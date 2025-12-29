Choch Trend prop firm version
- Asesores Expertos
- Alfie Dela Pena
- Versión: 1.3
Descripción
El EA EMA 24/50 CHoCH Trend es un Asesor Experto estructurado desarrollado para operadores que priorizan el control del riesgo, la consistencia y el cumplimiento de la prop-firm.
El EA opera utilizando una combinación de:
-
Alineación de tendencias
-
Estructura del mercado
-
Cambio de carácter (CHoCH)
-
Gestión dinámica del riesgo
Está diseñado para operar con seguridad a través de diferentes brokers, símbolos y plazos sin suposiciones rígidas.
Estrategia de negociación
Tendencia
-
EMA 24 por encima de EMA 50 → Sesgo de compra
-
EMA 24 por debajo de EMA 50 → Sesgo de venta
Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección de la tendencia.
Estructura del mercado y CHoCH
-
Los máximos y mínimos oscilantes se detectan automáticamente.
-
La estructura se utiliza para:
-
Colocación de stop-loss
-
Invalidación de operaciones
-
-
El CHoCH se utiliza para salir anticipadamente de las operaciones si cambia el carácter del mercado
Lógica de entrada
-
Una operación por impulso
-
Entrada en el retroceso a la EMA 24
-
No perseguir rupturas
-
Sin sobreoperaciones
Gestión del riesgo
-
Dimensionamiento dinámico de la posición basado en
-
Saldo de la cuenta
-
Porcentaje de riesgo
-
Distancia real de stop-loss
-
-
Stop loss colocado en una estructura de mercado válida
-
Toma de beneficios basada en:
-
Relación riesgo-recompensa
-
Volatilidad ATR (la que sea mayor)
-
Lógica de recuperación controlada opcional disponible y limitada por el máximo de operaciones de recuperación.
Características de seguridad Prop-Firm
El EA incluye una capa de seguridad integrada diseñada para entornos de negociación financiados:
-
Protección de reducción diaria (basada en acciones)
-
Protección de reducción máxima
-
Filtro de márgenes
-
Validación del margen antes de cada operación
-
Interruptor de bloqueo para bloquear las operaciones si se infringen las reglas
Estas características ayudan a prevenir violaciones accidentales de las reglas.
Lo que este EA NO utiliza
-
No martingala
-
Sin rejilla
-
Sin cobertura
-
No promedia a la baja
-
No scalping de alta frecuencia
-
Sin apuestas basadas en noticias
Configuración recomendada
-
Marco temporal: H1 (funciona en otros marcos temporales)
-
Símbolo: EURUSD (con capacidad multisímbolo)
-
Riesgo por operación: 0,25% - 1,00%.
-
Mejores sesiones: Londres y Londres-Nueva York
Información técnica
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo: Expert Advisor Asesor Experto
-
Símbolo agnóstico
-
Agnóstico de marco temporal
Resumen
El EA EMA 24/50 CHoCH Trend es adecuado para los operadores que desean un sistema disciplinado, basado en la estructura con fuertes controles de riesgo en lugar de estrategias agresivas o de alta frecuencia.
Está diseñado para:
-
Desafíos de Prop-firm
-
Protección de cuentas con fondos
-
Operadores que valoran la consistencia por encima de la exageración