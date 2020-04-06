Ai Engineered for Consistency
Pura lógica. Cero emociones. Captura automatizada de tendencias.
Descripción
TrendForce EMA Professional es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operadores que valoran la lógica limpia y clásica de seguimiento de tendencias por encima de las arriesgadas estrategias de apuestas.
A diferencia de los peligrosos sistemas Grid o Martingale que pueden hacer estallar las cuentas, este algoritmo se basa en la estrategia decruce de medias móviles exponenciales (EMA ), probada a lo largo del tiempo , combinada con estrictos protocolos de gestión del riesgo. Identifica el inicio de una tendencia, ejecuta la operación y gestiona la salida automáticamente.
Características principales:
-
100% No-Martingale: Cada operación tiene un volumen fijo. No se doblan las pérdidas.
-
Control estricto del riesgo: Cada operación está protegida por un Stop Loss duro y un Take Profit inmediatamente después de la ejecución.
-
Filtrado de tendencias: Utiliza un sistema de confirmación de doble EMA para filtrar el ruido del mercado antes de entrar.
-
Optimización Preparada: Todos los parámetros (Fast MA, Slow MA, SL, TP) están expuestos para Backtesting y Optimización.
Cómo funciona: El EA monitoriza el mercado en cada tick.
-
Señal de Compra: Cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta (Golden Cross).
-
Señal de Venta: Cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta (Cruz de la Muerte).
-
Ejecución: El EA abre una posición sólo si se confirma una nueva tendencia y no hay otras posiciones abiertas para ese símbolo.
Parámetros:
-
InpLotSize : Volumen de negociación fijo (por ejemplo, 0,01 o 0,10).
-
InpStopLoss : Distancia en puntos para la protección de pérdidas.
-
InpTakeProfit : Distancia en puntos para la toma de beneficios.
-
InpFastMA : Periodo de la media móvil rápida (Línea de señal).
-
InpSlowMA : Periodo de la media móvil lenta (Línea de base).
-
InpMagicNum: Identificador único para gestionar las operaciones.
Recomendaciones:
-
Pares: Altamente efectivo en pares con tendencia como XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD, y BTCUSD.