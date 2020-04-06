One Click B2 MT4

- panel limpio de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP

One Click B2 MT4 es un EA de gestión de operaciones para MetaTrader 4 orientado al flujo de trabajo. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.

One Click B2 MT4 - EA con SL automático, botón Trailing Stop y TP automático completo (5 instrumentos personalizados

EA de gestión de operaciones para MT4 que establece el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con todos los brokers; el usuario introduce los nombres exactos de hasta 5 instrumentos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas). Si necesita una versión para 20 instrumentos, utilice el EA One Click B3 MT4.

Características principales

El EA trabaja con una plataforma cerrada, por lo que se recomienda un VPS de 24 horas para un funcionamiento continuo. Es ligero, no carga la CPU y está optimizado para retrasos mínimos de ejecución. Las botoneras se pueden colocar en cualquier parte del gráfico, cada botón individualmente, con colores, tamaños y fuentes totalmente personalizables. El EA es compatible con indicadores como Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Pipsy MT4 y B_Asr MT4. Funciona en cuentas reales y demo, es adecuado tanto para traders principiantes como avanzados y se puede utilizar tanto para posiciones a largo plazo como para scalping.

Dos paneles de control

El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos trabaja con hasta 5 símbolos personalizados definidos en PanelSymbols (por ejemplo: "BTCUSD,US30,NASDAQ100,DAX40,GOLD") y cierra todas las posiciones o sólo las rentables para cada instrumento seleccionado en todos sus gráficos.

SL automático y Trailing Stop

El SL automático se activa después de que una posición alcance un beneficio configurable en pips y establece el stop loss en el punto de equilibrio más un desplazamiento desde el precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = TS ON, rojo = TS OFF) tiene un tamaño configurable (4 mm por defecto), posición X e Y, esquina y colores, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. El arrastre utiliza valores configurables de activación y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones, al tiempo que conserva los valores anteriores de SL y TP durante las actualizaciones.

Auto TP

Auto TP establece automáticamente la toma de beneficios en la primera posición abierta sin TP. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia y activación del TP se controlan mediante los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con un cálculo preciso de los pips para todos los tipos de instrumentos soportados. Una alerta sonora confirma la activación del TP.

Compatibilidad y fiabilidad

El EA soporta tipos de cuentas de cobertura y funciona con todos los brokers MT4. Utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS en todos los gráficos y guarda automáticamente los estados y colores de los botones para que todos los ajustes se restauren después de reiniciar el terminal. Los ajustes de comisión se configuran por separado para cada uno de los 5 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_5) y se utilizan para calcular el beneficio neto. El EA bloquea las modificaciones excesivas de las posiciones, rastrea hasta 100 entradas con historial de modificaciones y genera alertas sonoras para eventos clave como SL, TP y cierre de posiciones.

Detalles técnicos y uso

El EA tiene cero retardo OnTick, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización de estados sin carga de CPU, ofrece control de deslizamiento configurable y soporta múltiples símbolos en cualquier número de gráficos simultáneamente con respuesta ChartEvent instantánea a los clics de los botones. Para utilizarlo, adjunte el EA a todos los gráficos de los instrumentos seleccionados, introduzca 5 nombres de instrumentos de su broker en PanelSymbols, ajuste las posiciones, colores y tamaños de los botones como desee y cambie el botón TS a verde para el arrastre. A continuación, el EA gestiona automáticamente el stop loss, el trailing y la toma de beneficios para las posiciones ya abiertas de acuerdo con su configuración, proporcionando una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic.



