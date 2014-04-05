Stochastic Speed MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Velocidad Estocástica" para MT5: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado.

- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas.
- La Velocidad Estocástica es la primera derivada del propio Estocástico.
- Se recomienda usar el indicador de Velocidad Estocástica para estrategias de scalping de momentum para capturar la onda principal de momentum después de la corrección (ver imágenes).
- Si la Velocidad Estocástica es superior a 0, la velocidad es positiva: el momentum del precio sube.
- Si la Velocidad Estocástica es inferior a 0, la velocidad es negativa: el momentum del precio baja.
- El indicador de Velocidad Estocástica muestra la rapidez con la que el propio Estocástico cambia de dirección; es muy sensible.
- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

