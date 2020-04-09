Mt5ToTelegram

Emisor de Señales de Telegram para MetaTrader 5

Este Asesor Experto (EA) proporciona una interfaz optimizada entre MetaTrader 5 y Telegram. Está diseñado para reenviar automáticamente los eventos comerciales -incluyendo la ejecución de órdenes, cierre y modificaciones- a los canales de Telegram especificados, grupos o chats privados en tiempo real.

Desarrollado con un enfoque en la fiabilidad y el rendimiento, esta utilidad es adecuada para los proveedores de señales, prop traders, y las personas que requieren la supervisión remota de sus cuentas de operaciones.

Características principales

Integración en tiempo real: Envía notificaciones inmediatamente después de la ejecución o modificación de una operación.

Envía notificaciones inmediatamente después de la ejecución o modificación de una operación. Plantillas personalizables: Los formatos de los mensajes pueden ajustarse utilizando marcadores de posición estándar para adaptarse a sus necesidades específicas de información.

Los formatos de los mensajes pueden ajustarse utilizando marcadores de posición estándar para adaptarse a sus necesidades específicas de información. Monitorización multisímbolo: Opciones para supervisar todos los símbolos del mercado o filtrar por un instrumento específico.

Opciones para supervisar todos los símbolos del mercado o filtrar por un instrumento específico. Optimización: Utiliza controles basados en temporizadores para garantizar un uso reducido de la CPU y evitar el retardo del terminal.

Utiliza controles basados en temporizadores para garantizar un uso reducido de la CPU y evitar el retardo del terminal. Compatibilidad con UTF-8: Totalmente compatible con mensajes multilingües (incluyendo persa, árabe, cirílico, etc.).

Contenido de las notificaciones

El EA genera informes detallados para los siguientes eventos:

Posición Abierta: Símbolo, tipo de orden (compra/venta), volumen, precio de apertura, niveles SL/TP, número de entrada y hora del servidor.

Símbolo, tipo de orden (compra/venta), volumen, precio de apertura, niveles SL/TP, número de entrada y hora del servidor. Posición Cerrada: Detalles de la liquidación, incluyendo Ganancias/Pérdidas, Precio de Cierre y Duración de la Operación.

Detalles de la liquidación, incluyendo Ganancias/Pérdidas, Precio de Cierre y Duración de la Operación. Modificaciones: Alertas cuando se ajustan los niveles de Stop Loss o Take Profit.

Guía de instalación y configuración

Para garantizar un funcionamiento correcto, siga estos pasos:

1. Configuración en Telegram

Crea un bot a través de @BotFather en Telegram y obtén tu API Token .

en Telegram y obtén tu . Obtén el ID de Chat para el destino (Canal, Grupo o Chat Privado).

2. Configuración de MetaTrader 5 (Paso crucial)

Ve a Herramientas > Opciones > Asesores Expertos .

> > . Marque la casilla "Allow WebRequest for listed URL" .

. Añade la siguiente URL a la lista: https://api.telegram.org

3. Inicialización del EA

Adjunte el EA a cualquier gráfico.

Introduzca su Bot Token y Chat ID en los parámetros de entrada.

y en los parámetros de entrada. (Opcional) Habilite el "Modo de Prueba" para verificar la conexión.

Casos de Uso

Difusión de señales: Compartir automáticamente operaciones con suscriptores en un canal.

Compartir automáticamente operaciones con suscriptores en un canal. Monitorización remota: Seguimiento de la actividad de negociación algorítmica o manual fuera del terminal.

Seguimiento de la actividad de negociación algorítmica o manual fuera del terminal. Diario: Mantenga un registro en tiempo real de las actividades de negociación en un chat privado.

Nota del desarrollador

Esta herramienta se proporciona como una utilidad gratuita para la comunidad comercial. Ha sido desarrollada por Mahdi, especializado en sistemas financieros basados en IA y en el desarrollo de MQL5.

Si usted encuentra esta utilidad útil para su flujo de trabajo, sus comentarios y opiniones son apreciadas.