DexPulse - EA de scalping de alta precisión para DEX 1500 UP & Gold (Deriv)

DexPulse es un Asesor Experto de scalping multisímbolo, profesional y de alta velocidad, creado para operadores que exigen precisión, disciplina y control total del riesgo en mercados de rápida evolución.

El EA está diseñado específicamente para el comercio:

Índice DEX 1500 UP

Oro (XAUUSD)

DexPulse capitaliza los impulsos de los precios a corto plazo y las ráfagas de impulso, por lo que es ideal para la especulación con índices sintéticos y oro en condiciones de volatilidad.

Desarrollado y probado en el broker Deriv, DexPulse está diseñado para operar en armonía con el modelo de ejecución, el comportamiento de precios y las especificaciones de instrumentos de Deriv.

Principales ventajas de DexPulse

Negociación multisímbolo

Opere con DEX 1500 UP Index y Oro simultáneamente desde un único Asesor Experto, sin necesidad de ejecutar múltiples EAs o gráficos.

Estrategia avanzada de scalping

DexPulse utiliza una lógica de scalping refinada para:

Identificar oportunidades a corto plazo

Ejecutar entradas y salidas rápidas

Reducir el tiempo de exposición al mercado

Control completo del riesgo (ajustable por el usuario)

Usted mantiene el control total de su riesgo:

Porcentaje de riesgo por operación - totalmente configurable

Máximo de operaciones por día - ajustable para evitar el exceso de operaciones

Optimizado para Deriv Broker

DexPulse no es un EA genérico. Está optimizado específicamente para:

Comportamiento de precios de índices sintéticos Deriv

Condiciones de ejecución del oro (XAUUSD) en Deriv

Rendimiento estable en entornos de negociación Deriv

Ejecución totalmente automatizada

Una vez configurado, DexPulse automáticamente:

Escanea los mercados

Coloca operaciones

Gestiona posiciones

Ejecuta salidas

No es necesario operar manualmente.

Broker recomendado para obtener el mejor rendimiento

Para una ejecución óptima y un rendimiento fiable, se recomienda encarecidamente el uso de DexPulse en el broker Deriv, donde ha sido desarrollado y probado.

"https://deriv.partners/rx?sidc=91BC1725-4A6B-4F42-B055-232DA6E6025F& utm_campaign=dynamicworks&utm_medium=affiliate&utm_source=CU15760" target="_blank"> Abra aquí una cuenta de trading Deriv gratuita para obtener un rendimiento óptimo de DexPulse

Para quién está diseñado DexPulse

Scalpers que buscan oportunidades frecuentes y a corto plazo

Operadores centrados en el índice DEX 1500 UP y en el oro

Usuarios que desean automatización con límites de riesgo estrictos

Traders que operan en la plataforma Deriv

Información importante y descargo de responsabilidad

Operar implica un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y no puede evitar pérdidas.

Los resultados de las operaciones pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, la volatilidad del mercado, el tamaño de la cuenta y la configuración del usuario.

Se recomienda encarecidamente probar DexPulse en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

La configuración adecuada y la gestión del riesgo son responsabilidad exclusiva del usuario.

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas durante el uso de este Asesor Experto.

Al comprar y utilizar DexPulse, usted reconoce y acepta todos los riesgos asociados con el comercio automatizado.



