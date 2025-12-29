Pinpoint Simple Swing EA

🚀 ¡Desbloquea la excelencia del trading en oro con Pinpoint Simple Swing EA!

Cansado de las oscilaciones impredecibles del mercado? ElEA Pinpoint Simple Swing es una solución potente y totalmente automatizada diseñada específicamente para identificar puntos de inversión de alta probabilidad en el volátil mercado del oro(XAUUSD). No se trata de un Asesor Experto más, sino de unsistema optimizado y listo para usar en el broker Exness. Diseñado para capturar oportunidades extremas de swing con precisión y una gestión inteligente del dinero. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers que no sean Exness, es posible que tenga queoptimizar ligeramenteel parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

¿Por qué elegir Pinpoint Simple Swing EA?

  • Entrada de Precisión: Utilizando una sofisticada combinación delÍndice de Flujo de Dinero (MFI) y las Bandas de Bollinger, el EA está diseñado para detectar verdaderas condiciones de sobrecompra y sobreventa, ayudándole a entrar en el mercado en los mejores puntos de inflexión absolutos.

  • Gestión inteligente del dinero: ¡Olvídese de las estrategias arriesgadas! Este AENO estábasado en Martingala ni en Cuadrícula. Cuenta con un tamaño de lote dinámico basado en elPorcentaje de Riesgo definido y laProbabilidad real de la operación, asegurando que su capital esté protegido y el crecimiento sea consistente. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • Filtro de Tendencia Avanzado: El Filtro EMA opcional asegura que las operaciones sólo se alineen con la tendencia del marco de tiempo más alto (por defectoDiario D1), manteniéndole en el lado correcto de los principales movimientos del mercado.

  • Protección Dinámica de Ganancias: Emplea unTrailing Stop basado en ATR que sólo se activa después de alcanzar cierto umbral de ganancias, asegurando sus ganancias dinámicamente a medida que la operación se mueve a su favor, y protegiéndolas de reversiones repentinas. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • Mitigación del Riesgo: El Porcentaje de Corte de Pérdida Diario incorporado actúa como una red de seguridad, deteniendo automáticamente las operaciones del día si se alcanza su límite de drawdown, preservando su cuenta para la siguiente sesión de operaciones. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • Optimizado y Listo: Este EAya estáoptimizado para operar con Oro en el marco temporal M5. Simplemente conéctelo a su gráfico y deje que el sistema haga el trabajo pesado.

El EA Pinpoint Extreme Swing le proporciona la disciplina, la velocidad y la ventaja analítica que necesita para tener éxito en el vertiginoso mercado del Oro.

⚙️ Parámetros clave de entrada (listos para usar)

El EA Pinpoint Extreme Swing está diseñado para ser plug-and-play, pero usted mantiene el control total a través de estas entradas personalizables:

  • Porcentaje de riesgo: Establezca su riesgo máximo por operación (por ejemplo,3%). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • Lotes: Su tamaño de lote fijo.

  • StartHour / EndHour: Defina su ventana de negociación preferida.

  • Daily Cut Loss Percent: El porcentaje máximo de pérdida que el EA permitirá en un día antes de pausar la operación. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • Número Mágico: ID único para gestionar las operaciones por separado de otros EAs.

  • MFIPeriod / BandsPeriod / BandsDeviation: Parámetros para el núcleo de los indicadores de señal de reversión Pinpoint. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • OverboughtLevel / OversoldLevel: Los niveles críticos de IMF(80 y 20) que definen condiciones extremas. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • UseEMAFilter: Establecer en true para activar el filtro de tendencia a largo plazo.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Define el filtro de tendencia (por ejemplo,EMA 200 en D1).

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Comprobación de la volatilidad para asegurar que el movimiento del mercado es suficiente para operar.

  • ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el trailing stop dinámico. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que define el nivel de beneficio necesario para activar el trailing stop. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154525)

  • DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular la distancia inicial del Take Profit.

📥 S u Próximo Paso: Descargue Ahora!

El mercado no espera a nadie. Tome el control de sus operaciones con Oro hoy mismo con un Asesor Experto construido sobre sólidos principios de momentum, sobreextensión y gestión prudente del riesgo.

¡Descargue el EA Pinpoint Simple Swing ahora y transforme su experiencia de trading de reactiva a proactiva!


