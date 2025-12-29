ICT Index Futures Vertical Lines Indicator For MT4

ICT Indicador de Líneas Verticales de Futuros sobre Índices MetaTrader 4

ICT Index Futures Vertical Lines Indicator para MetaTrader 4 es una herramienta profesional diseñada para operadores de índices y futuros que operan en el CME y en los mercados mundiales de derivados. Ayuda a los operadores a comprender mejor la estructura diaria del mercado trazando automáticamente líneas de referencia temporales esenciales directamente en el gráfico.

Desarrollado en torno a los conceptos ICT (Inner Circle Trader), este indicador se centra en el tiempo de la sesión y las ventanas de liquidez, lo que permite a los operadores mejorar la precisión en el análisis y la ejecución intradía.





Especificaciones del indicador



A continuación se describen los detalles técnicos clave del indicador ICT Index Futures Vertical Lines MT4:

Característica Descripción Categoría ICT - Sesiones, Kill Zones y Liquidez Plataforma MetaTrader 4 Nivel Avanzado Tipo de Indicador Reversión y Continuación Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Scalping, Day Trading, Swing Trading Mercados Todos los mercados

Características principales

Este indicador traza automáticamente las sesiones de Asia, Londres y Nueva York en su gráfico. Los operadores también pueden activar marcadores adicionales basados en la sesión, incluyendo:

Sesión de tarde de Nueva York

Medianoche de Nueva York

Apertura del mercado de futuros CME

Inicio y fin de la sesión vespertina de Nueva York

Estas señales visuales ayudan a identificar los periodos de alta liquidez, los cambios de volatilidad y los posibles puntos de inflexión del mercado.

Escenario alcista

En un gráfico de 1 hora del USD/CAD, el indicador muestra claramente las tres sesiones principales de negociación utilizando bloques de colores distintos. En este ejemplo, la sesión de Nueva York inicia un fuerte movimiento al alza, señalando una continuación alcista alineada con los principios de las TIC.

Escenario bajista

En un gráfico de 15 minutos de BTC, las zonas de sesión se muestran como:

Azul: Asia

Gris: Londres

Verde: Londres Nueva York

En la apertura de la sesión de Nueva York, el precio rompe por debajo del rango anterior y se mueve a la baja, lo que sugiere una reversión bajista impulsada por la liquidez de la sesión.

Configuración del indicador



El Indicador ICT Index Futures Vertical Lines MT4 ofrece una amplia gama de opciones personalizables, incluyendo:

Activar o desactivar las sesiones de Asia, Londres y Nueva York

Mostrar u ocultar la sesión de la tarde de Nueva York

Añadir una línea vertical de medianoche (hora de Nueva York)

Mostrar la hora de apertura del mercado de futuros CME

Marcar el periodo de almuerzo de Nueva York

Definir el inicio de la sesión de tarde de Nueva York

Definir el final de la sesión de tarde de Nueva York

Trazar el precio de apertura diario de Nueva York

Marcar el máximo diario de Nueva York

Marcar el mínimo diario de Nueva York

Estos ajustes permiten a los operadores adaptar el indicador a su estrategia preferida basada en las TIC.

Reflexiones finales



El indicador ICT Index Futures Vertical Lines MT4 proporciona a los operadores una valiosa ventaja al trazar claramente los tiempos de la sesión, las ventanas de liquidez y los niveles de precios diarios. Con marcadores precisos como la apertura del CME y las transiciones de la sesión de Nueva York, los operadores pueden mejorar la sincronización de entrada y salida al tiempo que obtienen una visión más profunda del comportamiento del mercado intradía.

Este indicador es especialmente útil para los operadores que confían en la estructura temporal del mercado y en las metodologías TIC.