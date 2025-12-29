Choch Trend prop firm version

Descripción

El EA EMA 24/50 CHoCH Trend es un Asesor Experto estructurado desarrollado para operadores que priorizan el control del riesgo, la consistencia y el cumplimiento de la prop-firm.

El EA opera utilizando una combinación de:

Alineación de tendencias

Estructura del mercado

Cambio de carácter (CHoCH)

Gestión dinámica del riesgo

Está diseñado para operar con seguridad a través de diferentes brokers, símbolos y plazos sin suposiciones rígidas.

Estrategia de negociación

Tendencia

EMA 24 por encima de EMA 50 → Sesgo de compra

EMA 24 por debajo de EMA 50 → Sesgo de venta

Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección de la tendencia.

Estructura del mercado y CHoCH

Los máximos y mínimos oscilantes se detectan automáticamente.

La estructura se utiliza para: Colocación de stop-loss Invalidación de operaciones

El CHoCH se utiliza para salir anticipadamente de las operaciones si cambia el carácter del mercado

Lógica de entrada

Una operación por impulso

Entrada en el retroceso a la EMA 24

No perseguir rupturas

Sin sobreoperaciones

Gestión del riesgo

Dimensionamiento dinámico de la posición basado en Saldo de la cuenta Porcentaje de riesgo Distancia real de stop-loss

Stop loss colocado en una estructura de mercado válida

Toma de beneficios basada en: Relación riesgo-recompensa Volatilidad ATR (la que sea mayor)



Lógica de recuperación controlada opcional disponible y limitada por el máximo de operaciones de recuperación.

Características de seguridad Prop-Firm

El EA incluye una capa de seguridad integrada diseñada para entornos de negociación financiados:

Protección de reducción diaria (basada en acciones)

Protección de reducción máxima

Filtro de márgenes

Validación del margen antes de cada operación

Interruptor de bloqueo para bloquear las operaciones si se infringen las reglas

Estas características ayudan a prevenir violaciones accidentales de las reglas.

Lo que este EA NO utiliza

No martingala

Sin rejilla

Sin cobertura

No promedia a la baja

No scalping de alta frecuencia

Sin apuestas basadas en noticias

Configuración recomendada

Marco temporal: H1 (funciona en otros marcos temporales)

Símbolo: EURUSD (con capacidad multisímbolo)

Riesgo por operación: 0,25% - 1,00%.

Mejores sesiones: Londres y Londres-Nueva York

Información técnica

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo: Expert Advisor Asesor Experto

Símbolo agnóstico

Agnóstico de marco temporal





Resumen

El EA EMA 24/50 CHoCH Trend es adecuado para los operadores que desean un sistema disciplinado, basado en la estructura con fuertes controles de riesgo en lugar de estrategias agresivas o de alta frecuencia.

Está diseñado para: