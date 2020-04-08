Intrabar MTF Replay MT4

Pruebas en papel que por fin parecen operaciones en directo

Intrabar MTF Replay es un panel de minigráficos en tiempo real con funciones avanzadas de repetición intrabarra, diseñado específicamente para operadores con marcos temporales múltiples.

El backtesting tradicional y las pruebas sobre papel en gráficos estáticos adolecen de un problema fundamental: los marcos temporales no están sincronizados por defecto. Cuando los gráficos se desplazan juntos, la acción del precio y los indicadores nunca se alinean en el mismo momento exacto, lo que imposibilita la realización de pruebas realistas sobre papel de estrategias con marcos temporales múltiples.

Intrabar MTF Replay soluciona esto reconstruyendo la acción del precio y los indicadores intrabarra, sincronizando todos los marcos temporales hasta el mismo punto exacto en el tiempo. Cada gráfico, cada señal, cada actualización de indicadores se produce en perfecta sincronía.

El resultado es una de las experiencias de pruebas sobre papel más parecidas a la operativa en vivo que se pueden conseguir.

Intrabar MTF Replay está diseñado para operadores que..:

  • Utilizan señales multi-marco de tiempo
  • Operan con estrategias mecánicas basadas en reglas
  • Exigen precisión, coherencia y fiabilidad en las pruebas (en papel)

Es igualmente potente para reproducir la acción reciente de los precios para revisar las operaciones ejecutadas, analizar la toma de decisiones y perfeccionar la ejecución.


Inicio rápido - Intrabar MTF Replay

Por defecto, la herramienta se ejecuta como un panel de mini-charts en vivo. Para entrar en el modo de reproducción MTF totalmente sincronizada, desactive Chart Shift y Chart Scroll en la barra de herramientas de MetaTrader.
Aparecerá automáticamente un panel de control en la esquina inferior derecha del gráfico.

Desplácese por el gráfico principal para retroceder o avanzar en el tiempo. Los minigráficos le seguirán.
Utilice los botones del gráfico o los controles del teclado para desplazarse por la acción del precio. Los pasos de reproducción siguen el marco temporal del gráfico principal.

Para salir del modo de reproducción, vuelva a activar Chart Shift y Chart Scroll.


Características principales

Panel de minigráficos en vivo
 Muestra de 2 a 4 minigráficos para la acción de precios en vivo o para pruebas sobre papel con indicadores. Todos los gráficos son totalmente personalizables a través de los ajustes de entrada.

Acceso instantáneo a la repetición
 Acceda al modo de repetición directamente desde el gráfico para revisar rápidamente la acción reciente de los precios, hasta pasos de tiempo de 1 minuto.

Soporte de Indicadores
 Soporta hasta 2 medias móviles por gráfico y hasta 3 indicadores de sub-ventana.

Nombres de funciones de los gráficos (opcional)
Asigne nombres personalizados a los gráficos en función de su función en su metodología de negociación. Útil para la estructura y la coherencia - especialmente para los nuevos operadores. Esta función puede desactivarse si no es necesaria.


Notas y limitaciones:

Los mini-gráficos en vivo pueden ser utilizados en el Probador de Estrategias. Sin embargo, la función de repetición intrabarra sincronizada no es compatible.



