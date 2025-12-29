Precision Entry Simple EA

🚀 ¡Desata el trading de precisión con el EA Precision Entry Simple!

Estás listo para elevar tu juego de trading? ElEA Precision Entry Simple es un sofisticado sistema de trading automatizado, listo para usar, diseñado para capturar configuraciones de trading de alta probabilidad, particularmente en el mercado del Oro (XAUUSD) en elmarco de tiempo M5 (5 minutos) en el broker Exness. Si usted no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Este Asesor Experto está diseñado para operadores que buscan un enfoque disciplinado y sistemático sin estrategias de alto riesgo como los sistemas Martingale o Grid. El EA Precision Entry Master se centra en un sólidofiltrado de tendencias y en la gestión de la volatilidad para garantizar que opera en condiciones óptimas.

Principales ventajas y características

⚡ Sistema de Entrada de Alta Probabilidad: El EA utiliza una potente combinación del oscilador Williams Percent Range (WPR ) para identificar condiciones de sobreventa/sobrecompra y una Media Móvil (EMA ) para la confirmación de la tendencia. Esta combinación garantiza que las entradas estén alineadas con la dirección predominante del mercado.

🛡️ Gestión de Riesgo Sólida : Incorpora un método de Tamaño de Lote Dinámico que escala el tamaño de sus operaciones basándose en un porcentaje de riesgo fijo y en la probabilidad calculada de la operación. Esto garantiza que nunca se sobreapalanque y que su riesgo se gestione con precisión en cada operación. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/154551)

🛑 Control de Drawdown Diario: Una característica de seguridad crucial es el Porcentaje de Corte de Pérdida Diario . Si su pérdida diaria supera el límite establecido, el EA dejará de operar durante el día, protegiendo su capital de grandes detracciones. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

⚙️ Trailing Stop Inteligente: Las operaciones están protegidas y los beneficios se maximizan utilizando un Trailing Stop basado en ATR . Este stop-loss sólo se activa cuando se alcanza un nivel de beneficios predefinido, asegurando las ganancias y permitiendo que las operaciones ganadoras sigan corriendo. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

⏰ Trading basado en tiempo: Puede definir Horas de Trading específicas para asegurar que el EA sólo opera durante las sesiones más activas y rentables, ayudándole a evitar periodos de baja liquidez.

✅ Listo para el Oro (M5): El EA ha sido optimizado específicamente para operar en elmercado del Oro en el marco temporal M5, ofreciendo una estrategia probada y de alto rendimiento nada más sacarlo de la caja. Sin Martingala. Sólo ejecución pura y calculada.

Optimice su estrategia: Parámetros personalizables

El EA Precision Entry Master proporciona una personalización completa a través de sus parámetros de entrada. Aquí están los ajustes clave que puede ajustar para adaptarse perfectamente a su apetito de riesgo y estilo de negociación:

RiskPercentage: Define el porcentaje de su capital a arriesgar por operación. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

Lotes: Tamaño de lote fijo .

StartHour / EndHour: Las horas específicas del día en las que el EA puede abrir operaciones.

ATRPeriod / ATRThreshold: Usado para filtrar condiciones de baja volatilidad, asegurando que el EA solo opere en mercados activos.

EMAPeriod (Filtro de tendencia): Periodo de la EMA a largo plazo utilizado para confirmar la tendencia general del mercado (por ejemplo, la tendencia es alcista para las operaciones de COMPRA).

EMA_Timeframe (Filtro de Tendencia): El plazo para la EMA de largo plazo, típicamente un plazo más alto como PERIOD_D1 (Diario) para un filtro de tendencia más fuerte.

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo del balance diario inicial que está dispuesto a perder antes de que la operación se detenga por el día. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

WPR_Period / Overbought_Level / Oversold_Level: Parámetros para el indicador Williams Percent Range utilizado para señales de entrada precisas.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Parámetros para el Trailing Stop basado en ATR para gestionar posiciones abiertas. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

ATR_Profit_Multiplier : El multiplicador ATR que determina cuánto beneficio debe obtener una operación antes de que se active el Trailing Stop. (Versión Pro. Descargar Aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154551)

DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular un nivel de Take Profit dinámico basado en el rango medio diario.

📥 Tome el Control de sus Operaciones. ¡Descárgalo ahora!

Deja de vigilar manualmente y empieza a automatizar tu éxito. ElEA Precision Entry Simple le ofrece la disciplina, el control del riesgo y la precisión que necesita para operar con eficacia en el dinámico mercado del Oro.

Descargue el EA Precision Entry Simple hoy mismo y simplemente adjúntelo a sugráfico M5 de Oro (XAUUSD ) para comenzar su viaje hacia una operativa más consistente y sistemática.