IC Flat Pro Smart Wave Structure

IC Flat Pro - Escáner de estructura institucional

Deje de adivinar la tendencia. Comience a mapear la estructura del mercado como una institución.

El mercado pasa el 70% de su tiempo en correcciones. Aquí es donde los operadores aficionados quedan atrapados, pero también es donde el dinero inteligente construye sus posiciones para el próximo movimiento masivo.

IC Flat Pro es un escáner patentado de la estructura del mercado diseñado para filtrar el ruido y revelar la verdadera intención del mercado. Detecta y clasifica automáticamente los patrones correctivos complejos -Flats Corredizos, Flats Expansivos y Flats Contractivos- proporcionándole una clara tendencia direccional antes de que se produzca la ruptura.

🌎 Lógica universal multiactivo

La estructura es universal. Tanto si opera con pares de divisas, criptomonedas, índices (US30, NAS100), materias primas (oro, petróleo) o acciones, la lógica algorítmica de IC Flat Pro se adapta a la perfección. Filtra la acción del precio basándose en la geometría y los ratios de Fibonacci, haciéndolo efectivo en cualquier instrumento financiero disponible en MT5.

📊 Por qué este indicador es diferente

La mayoría de los indicadores sólo siguen el precio. IC Flat Pro entiende la estructura. Diferencia entre una Continuación de Tendencia (Running Flat) y una Trampa de Dinero Inteligente (Expanding Flat).

Continua (Azul): Identifica un fuerte impulso donde el mercado está corrigiendo brevemente antes de despegar en la dirección de la tendencia.

Expanding Flats (rojo/rayado): Le advierte de "trampas" en las que el mercado manipula máximos y mínimos para detener a los operadores.

Canales Correctivos (Verde): Destaca los patrones de continuación estándar.

Características principales

Lógica de "caja negra" patentada: El algoritmo interno utiliza ajustes de grado institucional preoptimizados (ocultos a la vista del público) para filtrar el ruido e identificar las estructuras dominantes.

Cuadro de mandos en directo: Un panel profesional que muestra el contexto actual del mercado (tramo alcista/bajista), el patrón activo y el sesgo direccional (por ejemplo, "resolución alcista" o "fallo estructural").

Detección de Trampas: Marca específicamente Expanding Flats con líneas discontinuas para advertirle de posibles trampas de volatilidad.

Panel de marcos temporales con un solo clic: Cambie instantáneamente entre los marcos temporales 2H, 6H, 8H y 12H para encontrar la estructura más limpia sin tener que rebuscar en los menús.

Visuales limpios: Diseñado para gráficos profesionales. Sin desorden, sólo mapas de estructura procesables.

Cómo usarlo

Compruebe el panel de control: Mira la lectura de "Sesgo". Estructura azul (Running Flat): Indica fortaleza. Esté atento a la finalización de la onda C para unirse a la tendencia existente. Estructura roja (Expansión plana): Precaución. El mercado busca liquidez. Espere a que la estructura falle o se resuelva antes de entrar. Estructura Verde (Canal): Continuación estándar. Esperar a la ruptura.

⚙️ Parámetros

Visibilidad del patrón: Puede activar/desactivar patrones específicos para adaptarlos a su estilo de negociación.

Configuración del panel: Personalice la ubicación y el color del panel de estado.

Nota: Los ajustes del algoritmo central están bloqueados para garantizar la integridad de la estrategia institucional.

Institutional Coder | Herramientas de precisión para operadores profesionales. Para soporte y actualizaciones, contacte con: @Institutionalcoder