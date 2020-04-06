One Click B2 MT4
- Asesores Expertos
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
One Click B2 MT4
- panel limpio de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP
One Click B2 MT4 es un EA de gestión de operaciones para MetaTrader 4 orientado al flujo de trabajo. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.
One Click B2 MT4 - EA con SL automático, botón Trailing Stop y TP automático completo (5 instrumentos personalizados)
EA de gestión de operaciones para MT4 que establece el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con todos los brokers; el usuario introduce los nombres exactos de hasta 5 instrumentos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas). Si necesita una versión para 20 instrumentos, utilice el EA One Click B3 MT4.
Características principales
El EA trabaja con una plataforma cerrada, por lo que se recomienda un VPS de 24 horas para un funcionamiento continuo. Es ligero, no carga la CPU y está optimizado para retrasos mínimos de ejecución. Las botoneras se pueden colocar en cualquier parte del gráfico, cada botón individualmente, con colores, tamaños y fuentes totalmente personalizables. El EA es compatible con indicadores como Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Pipsy MT4 y B_Asr MT4. Funciona en cuentas reales y demo, es adecuado tanto para traders principiantes como avanzados y se puede utilizar tanto para posiciones a largo plazo como para scalping.
Dos paneles de control
El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos trabaja con hasta 5 símbolos personalizados definidos en PanelSymbols (por ejemplo: "BTCUSD,US30,NASDAQ100,DAX40,GOLD") y cierra todas las posiciones o sólo las rentables para cada instrumento seleccionado en todos sus gráficos.
SL automático y Trailing Stop
El SL automático se activa después de que una posición alcance un beneficio configurable en pips y establece el stop loss en el punto de equilibrio más un desplazamiento desde el precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = TS ON, rojo = TS OFF) tiene un tamaño configurable (4 mm por defecto), posición X e Y, esquina y colores, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. El arrastre utiliza valores configurables de activación y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones, al tiempo que conserva los valores anteriores de SL y TP durante las actualizaciones.
Auto TP
Auto TP establece automáticamente la toma de beneficios en la primera posición abierta sin TP. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia y activación del TP se controlan mediante los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con un cálculo preciso de los pips para todos los tipos de instrumentos soportados. Una alerta sonora confirma la activación del TP.
Compatibilidad y fiabilidad
El EA soporta tipos de cuentas de cobertura y funciona con todos los brokers MT4. Utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS en todos los gráficos y guarda automáticamente los estados y colores de los botones para que todos los ajustes se restauren después de reiniciar el terminal. Los ajustes de comisión se configuran por separado para cada uno de los 5 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_5) y se utilizan para calcular el beneficio neto. El EA bloquea las modificaciones excesivas de las posiciones, rastrea hasta 100 entradas con historial de modificaciones y genera alertas sonoras para eventos clave como SL, TP y cierre de posiciones.
Detalles técnicos y uso
El EA tiene cero retardo OnTick, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización de estados sin carga de CPU, ofrece control de deslizamiento configurable y soporta múltiples símbolos en cualquier número de gráficos simultáneamente con respuesta ChartEvent instantánea a los clics de los botones. Para utilizarlo, adjunte el EA a todos los gráficos de los instrumentos seleccionados, introduzca 5 nombres de instrumentos de su broker en PanelSymbols, ajuste las posiciones, colores y tamaños de los botones como desee y cambie el botón TS a verde para el arrastre. A continuación, el EA gestiona automáticamente el stop loss, el trailing y la toma de beneficios para las posiciones ya abiertas de acuerdo con su configuración, proporcionando una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic.
AppLanguage - selecciona el idioma de la aplicación (polaco, inglés, alemán, ruso,
español).
AnchorCorner - esquina del gráfico para anclar el botón trailing stop (0-3).
ButtonSize_mm - tamaño del botón TS en milímetros.
ButtonPosX - posición horizontal del botón TS en píxeles.
ButtonPosY - posición vertical del botón TS en píxeles.
TS_TextColor - color del texto del botón TS.
ColorOn - color de fondo del botón TS cuando el arrastre está activado.
ColorOff - color de fondo del botón TS cuando el arrastre está desactivado.
EnableAutoTP - habilita el ajuste automático del take profit para nuevas órdenes.
AutoTP_Pips - distancia del take profit en pips para el TP automático.
InitialEnableEA - estado inicial del EA (true = habilitado al inicio).
TriggerPips - ganancia en pips para activar la colocación del stop loss inicial.
SL_Offset_Pips - Desplazamiento en pips desde el precio de apertura para el SL inicial.
Slippage - deslizamiento máximo permitido para operaciones de orden.
TrailingTriggerPips - distancia de activación del trailing stop en pips desde el precio actual.
