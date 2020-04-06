One Click B2 MT

5 - panel de gestión de comercio limpio con un solo clic con TS y Auto TP

One Click B2 MT5 a EA zarządzania transakcjami zorientowane na przepływ pracy dla MetaTrader 5. Utrzymuje wykresy czyste i daje kilka potężnych przycisków do zarządzania wszystkimi otwartymi pozycjami: Close All, Close Profit, kontrola pojedynczego symbolu, trailing stop i automatyczne TP w - dzięki czemu możesz skupić się na czytaniu ceny zamiast klikać terminal.

One Click B2 MT5 - EA con SL automático,

botón Trailing Stop

y

TP

automático (5 instrumentos personalizados)

EA de gestión de operaciones para MT5 que establece el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. El EA funciona con hasta 5 símbolos definidos por el usuario introducidos en el parámetro PanelSymbols (separados por comas), en cualquier número de gráficos.

Características principales

SL automático: se activa después de un trigger de beneficios configurable, establece el SL en el punto de equilibrio más el offset en pips, con notificación sonora cuando se coloca el SL.

Botón Trailing Stop: botón TS en el gráfico (verde = ON, rojo = OFF) con tamaño ajustable, esquina, posición X/Y, colores y sincronización de estado completa entre gráficos.

TP automático: establece automáticamente el TP en la primera posición abierta sin TP, con distancia configurable en pips y una opción para desactivarlo (EnableAutoTP).

Dos paneles de cierre: el panel principal cierra todas o sólo las posiciones rentables para todos los símbolos; el panel por símbolo cierra todas o sólo las posiciones rentables para cada uno de los 5 instrumentos configurados.

Gestión de comisiones: configuración individual de comisiones para cada uno de los 5 instrumentos (Comisión_1 a Comisión_5) que se utilizan al calcular el beneficio neto.

Compatibilidad total: funciona en cuentas reales y demo, con cuentas de cobertura, en cualquier broker MT5.

Funcionamiento y lógica

El EA monitoriza las posiciones abiertas y, una vez que el beneficio alcanza el valor TriggerPips, coloca un SL inicial al precio de apertura más o menos SL_Offset_Pips (para COMPRA o VENTA).

Si el trailing está activado y el botón TS está en ON, el SL se mueve según los ajustes TrailingTriggerPips, TrailingMovePips, MinSLMovePips y MinSecondsBetweenTrailing.

El TP automático se aplica sólo cuando una posición no tiene TP y no se vuelve a aplicar después de eliminar el TP manualmente.

El EA rastrea hasta 100 entradas, mantiene marcas de tiempo de modificación para limitar los cambios de SL y utiliza GlobalVariables más archivos INI para almacenar estados y posiciones del panel a través de las sesiones.

Uso

Adjunte el EA a los gráficos de los símbolos que desee gestionar.

Establezca PanelSymbols con los nombres exactos de hasta 5 instrumentos de su broker.

Opcionalmente ajuste SL, TP, parámetros de arrastre, posiciones del panel, tamaños y colores de los botones.

Utilice el botón TS y los botones del panel para controlar el trailing y el cierre de posiciones; el EA manejará SL, trailing y TP automáticamente de acuerdo con su configuración.



