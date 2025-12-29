ICT Index Futures Vertical Lines Indicator For MT5

ICT Indicador de Líneas Verticales de Futuros sobre Índices MetaTrader 5

El indicador ICT Index Futures Vertical Lines para MT5 es una herramienta analítica especializada diseñada para operadores de índices y futuros activos en el CME y en los mercados mundiales de derivados. Este indicador simplifica el análisis de la estructura diaria del mercado trazando automáticamente puntos de referencia temporales esenciales directamente en el gráfico.

Construido en torno a los conceptos ICT (Inner Circle Trader), el indicador se centra en el momento de la sesión y las transiciones del mercado, ayudando a los operadores a mejorar la precisión intradía y la toma de decisiones.

Especificaciones del indicador



A continuación encontrará una descripción general de las características técnicas del indicador ICT Index Futures Vertical Lines MT5:

Característica Descripción Categoría ICT - Sesiones, Kill Zones y Liquidez Plataforma MetaTrader 5 Nivel Avanzado Tipo de Indicador Reversión y Continuación Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados Todos los mercados

Características principales

El indicador muestra automáticamente en el gráfico las sesiones de Asia, Londres y Nueva York. Además, los operadores pueden activar varios marcadores temporales importantes, entre los que se incluyen:

Sesión vespertina de Nueva York

Medianoche de Nueva York

Apertura del mercado de futuros CME

Inicio y fin de la sesión vespertina de Nueva York

Estas referencias visuales permiten a los operadores identificar rápidamente los periodos de mayor volatilidad, los cambios de liquidez y los posibles retrocesos del mercado.

Ejemplo de mercado alcista

En un gráfico de 1 hora del USD/CAD, el indicador destaca las tres sesiones principales de negociación utilizando zonas de color distintas. En este ejemplo, la aceleración de los precios comienza durante la sesión de Nueva York, lo que indica una continuación alcista a medida que la liquidez entra en el mercado.

Ejemplo de mercado bajista

En un gráfico de 15 minutos de BTC, las zonas de sesión se muestran como:

Azul: Asia

Gris: Londres

Verde Nueva York

En la apertura de la sesión de Nueva York, el precio rompe por debajo del rango anterior y se mueve a la baja, lo que indica una reversión bajista alineada con la lógica de la sesión de las TIC.

Configuración del indicador



El Indicador ICT Index Futures Vertical Lines MT5 ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo:

Habilitar las sesiones de Asia, Londres y Nueva York

Mostrar u ocultar la sesión de la tarde de Nueva York

Trazar una línea vertical de medianoche (hora de Nueva York)

Mostrar la apertura del mercado de futuros CME

Marcar el periodo de almuerzo de Nueva York

Definir el inicio y fin de la sesión de tarde de Nueva York

Trazar el precio de apertura del día en Nueva York

Marcar el máximo diario de Nueva York

Marcar el mínimo diario de Nueva York

Estos ajustes permiten a los operadores adaptar el indicador a su estrategia y al modelo de estructura de mercado que prefieran.

Reflexiones finales



El Indicador de Líneas Verticales de Futuros de Índices ICT MT5 proporciona una gran ventaja analítica al asignar claramente el tiempo de la sesión, las ventanas de liquidez y los niveles de precios diarios. Con marcadores precisos como la apertura del CME y las transiciones de la sesión de Nueva York, los operadores obtienen una visión más profunda del comportamiento del mercado intradía y mejoran la sincronización de las entradas y salidas.

Este indicador es especialmente valioso para los operadores que confían en conceptos basados en las TIC y en el análisis de la estructura temporal del mercado.