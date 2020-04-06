Ai Engineered for Consistency

Pura lógica. Cero emociones. Captura automatizada de tendencias.


//+------------------------------------------------------------------+

//| AP_Elite_Modular_AI_v28.0_CANDLE_PYRAMID.mq5 //|

//| |

//| Desarrollado por: Ankur Prajapati

//| Móvil: +91 98797 61600 | ankurprajapati87@gmail.com |

//| Versión: 28.0 - MAYOR ALTO / MENOR BAJO PYRAMIDING + $5 GAP |

//+------------------------------------------------------------------+

Descripción

TrendForce EMA Professional es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operadores que valoran la lógica limpia y clásica de seguimiento de tendencias por encima de las arriesgadas estrategias de apuestas.

A diferencia de los peligrosos sistemas Grid o Martingale que pueden hacer estallar las cuentas, este algoritmo se basa en la estrategia decruce de medias móviles exponenciales (EMA ), probada a lo largo del tiempo , combinada con estrictos protocolos de gestión del riesgo. Identifica el inicio de una tendencia, ejecuta la operación y gestiona la salida automáticamente.

Características principales:

  • 100% No-Martingale: Cada operación tiene un volumen fijo. No se doblan las pérdidas.

  • Control estricto del riesgo: Cada operación está protegida por un Stop Loss duro y un Take Profit inmediatamente después de la ejecución.

  • Filtrado de tendencias: Utiliza un sistema de confirmación de doble EMA para filtrar el ruido del mercado antes de entrar.

  • Optimización Preparada: Todos los parámetros (Fast MA, Slow MA, SL, TP) están expuestos para Backtesting y Optimización.

Cómo funciona: El EA monitoriza el mercado en cada tick.

  1. Señal de Compra: Cuando la EMA Rápida cruza por encima de la EMA Lenta (Golden Cross).

  2. Señal de Venta: Cuando la EMA Rápida cruza por debajo de la EMA Lenta (Cruz de la Muerte).

  3. Ejecución: El EA abre una posición sólo si se confirma una nueva tendencia y no hay otras posiciones abiertas para ese símbolo.

Parámetros:

  • InpLotSize : Volumen de negociación fijo (por ejemplo, 0,01 o 0,10).

  • InpStopLoss : Distancia en puntos para la protección de pérdidas.

  • InpTakeProfit : Distancia en puntos para la toma de beneficios.

  • InpFastMA : Periodo de la media móvil rápida (Línea de señal).

  • InpSlowMA : Periodo de la media móvil lenta (Línea de base).

  • InpMagicNum: Identificador único para gestionar las operaciones.

Recomendaciones:

  • Pares: Altamente efectivo en pares con tendencia como XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD, y BTCUSD.

Otros productos de este autor
Sophisticated
Ankurkumar J Prajapati
Asesores Expertos
Aquí hay una breve descripción detallada de la lógica dentro de su AP_Elite_Modular_AI_v13.0 EA. 1. El "Cerebro": Sistema de Puntuación de Señales (0-85 Puntos) En lugar de un simple disparador de "Compra" o "Venta", el EA calcula una puntuación de confianza (GetSignalScore). Sólo se realiza una operación si la puntuación alcanza el umbral. Tendencia (+15 puntos): Comprueba si el precio actual está por encima/debajo de las Medias Móviles Semanal y Mensual . SuperTendencia (+15 puntos): Comprueba
UltimateMultiStrategyAIEA
Ankurkumar J Prajapati
Asesores Expertos
Para obtener los mejores resultados, utilice un intervalo de tiempo de 3 minutos 1. ADN del Mercado y Reconocimiento de Activos El EA detecta automáticamente la clase de activo (Forex, Oro, Cripto o Petróleo) analizando el nombre del símbolo. Reconfigura dinámicamente el Stop Loss , la rigidez del Trailing Stop y las ponderaciones de puntuación del algoritmo para adaptarse al perfil de volatilidad específico del activo. 2. Motor de Puntuación Multi-Factor (0-100) Las operaciones sólo se ejecutan
