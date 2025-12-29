King Gold Auto Trade XauUsd Burst Scalper

Este Asesor Experto (EA) es un puro scalper de tendencia para XAUUSD en M5, construido sobre el cruce de una media móvil corta MA(5) con una media móvil larga y un mecanismo agresivo de “estallido de beneficio” (profit-burst).

Cuando se confirma un nuevo cruce de medias en M5, el EA abre una primera operación con lote fijo 0.01. Mientras la MA(5) se mantenga en el mismo lado de la media móvil larga y la posición esté en beneficio, el EA puede añadir más operaciones en la misma dirección (modo burst) para maximizar el movimiento.

Cuando la tendencia pierde impulso, el precio se gira o la MA(5) cruza de nuevo en sentido contrario, todas las posiciones se cierran y el EA espera la siguiente configuración limpia.

No utiliza martingala ni grid contra tendencia: sólo sigue la dirección del cruce de medias y sale cuando la dirección cambia.

Este producto está construido como una estrategia nueva, con un motor de cruces de MA en M5 y una lógica de piramidado renovados, diferentes de mis otros EAs publicados en el Market.

Lógica principal

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: M5 (el EA debe adjuntarse al gráfico M5 de XAUUSD)

Señal de entrada:

La MA corta de 5 periodos cruza por encima/por debajo de una MA larga configurable (filtro de tendencia).

El ADX, la volatilidad y otros filtros internos confirman el impulso antes de entrar.

Modo Burst / “bomba”:

Cuando la primera operación está en beneficio y la MA(5) sigue apoyando la dirección de la tendencia,

El EA puede abrir operaciones adicionales de 0.01 lote en la misma dirección dentro de una ventana de tiempo corta,

La idea es “hacer explotar” el beneficio en movimientos fuertes y unidireccionales.

Lógica de salida:

Las posiciones se cierran cuando la MA(5) pierde alineación / cruza de nuevo la MA larga en sentido contrario,

O cuando se alcanza la lógica interna de beneficio/stop.

Tamaño de lote, depósito y apalancamiento

Tamaño de lote: fijo 0.01 por operación (por defecto y recomendado por seguridad).

Apalancamiento: diseñado y probado para cuentas con 1:1000 de apalancamiento.

Depósito mínimo:

50 USD – muy conservador, operaciones pequeñas y crecimiento más lento.

100–200–250–500 USD – rangos recomendados para un rendimiento más realista.

Los mejores resultados suelen obtenerse en cuentas Raw / ECN con spreads bajos en XAUUSD.

Entorno recomendado

Bróker: cuenta ECN / Raw spread para XAUUSD (spread ajustado + baja latencia).

Plataforma: MetaTrader 5.

VPS: altamente recomendado, lo más cerca posible del servidor del bróker para una latencia estable y funcionamiento 24/5.

Un gráfico, un símbolo: adjuntar el EA sólo en XAUUSD M5.

Siempre es mejor empezar en:

Cuenta demo , o

Cuenta real pequeña con 0.01 lote,

para entender el comportamiento del EA y encontrar los ajustes que se adapten a tu tolerancia al riesgo.

Gestión del riesgo

El EA utiliza una lógica interna basada en la tendencia de las medias móviles y el trailing profit, combinada con lote fijo 0.01 por operación .

El modo “burst” / piramidado multiplica el beneficio cuando la tendencia es fuerte , pero también puede aumentar el drawdown cuando la volatilidad se dispara o el mercado se gira bruscamente.

Sólo debes operar con dinero que puedas permitirte perder y siempre controlar el riesgo total de la cuenta en todos los símbolos y EAs.

El rendimiento pasado en backtests o en un bróker no garantiza resultados futuros en otras condiciones reales.

Promoción de lanzamiento y precio

Promoción de lanzamiento (limitada): Hasta el 1 de enero de 2026 , el EA estará disponible por 299 USD . Este precio promocional está limitado a solo 2 compradores .

Después de la promoción, el precio se irá incrementando paso a paso .

A partir del 2 de enero de 2026, el precio regular será 899 USD.

Aprovecha el precio de lanzamiento mientras esté disponible y prueba siempre el EA primero en demo o con una cuenta real pequeña antes de aumentar el depósito.

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con la configuración (presets, VPS, tipo de bróker), no dudes en contactarme a través del chat de MQL5.