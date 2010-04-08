Catch the Turn Simple EA

🚀 ¡Desbloquea el mercado del oro con Catch The Turn Simple EA! 💰

Estás listo para dejar de adivinar y empezar aatrapar los retrocesos más rentables en el mercado del Oro (XAUUSD)?

ElCatch The Turn Simple EA es un Asesor Experto altamente especializado y sofisticado diseñado para los traders que quieren capitalizar los puntos de inflexión precisos del mercado. Construido sobre una mezcla patentada de indicadores clásicos y gestión dinámica del dinero, este EA está diseñado para encontrar entradas de alta probabilidad y gestionar las operaciones de forma inteligente. Se trata de una solución lista para usar,preoptimizada para el marco temporal M5 de las operaciones con oro, por lo que está lista para su implementación inmediata: ¡sólo tiene que adjuntarla a su gráfico en el broker Exness y dejarla trabajar! Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que tenga que optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarlo a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Características principales y ventajas

  • Señales de entrada de precisión: El EA utiliza el sistema de trading "Catch the Turn" -una sólida confluencia decruces de EMA, niveles de RSI, extremos de las Bandas de Bollinger e indicadores Power- para identificar fuertes señales de reversión con alta confianza (requiriendo un 70% de probabilidad para la entrada).

  • Gestión Inteligente del Riesgo: A diferencia de las estrategias arriesgadas, este EANO utiliza sistemas Martingale o Grid. Dispone de una potente función de gestión monetaria basada en probabilidades que ajusta automáticamente el tamaño del lote en función de la probabilidad calculada de la operación y del porcentaje de riesgo definido, garantizando una exposición óptima del capital. (Versión Pro. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Trailing Stop Dinámico: ¡Proteja sus beneficios eficazmente! El EA emplea unTrailing Stop avanzadobasado en el ATR que sólo se activa cuando la posición alcanza un múltiplo de beneficio definido delAverage True Range (ATR). Esto asegura que sus stops están ajustados a la volatilidad y sólo se mueven cuando se establece un colchón de beneficios significativo. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Red de Seguridad Integrada (Pérdida por Corte Diario): Tome el control de su riesgo con elPorcentaje de Pérdida por Corte Diario. El EA cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas y detendrá las operaciones del día si su capital cae por debajo de un nivel preestablecido, protegiendo su saldo de la volatilidad inesperada del mercado. (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Horarios de negociación específicos: Opere de forma más inteligente, no durante más tiempo. Puede definir entradas específicas de Hora de Inicio y Hora de Fin para centrar su operativa durante las sesiones más volátiles y activas del mercado, evitando el picado en los momentos de menor actividad.

  • Filtro de Volatilidad: Comprueba las condiciones del mercado con elUmbral ATR, asegurando que el EA sólo intenta entrar en operaciones cuando hay suficiente volatilidad, reduciendo las señales falsas y los whipsaws.

⚙️ Parámetros de negociación listos para usar

El EA Catch The Turn está diseñado para la simplicidad. A continuación se presentan las entradas clave que le permiten ajustar su comportamiento para que coincida con su tolerancia al riesgo personal:

  • Porcentaje de Riesgo: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo,2%). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Lotes: Tamaño de lote fijo (se utiliza si el Porcentaje de Riesgo es0).

  • Hora de inicio / Hora de finalización: Ventana de horas para que el EA coloque activamente nuevas operaciones (por ejemplo, de0 a23).

  • Período ATR / Umbral ATR: Se utiliza para medir la volatilidad del mercado y filtrar las condiciones de baja volatilidad.

  • Porcentaje de Corte de Pérdida Diario: El porcentaje de pérdida del Saldo Inicial Diario que activará un stop automático para el día (por ejemplo,8.0%). (Versión Pro. Descargue aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • EMA Period / EMA Timeframe: Se utiliza para el filtro de tendencia a largo plazo (por defecto utilizaD1 para un sesgo fuerte).

  • ATR Trailing Multiplier: El múltiplo ATR utilizado para establecer la distancia real del trailing stop una vez que se activa. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

  • Catch the Turn Signal Parameters (CTT_FasterMA, CTT_SlowerMA, etc.): Los ajustes pre-optimizados para el sistema de señal propietario, dándole un control preciso sobre su sensibilidad. (Versión Pro. Descargar aquíhttps://www.mql5.com/en/market/product/154429)

👉 ¡Deja de mirar, empieza a ganar!

El mercado del Oro es dinámico, y usted necesita una herramienta dinámica.Catch The Turn Simple EA le da la ventaja de un sistema profesional, basado en datos, sin el estrés emocional del trading manual.

¡No se pierda el próximo movimiento! Descargue y conecte el Catch The Turn Simple EA hoy mismo y experimente el trading en Oro automatizado y de alta precisión.


