado exhaustivamente a lo largo de 20 años utilizando toda la gama de pruebas de estrés (ampliación de diferenciales, deslizamiento, aplicación en otros mercados, cambios en los parámetros, etc.). Rentabilidad media anual 362%. Reducción máxima del 41,3%. En modo cartera, la rentabilidad media anual es del 225%, el dra
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Asesores Expertos
El EA tiene una configuración muy simple , pero eficaz . Utiliza sólo órdenes pendientes , lo que mejora la precisión de la entrada de posiciones . El principio de funcionamiento es para capturar el más mínimo movimiento del mercado durante una tendencia , ignorando los períodos planos . Programa totalmente automatizado para operar en el mercado FOREX. El núcleo del algoritmo es simplemente siguiendo el movimiento del precio ( tendencia ). Profit y limitan las pérdidas potenciales utilizando col
NewHorizon MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una compleja fórmula no lineal para calcular los puntos de entrada en el mercado y un algoritmo único para fijar el resultado del trabajo. El experto en negociación no utiliza el aumento del volumen de transacciones para bloquear posiciones no rentables. Se utilizan niveles obligatorios de take profit y stop loss. El asesor controla el aumento del spread por parte del broker y omite las operaciones hasta que el spread vuelve a sus valores "normales". Los mejores resultados se
Project Oro
Giacomo Donati
Asesores Expertos
Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea El Proyecto Oro es un algoritmo de negociación que comencé hace aproximadamente seis años. Después de innumerables horas dolorosas e insoportables de codificación, finalmente está listo para ser lanzado al público. El Asesor Experto (EA) se basa en una técnica patentada y única que analiza el comportamiento y el movimiento de las velas y la acción del precio en el mercado del oro. Busca ventanas cortas de oportunidad y sale de las
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Asesores Expertos
No queremos confundirle con una captura de pantalla imaginaria de alto beneficio del Probador de Estrategias que no tiene ninguna relación/garantía de beneficio futuro. Sólo queremos decirte lo real acerca de nuestra EA. TrendEx Pro ha sido desarrollado para operar en Oro especialmente, combinando múltiples algoritmos de estrategias para asegurar la captura de Tendencias y operar en ellas. Puede identificar tanto tendencias cortas como largas y abre posiciones en consecuencia con una excelente l
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Otros productos de este autor
Gold easy
Dinh Khanh Do
5 (1)
Asesores Expertos
SI EL BOT NO DA ENTRADA, POR FAVOR DETENGA EL BOT Y CIERRE LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTE DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ CÓMO USARLO: DESCARGUE PRIMERO LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACIÓN (EL ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario número #3). Este archivo es sólo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Necesita afinar las entradas . Los ajustes por defecto son sólo para fines de visuali
FREE
Goldwinner
Dinh Khanh Do
Asesores Expertos
CÓMO USARLO: DESCARGUE PRIMERO LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACIÓN (el ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario número 01). Este archivo sólo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Necesita afinar entradas . NOTA: SI BOT NO DA LA ENTRADA, POR FAVOR, DEJE DE BOT Y CERRAR LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTAR DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ. Recommentdation : Ejecutar el bot en Asia sesión / prin
FREE
Easy Gold Pro
Dinh Khanh Do
Asesores Expertos
SI EL BOT NO DA ENTRADA, POR FAVOR DETENGA EL BOT Y CIERRE LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTE DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ. COMO USARLO: DESCARGUE PRIMERO LA ULTIMA VERSION DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACION (El ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario # 04). Este archivo es solo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Usted necesita afinar las entradas . Si > 0,05 Es necesario tunning entradas . Los ajustes
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario