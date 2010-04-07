SynaptixQuant Crypto Dominance Grid

SynaptixQuant Cuadrícula de Dominio de Criptomonedas

Cuadro de mando profesional de inteligencia de mercado de criptomonedas

VISIÓN GENERAL

SynaptixQuant Cry pto Dominance G rid es un panel de inteligencia de mercado de nivel profesional diseñado para criptooperadores activos que requieren claridad, estructura y precisión en tiempo real.

Construido en torno a la clasificación de la fuerza en vivo, el seguimiento del impulso y el análisis de correlación, la cuadrícula ofrece una visión general inmediata del posicionamiento del mercado a través de las principales criptomonedas - todo dentro de una interfaz limpia y basada en datos.

El sistema funciona de forma independiente o junto con otras herramientas de SynaptixQuant, adaptándose automáticamente sin necesidad de configuración por parte del usuario.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Rejilla de criptomatriz

La cuadrícula principal proporciona una visión general en tiempo real de la fuerza del mercado, el impulso y la tendencia direccional en todos los criptoactivos compatibles.

Columnas mostradas

Columna Descripción
Símbolo Símbolo de la criptomoneda
Dir Sesgo direccional (Compra / Venta)
Scr Puntuación de fuerza relativa
Estado Proximidad de entrada o estado de la señal activa
Precio Precio de mercado en tiempo real
Hora Antigüedad de la señal (por ejemplo, hace 7h, hace 2d)
SL Nivel de stop-loss calculado
TP Nivel de take-profit calculado
SD Medida de la desviación de la fuerza
5D 10D / 30D Valores históricos de referencia de la fuerza

2. Panel de inteligencia de correlación

Muestra las correlaciones inversas más fuertes entre criptoactivos en tiempo real.

Características del panel

  • Principales correlaciones negativas clasificadas por fuerza

  • Visibilidad de la relación par a par

  • Clasificación de la intensidad de la correlación (Débil / Media / Fuerte)

  • Periodo de cálculo ajustable (por defecto: 20)

  • Diseñado para identificar divergencias, oportunidades de cobertura y rotación del mercado

CRIPTOACTIVOS COMPATIBLES

Basado en la configuración de la red activa:

  • BTC

  • ETH

  • SOL

  • BNB

  • ADA

  • XRP

  • DOT

  • LINK

  • AVAX

  • MATIC

  • LTC

  • BCH

  • DOGE

  • EOS

(Se adapta automáticamente a la denominación de los símbolos de los intermediarios).

CAPACIDADES CLAVE

Visibilidad de la fortaleza del mercado

  • Clasificación instantánea de los activos según su fortaleza relativa

  • Identificación clara de líderes y rezagados

  • Claridad visual en condiciones volátiles

Conocimiento del impulso

  • Seguimiento de la aceleración y la desaceleración

  • Detección precoz de la continuación o el agotamiento de la tendencia

Conocimiento de la correlación

  • Identifica pares correlacionados negativamente

  • Destaca las oportunidades de diversificación y cobertura

  • Permite un posicionamiento más inteligente de la cartera

Claridad de las señales

  • Diseño limpio y sin distracciones

  • Seguimiento de señales en función del tiempo

  • Actualizaciones en tiempo real sin refresco

CONTROLES DE INTERFAZ

  • Selección de símbolos con un solo clic

  • Paneles desplazables y reposicionables

  • Rejilla redimensionable

  • Interfaz de usuario limpia y minimalista diseñada para una toma de decisiones rápida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Detalles
Plataforma MetaTrader 5
Tipo de indicador Tablero multipanel
Modo de funcionamiento Independiente
Cobertura de activos Criptomonedas (14 símbolos)
Frecuencia de actualización En tiempo real
Impacto en el rendimiento Uso reducido de la CPU
Alertas Visuales (basadas en paneles)

IDEAL PARA

  • Operadores de momentum criptográfico

  • Estrategias basadas en la fuerza y la rotación

  • Sistemas de negociación basados en la correlación

  • Operadores que buscan una ejecución limpia y basada en datos

DISEÑADA PARA LA CLARIDAD Y LA VELOCIDAD

El SynaptixQuant Crypto Dominance Grid ofrece un conocimiento inmediato del mercado sin confusión, lo que permite tomar decisiones más rápidas, tener un sesgo más claro y una ejecución estructurada.


