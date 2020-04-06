DexPulse
- Asesores Expertos
- Shaba Dzonzi Kagona
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
DexPulse - EA de scalping de alta precisión para DEX 1500 UP & Gold (Deriv)
DexPulse es un Asesor Experto de scalping multisímbolo, profesional y de alta velocidad, creado para operadores que exigen precisión, disciplina y control total del riesgo en mercados de rápida evolución.
El EA está diseñado específicamente para el comercio:
-
Índice DEX 1500 UP
-
Oro (XAUUSD)
DexPulse capitaliza los impulsos de los precios a corto plazo y las ráfagas de impulso, por lo que es ideal para la especulación con índices sintéticos y oro en condiciones de volatilidad.
Desarrollado y probado en el broker Deriv, DexPulse está diseñado para operar en armonía con el modelo de ejecución, el comportamiento de precios y las especificaciones de instrumentos de Deriv.
Principales ventajas de DexPulse
Negociación multisímbolo
Opere con DEX 1500 UP Index y Oro simultáneamente desde un único Asesor Experto, sin necesidad de ejecutar múltiples EAs o gráficos.
Estrategia avanzada de scalping
DexPulse utiliza una lógica de scalping refinada para:
-
Identificar oportunidades a corto plazo
-
Ejecutar entradas y salidas rápidas
-
Reducir el tiempo de exposición al mercado
Control completo del riesgo (ajustable por el usuario)
Usted mantiene el control total de su riesgo:
-
Porcentaje de riesgo por operación - totalmente configurable
-
Máximo de operaciones por día - ajustable para evitar el exceso de operaciones
Optimizado para Deriv Broker
DexPulse no es un EA genérico. Está optimizado específicamente para:
-
Comportamiento de precios de índices sintéticos Deriv
-
Condiciones de ejecución del oro (XAUUSD) en Deriv
-
Rendimiento estable en entornos de negociación Deriv
Ejecución totalmente automatizada
Una vez configurado, DexPulse automáticamente:
-
Escanea los mercados
-
Coloca operaciones
-
Gestiona posiciones
-
Ejecuta salidas
No es necesario operar manualmente.
Broker recomendado para obtener el mejor rendimiento
Para una ejecución óptima y un rendimiento fiable, se recomienda encarecidamente el uso de DexPulse en el broker Deriv, donde ha sido desarrollado y probado.<a href="https://deriv.partners/rx?sidc=91BC1725-4A6B-4F42-B055-232DA6E6025F& utm_campaign=dynamicworks&utm_medium=affiliate&utm_source=CU15760" target="_blank"> <strong>Abra aquí una cuenta de trading Deriv gratuita para obtener un rendimiento óptimo de DexPulse</strong> </a>
Para quién está diseñado DexPulse
-
Scalpers que buscan oportunidades frecuentes y a corto plazo
-
Operadores centrados en el índice DEX 1500 UP y en el oro
-
Usuarios que desean automatización con límites de riesgo estrictos
-
Traders que operan en la plataforma Deriv
Información importante y descargo de responsabilidad
-
Operar implica un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
-
Este Asesor Experto no garantiza beneficios y no puede evitar pérdidas.
-
Los resultados de las operaciones pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, la volatilidad del mercado, el tamaño de la cuenta y la configuración del usuario.
-
Se recomienda encarecidamente probar DexPulse en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
-
La configuración adecuada y la gestión del riesgo son responsabilidad exclusiva del usuario.
-
El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas durante el uso de este Asesor Experto.
Al comprar y utilizar DexPulse, usted reconoce y acepta todos los riesgos asociados con el comercio automatizado.