Choch Trend prop firm version

Descripción

El EA EMA 24/50 CHoCH Trend es un Asesor Experto estructurado desarrollado para operadores que priorizan el control del riesgo, la consistencia y el cumplimiento de la prop-firm.

El EA opera utilizando una combinación de:

  • Alineación de tendencias

  • Estructura del mercado

  • Cambio de carácter (CHoCH)

  • Gestión dinámica del riesgo

Está diseñado para operar con seguridad a través de diferentes brokers, símbolos y plazos sin suposiciones rígidas.

Estrategia de negociación

Tendencia

  • EMA 24 por encima de EMA 50 → Sesgo de compra

  • EMA 24 por debajo de EMA 50 → Sesgo de venta

Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección de la tendencia.

Estructura del mercado y CHoCH

  • Los máximos y mínimos oscilantes se detectan automáticamente.

  • La estructura se utiliza para:

    • Colocación de stop-loss

    • Invalidación de operaciones

  • El CHoCH se utiliza para salir anticipadamente de las operaciones si cambia el carácter del mercado

Lógica de entrada

  • Una operación por impulso

  • Entrada en el retroceso a la EMA 24

  • No perseguir rupturas

  • Sin sobreoperaciones

Gestión del riesgo

  • Dimensionamiento dinámico de la posición basado en

    • Saldo de la cuenta

    • Porcentaje de riesgo

    • Distancia real de stop-loss

  • Stop loss colocado en una estructura de mercado válida

  • Toma de beneficios basada en:

    • Relación riesgo-recompensa

    • Volatilidad ATR (la que sea mayor)

Lógica de recuperación controlada opcional disponible y limitada por el máximo de operaciones de recuperación.

Características de seguridad Prop-Firm

El EA incluye una capa de seguridad integrada diseñada para entornos de negociación financiados:

  • Protección de reducción diaria (basada en acciones)

  • Protección de reducción máxima

  • Filtro de márgenes

  • Validación del margen antes de cada operación

  • Interruptor de bloqueo para bloquear las operaciones si se infringen las reglas

Estas características ayudan a prevenir violaciones accidentales de las reglas.

Lo que este EA NO utiliza

  • No martingala

  • Sin rejilla

  • Sin cobertura

  • No promedia a la baja

  • No scalping de alta frecuencia

  • Sin apuestas basadas en noticias

Configuración recomendada

  • Marco temporal: H1 (funciona en otros marcos temporales)

  • Símbolo: EURUSD (con capacidad multisímbolo)

  • Riesgo por operación: 0,25% - 1,00%.

  • Mejores sesiones: Londres y Londres-Nueva York

Información técnica

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipo: Expert Advisor Asesor Experto

  • Símbolo agnóstico

  • Agnóstico de marco temporal


Resumen

El EA EMA 24/50 CHoCH Trend es adecuado para los operadores que desean un sistema disciplinado, basado en la estructura con fuertes controles de riesgo en lugar de estrategias agresivas o de alta frecuencia.

Está diseñado para:

  • Desafíos de Prop-firm

  • Protección de cuentas con fondos

  • Operadores que valoran la consistencia por encima de la exageración


