One Click B2 MT5
- Asesores Expertos
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
One Click B2 MT
5 - panel de gestión de comercio limpio con un solo clic con TS y Auto TP
One Click B2 MT5 - EA con SL automático,
botón Trailing Stop
y
TP
automático (5 instrumentos personalizados)
EA de gestión de operaciones para MT5 que establece el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con hasta 5 símbolos definidos por el usuario introducidos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas), en cualquier número de gráficos.
Características principales
SL automático: se activa después de un trigger de beneficios configurable, establece el SL en el punto de equilibrio más el offset en pips, con notificación sonora cuando se coloca el SL.
Botón Trailing Stop: botón TS en el gráfico (verde = ON, rojo = OFF) con tamaño ajustable, esquina, posición X/Y, colores y sincronización de estado completa entre gráficos.
TP automático: establece automáticamente el TP en la primera posición abierta sin TP, con distancia configurable en pips y una opción para desactivarlo (EnableAutoTP).
Dos paneles de cierre: el panel principal cierra todas o sólo las posiciones rentables para todos los símbolos; el panel por símbolo cierra todas o sólo las posiciones rentables para cada uno de los 5 instrumentos configurados.
Gestión de comisiones: configuración individual de comisiones para cada uno de los 5 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_5) que se utilizan al calcular el beneficio neto.
Compatibilidad total: funciona en cuentas reales y demo, con cuentas de cobertura, en cualquier broker MT5.
Funcionamiento y lógica
El EA monitoriza las posiciones abiertas y, una vez que el beneficio alcanza el valor TriggerPips, coloca un SL inicial al precio de apertura más o menos SL_Offset_Pips (para COMPRA o VENTA).
Si el trailing está activado y el botón TS está en ON, el SL se mueve según los ajustes TrailingTriggerPips, TrailingMovePips, MinSLMovePips y MinSecondsBetweenTrailing.
El TP automático se aplica sólo cuando una posición no tiene TP y no se vuelve a aplicar después de eliminar el TP manualmente.
El EA rastrea hasta 100 entradas, mantiene marcas de tiempo de modificación para limitar los cambios de SL y utiliza GlobalVariables más archivos INI para almacenar estados y posiciones del panel a través de las sesiones.
Uso
Adjunte el EA a los gráficos de los símbolos que desee gestionar.
Establezca PanelSymbols con los nombres exactos de hasta 5 instrumentos de su broker.
Opcionalmente ajuste SL, TP, parámetros de arrastre, posiciones del panel, tamaños y colores de los botones.
Utilice el botón TS y los botones del panel para controlar el trailing y el cierre de posiciones; el EA manejará SL, trailing y TP automáticamente de acuerdo con su configuración.
AppLanguage - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el EA para las etiquetas y
mensajes
del gráfico
.
AnchorCorner (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico (0-3) se utiliza como punto de anclaje para el
botón
TS
.
ButtonSize_mm - define el tamaño del botón TS en el gráfico en milímetros.
ButtonPosX - define la posición horizontal (X) del botón TS en relación con la esquina seleccionada.
ButtonPosY - define la posición vertical (Y) del botón TS en relación con la esquina seleccionada.
TS_TextColor - Define el color del texto "TS" que aparece en el botón Trailing Stop.
ColorOn - establece el color de fondo del botón TS cuando el Tope dinámico está activado (ON).
ColorOff - establece el color de fondo del botón TS cuando el Trailing Stop está desactivado (OFF).
EnableAutoTP - activa o desactiva la función automática Take Profit para las posiciones.
AutoTP_Pips - distancia en pips desde el precio de apertura donde Auto TP coloca el Take Profit inicial
.
InitialEnableEA - define si el EA se inicia habilitado cuando se adjunta al gráfico.
TriggerPips - ganancia en pips requerida antes de que el EA coloque el primer Stop Loss de protección.
SL_Offset_Pips - desplazamiento en pips desde el precio de apertura utilizado al colocar el SL inicial
(punto de equilibrio más este desplazamiento).
Slippage - máximo deslizamiento de precio permitido al modificar o cerrar posiciones.
TrailingTriggerPips - distancia en pips desde el precio actual que activa la actualización del trailing stop.
TrailingMovePips - paso en pips por el cual el Stop Loss es movido durante el trailing.
MinSLMovePips - diferencia mínima en pips entre el SL actual y el nuevo para
que se envíe
una
modificación.
MinSecondsBetweenTrailing - intervalo de tiempo mínimo en segundos entre dos
actualizaciones de
SL de arrastre
para la misma posición.
