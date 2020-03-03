UltimateMultiStrategyAIEA

Para obtener los mejores resultados, utilice un intervalo de tiempo de 3 minutos

1. ADN del Mercado y Reconocimiento de Activos

El EA detecta automáticamente la clase de activo (Forex, Oro, Cripto o Petróleo) analizando el nombre del símbolo. Reconfigura dinámicamente el Stop Loss, la rigidez del Trailing Stop y las ponderaciones de puntuación del algoritmo para adaptarse al perfil de volatilidad específico del activo.

2. Motor de Puntuación Multi-Factor (0-100)

Las operaciones sólo se ejecutan si la puntuación de confianza supera la AdaptiveMinScore.

  • Tendencia: SuperTendencia + MA (20 puntos)
  • Breakouts: Puntos Pivote (15 puntos) + Estructura Oferta/Demanda (15 puntos)
  • Bonificaciones: Bonificaciones específicas de cada activo (por ejemplo, el Oro obtiene una bonificación en las rupturas de Pivotes).

3. Informes comerciales visuales

La "Pro UI" dibuja vectores históricos de operaciones directamente en el gráfico, conectando los puntos de entrada y salida con líneas codificadas por colores (Verde/Rojo) y mostrando el valor neto P/L en el punto de salida para un análisis visual instantáneo.

4. Piramidación inteligente

El EA emplea una estrategia "Ganador-Añadir". Escalará en una tendencia (hasta 3 posiciones) sólo si las posiciones existentes están en beneficios y el precio se ha movido significativamente en la dirección deseada.


