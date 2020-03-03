AI Smart Bot

AI Smart Este es un algoritmo de trading real. Los resultados son una curva de crecimiento muy estable.

Completamente seguro y confiable, el sistema robótico más potente del mundo.

No utiliza métodos de trading peligrosos. Funciona con 28 pares de divisas principales y cruzados, además de oro.

Desarrollado por DeepSeek + BlackBox.AI

Siempre establece Stop Loss, Take Profit y Punto de Equilibrio.

Nuestros servidores están equipados con tarjetas gráficas NVIDIA H100 de 80 GB.

---------------------------------------------------------------

¡El Asesor Experto no funciona en el probador! Requiere un mercado real.

Recommendations:

  • Trading pair: XAUUSD (Recogerá otros pares de divisas automáticamente)
  • Timeframe: M30
  • Minimum deposit: 100$
  • Trading leverage: 1:100 y superior
  • Broker: Cualquier corredor con un spread bajo.
  • VPS: Utilice un VPS para que el asesor trabaje 24/7


Preguntas frecuentes (FAQ)


¿Puedo realizar pruebas retrospectivas del AI Smart?

No. El AI Smart no se puede probar en Strategy Tester porque su funcionalidad depende de una conexión en vivo con varios modelos de IA. Estas IA solo responden en tiempo real, por lo que este comportamiento no se puede emular en backtests tradicionales.

¿Es posible comerciar en empresas Prop?

Sí, AI Smart es totalmente compatible con Prop Firms, pero primero necesitarás descargar un archivo de conjunto especial.

¿Por qué AI Smart no usa Martingala, Grid, etc.?

Nuestro principal objetivo es un trading saludable. Todos sabemos lo que pueden provocar los asesores que utilizan martingala o grid trading, en concreto, la pérdida del depósito. Por lo tanto, nuestro asesor opera exclusivamente con órdenes stop-loss y take-profit. Todas las operaciones están controladas por IA.

¿Cómo obtengo una licencia? ¿Para qué sirve?

Nos tomamos muy en serio la seguridad del asesor y decidimos gestionarlo todo a través de nuestros servidores para evitar que hackers accedan sin autorización al asesor AI Smart. Después de alquilar o comprar, deberá enviarnos el número de cuenta de su terminal de operaciones. Le enviaremos un mensaje de confirmación junto con un enlace para unirse a nuestro chat privado.

¿Es fácil usar AI Smart?

El AI Smart es una herramienta muy avanzada con numerosos parámetros, pero todas las operaciones se realizan en nuestros servidores. Simplemente instala el EA siguiendo las instrucciones y disfruta de tus ganancias. Lee las instrucciones de instalación completas a continuación (solo 3 clics y el EA estará listo para operar).

¡No olvides escribirme después de la compra para recibir tu licencia!