EnableTrailingStop - interruptor global para activar o desactivar la gestión del trailing stop.
PosFileName - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar las posiciones del botón EA para cada símbolo.
StateFileName - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar el estado de activación/desactivación del EA para cada símbolo.
xOffsetLeft - posición horizontal (distancia X) del botón principal "Close
Profit
" en el gráfico. yOffsetLeft - posición vertical (distancia Y) del botón principal "Close Profit
" en el gráfico. xOffsetRight - posición horizontal (distancia X) del botón principal "Close All" en el gráfico.
yOffsetRight - posición vertical (distancia Y) del
botón
principal
"Close All" en el gráfico
.
btnColorProfit - color de fondo del botón principal "Close
Profit
".
txtColorProfit - color del texto utilizado en el botón principal "
Close Profit
". btnColorAll - color de fondo del botón principal "Close All".
txtColorAll - color del texto utilizado en el botón principal "Close All".
ButtonFontSizeMainPanel - tamaño de fuente utilizado para el texto de los botones del panel principal.
PanelSymbols - lista separada por comas de símbolos para los que el EA crea
botones de
cierre individuales
.
PanelCorner - esquina del gráfico utilizada como punto de anclaje para el panel de símbolos.
PosX_1 - posición X personalizada para los botones del primer símbolo (-1 significa utilizar PanelX por defecto).
PosY_1 - posición Y personalizada para los botones del primer símbolo (-1 significa utilizar el PanelY por defecto).
Commission_1 - valor de comisión manual por lote para el primer símbolo, utilizado en
los cálculos de
beneficio neto
.
PosX_2 - posición X personalizada para los botones del segundo símbolo (-1 = PanelX por defecto).
PosY_2 - posición Y personalizada para los botones del segundo símbolo (-1 = PanelY por defecto).
Commission_2 - valor de comisión manual por lote para el segundo símbolo, utilizado en
los cálculos de
beneficio neto
.
PosX_3 - posición X personalizada para los botones del tercer símbolo (-1 = por defecto PanelX).
PosY_3 - posición Y personalizada para los botones del tercer símbolo (-1 = PanelY por defecto).
Commission_3 - valor de comisión manual por lote para el tercer símbolo, utilizado en
los cálculos de
beneficio neto
.
PosX_4 - posición X personalizada para los botones del cuarto símbolo (-1 = por defecto PanelX).
PosY_4 - posición Y personalizada para los botones del cuarto símbolo (-1 = PanelY por defecto).
Commission_4 - valor de comisión manual por lote para el cuarto símbolo, utilizado en
los cálculos de
beneficio neto
.
PosX_5 - posición X personalizada para los botones del quinto símbolo (-1 = por defecto PanelX).
PosY_5 - posición Y personalizada para los botones del quinto símbolo (-1 = PanelY por defecto).
Commission_5 - valor de comisión manual por lote para el quinto símbolo, utilizado en
los cálculos de
beneficio neto
.
Un tipo de herramienta poco común en MQL5 - centrada en el flujo de trabajo, gráficos limpios y gestión de riesgos, no en entradas "mágicas". Diseñada para traders que saben lo que hacen y quieren que la plataforma ejecute su plan con el mínimo tiempo en pantalla. Esta herramienta le permite definir su plan y el tamaño de la posición, y luego tomar un descanso con seguridad, mientras que el EA vigila sus operaciones. Protege las posiciones abiertas y toma beneficios cuando el precio deja de moverse en la dirección deseada y, cuando se utiliza en un VPS, puede gestionar de forma fiable las operaciones entre sesiones. Los sonidos discretos y de bajo volumen sólo informan de lo que importa: nuevas operaciones, colocación de SL/TP, actualizaciones de arrastre y acciones Cerrar todo / Cerrar beneficios. Durante su jornada normal, no necesita mirar el gráfico: si no oye nada, no está ocurriendo nada importante; un breve sonido le informa inmediatamente de si se ha abierto, modificado o cerrado una operación.
La herramienta también es ideal para scalping: puede proteger cualquier número de posiciones abiertas en cualquier instrumento y cerrar instantáneamente todas las operaciones en todos los símbolos, o sólo en el símbolo seleccionado, en el momento que usted decida.
Este es un EA de gestión de operaciones. No abre operaciones por sí mismo; todas las entradas se abren manualmente o por otros EAs, y esta herramienta sólo gestiona las posiciones existentes.