Gold or MT4

Asesor Experto para el comercio de oro. El Asesor Experto utiliza tres indicadores, uno de los cuales es un indicador personalizado construido específicamente para el comercio de oro.

Oferta especial de lanzamiento - sólo por tiempo limitado. El precio se incrementará en $100 con cada 5 compras. Precio final $1999

Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla



El experto utiliza tres indicadores, que son:



Indicador personalizado : El indicador da una señal de la dirección en la que se puede mover el mercado. Por ejemplo, si muestra un color azul, predice que el precio subirá y sólo abrirá operaciones de compra. Si el color es rojo, predice que el precio caerá y sólo abrirá operaciones de venta. Indicador RSI : Utilizar el RSI de esta forma (30-50 para vender y 50-70 para comprar) ayuda a operar con el impulso del mercado en lugar de contra él .

El nivel 50 del RSI actúa como punto de equilibrio, permitiendo entradas durante tendencias saludables y evitando entradas tardías cerca de extremos de sobrecompra o sobreventa. Indicador MACD : ayuda a confirmar si el movimiento del precio tiene suficiente impulso para continuar, permitiendo que las operaciones sigan tendencias fuertes y eviten condiciones de mercado débiles o inciertas.

Lógica experta :

Abrir una posición de compra : Cuando el indicador Custom es azul , y el indicador RSI ( 50-70 ) , y el indicador MACD > 0 O MACD cruza por encima de Señal.

Cuando el azul , y 50-70 ) , y Abrir una posición de venta: Cuando el indicador personalizado es de color rojo, y el indicador RSI (30-50 ) , y el indicador MACD < 0 O MACD cruza por debajo de la señal.

Puede controlar la configuración del indicador para gestionar las condiciones de entrada como desee.



