FOREX GOLD MAKER es un Asesor Experto totalmente automatizado para Meta Trader 5 basado en una estrategia de ciclo de cobertura simple, disciplinada y repetible. Una vez conectado al gráfico, el EA abre automáticamente una posición de COMPRA y una de VENTA y gestiona cada lado de forma independiente utilizando objetivos de beneficios basados en dinero fijo. El sistema está diseñado para operar continuamente, reabriendo nuevas posiciones cada vez que se alcanza un objetivo de beneficio, sin utilizar indicadores, martingala o cálculos complejos. La lógica sigue siendo la misma en todo momento, lo que garantiza la coherencia y la ejecución mecánica sin interferencias emocionales.

🔲 DETALLES IMPORTANTES PARA OPERAR

Capital recomendado:

➡ Mínimo $500

➡ Rendimiento más seguro y suave: $1,000+

Stop Loss:

➡ Sense The Stop Loss (estrategia flotante según el capital de la cuenta y los sentimientos del mercado)

Take Profit:

➡ TP de COMPRA: fijo (basado en dinero)

➡ TP de VENTA: fijo (basado en dinero)

Tamaño del lote:

➡ COMPRA inicial: estándar → COMPRA siguiente: según sentimiento del mercado

➡ VENTA: estándar (fijo)

Marco temporal:

➡ Funciona en cualquier marco temporal (EA basado en ticks)

➡ Mejor rendimiento en M5 - M30

Gráfico / Símbolo recomendado:

➡ ORO (XAUUSD)

➡ También compatible con los principales pares de divisas en los que tiene fluctuación diaria de 10 - 15 puntos.

FOREX GOLD MAKER es el más adecuado para los operadores que prefieren la automatización directa, la participación continua en el mercado y la ejecución basada en reglas. Dado que el EA no utiliza un Stop Loss, los drawdowns flotantes forman parte de la estrategia, y se recomienda encarecidamente utilizar un capital de riesgo adecuado y evitar los periodos de noticias de alto impacto. Este EA es ideal para operadores disciplinados que entienden los sistemas de estilo de cobertura y están buscando un enfoque de trading automatizado simple pero eficaz.





Aviso legal

Operar implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Asegúrese de capital de riesgo adecuado, prueba en cuentas demo, y comprender la exposición del comercio antes de su uso en vivo.