TrailingMovePips - distancia de trailing stop en pips desde el precio actual.
MinSLMovePips - movimiento mínimo de SL requerido para la actualización del trailing stop.
MinSecondsBetweenTrailing - segundos mínimos entre actualizaciones de trailing stop.
EnableTrailingStop - habilita la funcionalidad de trailing stop.
xOffsetLeft - Desplazamiento de la posición X para el botón principal "Close Profit".
yOffsetLeft - Desplazamiento de la posición Y para el botón principal "Close Profit
". xOffsetRight - Desplazamiento de la posición X para el botón principal "Close All".
yOffsetRight - desplazamiento de la posición Y del botón principal
"Cerrar todo". btnColorProfit - color de fondo
del botón "Cerrar beneficio".
txtColorProfit
- color del
texto del
botón "Cerrar beneficio".
btnColorAll - color de fondo del botón "Cerrar todo".
txtColorAll - color del texto del botón "Cerrar todo".
ButtonFontSizeMainPanel - tamaño de fuente para los botones del panel principal.
PanelSymbols - lista de símbolos separados por comas para los botones del panel.
PanelCorner - esquina del gráfico para el posicionamiento del panel (0-3).
PanelX - posición horizontal del panel en píxeles.
PanelY - posición vertical del panel en píxeles.
PanelWidthMM - anchura de los botones del panel principal en milímetros.
PanelHeightMM - altura de los botones del panel principal en milímetros.
ButtonGapMM - espacio vertical entre los botones del panel en milímetros.
ButtonWidthMM - anchura de los botones del panel de símbolos en milímetros.
ButtonHeightMM - altura de los botones del panel de símbolos en milímetros.
ButtonFontSizePanel - tamaño de fuente para los botones del panel de símbolos.
ButtonTextColor - color del texto de los botones del panel de símbolos.
ButtonCloseAllColor - color de fondo para los botones de símbolos "Cerrar todo".
ButtonCloseProfitColor - color de fondo para los botones de símbolo "Cerrar Beneficio".
PosX_1 - posición X personalizada para los primeros botones del panel de símbolos (-1 = auto).
PosY_1 - posición Y personalizada para los botones del panel del primer símbolo (-1 = auto).
Commission_1 - comisión manual por lote para el primer símbolo.
PosX_2 - posición X personalizada para los botones del panel del segundo símbolo (-1 = auto).
PosY_2 - posición Y personalizada para los botones del panel del segundo símbolo (-1 = auto).
Commission_2 - comisión manual por lote para el segundo símbolo.
PosX_3 - posición X personalizada para los botones del panel del tercer símbolo (-1 = auto).
PosY_3 - posición Y personalizada para los botones del panel del tercer símbolo (-1 = auto).
Commission_3 - comisión manual por lote para el tercer símbolo.
PosX_4 - posición X personalizada para los botones del panel del cuarto símbolo (-1 = auto).
PosY_4 - posición Y personalizada para los botones del panel del cuarto símbolo (-1 = auto).
Commission_4 - comisión manual por lote para el cuarto símbolo.
PosX_5 - posición X personalizada para los botones del panel del quinto símbolo (-1 = auto).
PosY_5 - posición Y personalizada para los botones del panel del quinto símbolo (-1 = auto).
Commission_5 - comisión manual por lote para el quinto símbolo.
Un tipo raro de herramienta en MQL4 - centrado en el flujo de trabajo, gráficos limpios y gestión de riesgos, no en entradas "mágicas". Diseñado para los comerciantes que saben lo que están haciendo y quieren que la plataforma para ejecutar su plan con el tiempo mínimo de pantalla. Esta herramienta le permite definir su plan y el tamaño de la posición, y luego tomar un descanso con seguridad, mientras que el EA vigila sus operaciones. Protege las posiciones abiertas y toma beneficios cuando el precio deja de moverse en la dirección deseada y, cuando se utiliza en un VPS, puede gestionar de forma fiable las operaciones entre sesiones. Los sonidos discretos y de bajo volumen informan sólo de lo que importa: nuevas operaciones, colocación de SL/TP, actualizaciones de arrastre y acciones Cerrar todo / Cerrar beneficios. Durante su jornada normal, no necesita mirar el gráfico: si no oye nada, no está ocurriendo nada importante; un breve sonido le informa inmediatamente de si se ha abierto, modificado o cerrado una operación.
La herramienta también es ideal para scalping: puede proteger cualquier número de posiciones abiertas en cualquier instrumento y cerrar instantáneamente todas las operaciones en todos los símbolos, o sólo en el símbolo seleccionado, en el momento que usted decida.
Este es un EA de gestión de operaciones. No abre operaciones por sí mismo; todas las entradas se abren manualmente o por otros EAs, y esta herramienta sólo gestiona las posiciones existentes.