Ai Engineered for Consistency

Pura lógica. Cero emociones. Captura automatizada de tendencias.





//+------------------------------------------------------------------+

//| AP_Elite_Modular_AI_v28.0_CANDLE_PYRAMID.mq5 //|

//| |

//| Desarrollado por: Ankur Prajapati

//| Móvil: +91 98797 61600 | ankurprajapati87@gmail.com |

//| Versión: 28.0 - MAYOR ALTO / MENOR BAJO PYRAMIDING + $5 GAP |

//+------------------------------------------------------------------+

Descripción

TrendForce EMA Professional es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operadores que valoran la lógica limpia y clásica de seguimiento de tendencias por encima de las arriesgadas estrategias de apuestas.

A diferencia de los peligrosos sistemas Grid o Martingale que pueden hacer estallar las cuentas, este algoritmo se basa en la estrategia decruce de medias móviles exponenciales (EMA ), probada a lo largo del tiempo , combinada con estrictos protocolos de gestión del riesgo. Identifica el inicio de una tendencia, ejecuta la operación y gestiona la salida automáticamente.

Características principales:

100% No-Martingale: Cada operación tiene un volumen fijo. No se doblan las pérdidas.

Control estricto del riesgo: Cada operación está protegida por un Stop Loss duro y un Take Profit inmediatamente después de la ejecución.

Filtrado de tendencias: Utiliza un sistema de confirmación de doble EMA para filtrar el ruido del mercado antes de entrar.

Optimización Preparada: Todos los parámetros (Fast MA, Slow MA, SL, TP) están expuestos para Backtesting y Optimización.

Cómo funciona: El EA monitoriza el mercado en cada tick.

Señal de Compra: Cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta (Golden Cross). Señal de Venta: Cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta (Cruz de la Muerte). Ejecución: El EA abre una posición sólo si se confirma una nueva tendencia y no hay otras posiciones abiertas para ese símbolo.

Parámetros:

InpLotSize : Volumen de negociación fijo (por ejemplo, 0,01 o 0,10).

InpStopLoss : Distancia en puntos para la protección de pérdidas.

InpTakeProfit : Distancia en puntos para la toma de beneficios.

InpFastMA : Periodo de la media móvil rápida (Línea de señal).

InpSlowMA : Periodo de la media móvil lenta (Línea de base).

InpMagicNum: Identificador único para gestionar las operaciones.

Recomendaciones: