Título: RYU X The Golden Ratio Evolution

[Oferta especial de lanzamiento]

Para celebrar el lanzamiento de RYU X, ofrecemos un precio de lanzamiento especial. Se trata de una oportunidad por tiempo limitado para conseguir esta herramienta de alto rendimiento al mejor precio posible. El precio se incrementará a la tarifa estándar una vez alcanzado el volumen de ventas objetivo. No pierdas esta oportunidad.

Concepto: Convertir las leyes naturales en ventajas de trading
Los movimientos del mercado pueden parecer aleatorios, pero detrás de ellos se esconde la "ProporciónÁurea (1,618)", un principio fundamental del universo.integra esta Proporción Áurea en un motor de trading propio para visualizar los puntos de inflexión del mercado y los destinos objetivo con gran precisión. RYU X

Llamado así por el "Dragón (RYU)", simboliza el poderoso impulso de las tendencias ascendentes y descendentes. Una vez que el algoritmo detecta el inicio de una tendencia, los múltiples puntos de Take Profit (TP1-TP10) derivados de la Golden Ratio le guían para maximizar sus beneficios potenciales.

Tres características principales:

1. Motor de Estructura Dorada
A diferencia de los indicadores de retraso tradicionales, RYU X utiliza unpara detectar el momento preciso de los cambios estructurales del mercado. Filtra el ruido del mercado e identifica el "núcleo" de la dirección de la tendencia. Esto permite entradas basadas en pura evidencia matemática en lugar de datos rezagados . algoritmo de acción de precios propietario (No Repainting).

2. Golden Target Expansion
Resolviendo el dilema del trader de "¿Dónde tomar beneficios?", RYU X proporciona respuestas claras.
Calcula automáticamente niveles de extensión basados en el Golden Ratio, que van desde 1,618 (161,8%) hasta objetivos extendidos. Este enfoque drástico reduce las oportunidades perdidas causadas por salir demasiado pronto, lo que le permite aprovechar la tendencia en todo su potencial.

3. Tecnología Multi-Timeframe Sync (Sync Master)
La característica principal es el panel del monitor en la parte superior derecha. Realiza un seguimiento de las tendencias no sólo en el gráfico actual, sino también en los plazos superiores (de M5 a Mensual) utilizando una lógica exclusiva de determinación de tendencias.

  • Modo de sincronización: Cuando el marco temporal actual y el marco temporal superior se alinean, la flecha se vuelve. Esto indica que la onda pequeña se ha unido a la grande, señalando una entrada de alta probabilidad. ORO

5 Ventajas Clave:

  1. Sujeción segura:Las líneas de TP automáticas le ayudan a evitar salidas emocionales anticipadas.

  2. Filtro de Bloqueo Inteligente: El "Icono de Bloqueo" excluye las señales que van en contra de la tendencia del marco temporal superior, protegiéndole de operar a contracorriente.

  3. Optimización de Riesgo-Recompensa (X-STOP):Actualiza automáticamente la directriz de stop-loss (línea X-STOP) para apoyar una estrategia de "Pequeña Pérdida, Gran Beneficio".

  4. Análisis instantáneo del mercado: Compruebe las tendencias de plazos más largos al instante haciendo clic en el panel, lo que le ahorra tener que cambiar de gráfico.

  5. Visuales profesionales: Diseñados con visuales transparentes y no intrusivos que actúan como una poderosa segunda opinión sin entorpecer su análisis.

Parámetros:

  • InpStrength: Sensibilidad de la detección de tendencias (Predeterminado: 5).

  • InpShowPanel: Activa el monitor MTF.

  • InpShowFibo: Activa las líneas de objetivo de Golden Ratio.

  • InpShowTrendLine: Activa las líneas estructurales.

Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Esta herramienta apoya su análisis pero no garantiza ganancias.


