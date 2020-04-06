DexPulse

DexPulse - EA de scalping de alta precisión para DEX 1500 UP & Gold (Deriv)

DexPulse es un Asesor Experto de scalping multisímbolo, profesional y de alta velocidad, creado para operadores que exigen precisión, disciplina y control total del riesgo en mercados de rápida evolución.

El EA está diseñado específicamente para el comercio:

  • Índice DEX 1500 UP

  • Oro (XAUUSD)

DexPulse capitaliza los impulsos de los precios a corto plazo y las ráfagas de impulso, por lo que es ideal para la especulación con índices sintéticos y oro en condiciones de volatilidad.

Desarrollado y probado en el broker Deriv, DexPulse está diseñado para operar en armonía con el modelo de ejecución, el comportamiento de precios y las especificaciones de instrumentos de Deriv.

Principales ventajas de DexPulse

Negociación multisímbolo

Opere con DEX 1500 UP Index y Oro simultáneamente desde un único Asesor Experto, sin necesidad de ejecutar múltiples EAs o gráficos.

Estrategia avanzada de scalping

DexPulse utiliza una lógica de scalping refinada para:

  • Identificar oportunidades a corto plazo

  • Ejecutar entradas y salidas rápidas

  • Reducir el tiempo de exposición al mercado

Control completo del riesgo (ajustable por el usuario)

Usted mantiene el control total de su riesgo:

  • Porcentaje de riesgo por operación - totalmente configurable

  • Máximo de operaciones por día - ajustable para evitar el exceso de operaciones

Optimizado para Deriv Broker

DexPulse no es un EA genérico. Está optimizado específicamente para:

  • Comportamiento de precios de índices sintéticos Deriv

  • Condiciones de ejecución del oro (XAUUSD) en Deriv

  • Rendimiento estable en entornos de negociación Deriv

Ejecución totalmente automatizada

Una vez configurado, DexPulse automáticamente:

  • Escanea los mercados

  • Coloca operaciones

  • Gestiona posiciones

  • Ejecuta salidas

No es necesario operar manualmente.

Broker recomendado para obtener el mejor rendimiento

Para una ejecución óptima y un rendimiento fiable, se recomienda encarecidamente el uso de DexPulse en el broker Deriv, donde ha sido desarrollado y probado.

<a href="https://deriv.partners/rx?sidc=91BC1725-4A6B-4F42-B055-232DA6E6025F&amp; utm_campaign=dynamicworks&utm_medium=affiliate&utm_source=CU15760" target="_blank"> <strong>Abra aquí una cuenta de trading Deriv gratuita para obtener un rendimiento óptimo de DexPulse</strong> </a>

Para quién está diseñado DexPulse

  • Scalpers que buscan oportunidades frecuentes y a corto plazo

  • Operadores centrados en el índice DEX 1500 UP y en el oro

  • Usuarios que desean automatización con límites de riesgo estrictos

  • Traders que operan en la plataforma Deriv

Información importante y descargo de responsabilidad

  • Operar implica un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

  • Este Asesor Experto no garantiza beneficios y no puede evitar pérdidas.

  • Los resultados de las operaciones pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, la volatilidad del mercado, el tamaño de la cuenta y la configuración del usuario.

  • Se recomienda encarecidamente probar DexPulse en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

  • La configuración adecuada y la gestión del riesgo son responsabilidad exclusiva del usuario.

  • El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas durante el uso de este Asesor Experto.

Al comprar y utilizar DexPulse, usted reconoce y acepta todos los riesgos asociados con el comercio automatizado.
Otros productos de este autor
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Asesores Expertos
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Asesor Experto Soy AURUM AXIS EA , un robot profesional para operar con Oro (XAUUSD EA) diseñado para operadores que exigen precisión, riesgo controlado y consistencia en la operativa automatizada. Combino estrategias de scalping y swing trading en un potente Asesor Experto , permitiéndole adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado del Oro con un mínimo de entrada y un máximo control. He sido desarrollado por un trader y desarrollador
