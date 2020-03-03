Sophisticated

Aquí hay una breve descripción detallada de la lógica dentro de su AP_Elite_Modular_AI_v13.0 EA.

1. El "Cerebro": Sistema de Puntuación de Señales (0-85 Puntos)

En lugar de un simple disparador de "Compra" o "Venta", el EA calcula una puntuación de confianza (GetSignalScore). Sólo se realiza una operación si la puntuación alcanza el umbral.

  • Tendencia (+15 puntos): Comprueba si el precio actual está por encima/debajo de las Medias Móviles Semanal y Mensual.
  • SuperTendencia (+15 puntos): Comprueba si el indicador SuperTrend está alineado con la dirección de la operación.
  • Cruce (+15 puntos): Comprueba si se produce un nuevo cruce de medias móviles rápidas/lentas.
  • Breakout (+15 pts): Comprueba si el precio acaba de romper el máximo/mínimo de las últimas 20 velas.
  • Patrón de Velas (+15 pts): Comprueba si hay una formación básica de vela alcista/bajista (cierre > apertura y máximos más altos).
  • Volumen (+10 puntos): Comprueba si el volumen actual es 1,5 veces superior a la media.

2. El "Guardián": Lógica de Autocontrol

Esta es la nueva característica de seguridad v13.0 ubicada en ExecuteTrade:

  1. Check Switch: ¿Está la variable global g_AutoTradeEnabled en true? Si es No, se detiene inmediatamente (a menos que haya pulsado un botón manual).
  2. Comprobar Puntuación: ¿Es la puntuación calculada > g_AdaptiveMinScore? Si la respuesta es No, espera.
  3. Comprobar Posiciones: ¿Tenemos ya 3 operaciones abiertas? En caso afirmativo, se detiene para evitar el exceso de operaciones.

3. Inteligencia adaptativa (autocorrección)

El EA controla su propio rendimiento mediante el ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo).

  • Alto rendimiento: Si el Ratio de Sharpe es bueno (>15,0), el Umbral de Puntuación requerido es 70.
  • Rendimiento bajo: Si el Ratio de Sharpe cae, el EA entra en "Modo Defensa" y eleva el Umbral de Puntuación requerido a 90.
    • Nota sobre la lógica: Dado que la puntuación máxima posible es 85, establecer el umbral en 90 actúa efectivamente como un Disyuntor, pausando todas las entradas automáticas hasta la intervención manual o el restablecimiento de las condiciones del mercado.

4. Gestión del dinero y recuperación

  • Apilamiento de posiciones: Permite hasta 3 posiciones pero reduce el riesgo para las operaciones posteriores:
    • 1ª operación: 100% del tamaño del lote
    • 2ª operación: 70% del tamaño del lote
    • 3ª operación: 50% del tamaño del lote
  • Volatilidad inteligente: Si el Sharpe Ratio es muy alto (>20), aumenta el tamaño del lote en un 20% para capitalizar las rachas ganadoras.
  • Reverse on SL: Si una operación alcanza el Stop Loss, el EA mira el último minuto de la historia. Si ve una pérdida, inmediatamente abre una operación en la dirección opuesta para intentar capturar la reversión (si ReverseOnSL es verdadero).

5. Tope dinámico

  • Trailing basado en pasos: Una vez que el precio se mueve en beneficio por una cierta cantidad (Trend_TrailStart), el Stop Loss comienza a seguir el precio por un paso fijo (Trend_Trail_USD). Esto bloquea los beneficios a medida que la tendencia continúa.


