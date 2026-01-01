Maximice los beneficios en un mercado de baja volatilidad y minimice las caídas en un mercado de alta volatilidad



BouncingKitten Dynamic Grid es un Asesor Experto especializado para MetaTrader 5 que redefine la negociación en cuadrículas introduciendola Adaptación Dinámica a la Volatilidad. A diferencia de las cuadrículas tradicionales de pasos fijos que a menudo fallan durante los picos repentinos del mercado, BouncingKitten "respira" con el mercado, ajustando automáticamente su espaciamiento de cuadrícula y objetivos de ganancias basados en la volatilidad de los precios en tiempo real (ATR).

Características principales

Maximización de beneficios

Cuadrículadinámica basada en ATR (Nuevo )

Escala dinámicamente el espaciado de la cuadrícula en función de la volatilidad del mercado en tiempo real (ATR). Esto permite al EA ampliar la cuadrícula durante los picos de alta volatilidad para proteger el capital y reducir el espacio durante los períodos estables para maximizar el potencial de ganancias.

Trailing Take Profit (Disponible en: BouncingKitten con Trailing TP)

Mueve automáticamente el nivel de toma de beneficios en la dirección de la operación cuando el precio tiende fuertemente, permitiendo al EA capturar movimientos extendidos del mercado más allá de los objetivos fijos de TP.



Control Dinámico del Rango de TP (Disponible en: BouncingKitten con Trailing TP)

Los ajustes flexibles de TP permiten a los operadores definir una ventana de beneficios mínima y máxima. El EA calcula la salida ideal basándose en la energía actual del mercado, asegurando que las operaciones se cierren en los puntos óptimos.

Multiplicador de Lote (Disponible en: BouncingKitten con Trailing TP)

Escala dinámicamente el tamaño de las posiciones a través de los niveles de la cuadrícula, lo que permite al EA aumentar el potencial de beneficios durante fuertes movimientos de precios, al tiempo que ofrece a los operadores un control total sobre la exposición al riesgo.





Gestión del riesgo y protección del capital

Límite total de órdenes

Restringe el número máximo de órdenes abiertas en la parrilla, evitando la acumulación incontrolada de posiciones durante situaciones de volatilidad extrema.





Protección contra reducción del capital

Limita la exposición global cerrando automáticamente todas las posiciones si la reducción de la cuenta supera un límite porcentual definido (por ejemplo, el 25%), lo que ayuda a preservar el capital de la cuenta.





Protección de Nivel de Margen Mínimo

Bloquea las nuevas operaciones si los niveles de margen caen por debajo de un umbral definido (por ejemplo, 500%), asegurando un colchón suficiente contra las caídas.





Bloquea las nuevas operaciones si los niveles de margen caen por debajo de un umbral definido (por ejemplo, 500%), asegurando un colchón suficiente contra las caídas. Filtro de diferencial y deslizamiento

Impide la ejecución de operaciones durante condiciones de mercado desfavorables o periodos de baja liquidez, reduciendo los costes de negociación y evitando una mala calidad de ejecución.

Total Lot Size Limit (Disponible en: BouncingKitten con Trailing TP)

Limita la exposición total limitando el tamaño de lote combinado de todas las posiciones abiertas, ayudando a preservar el capital de la cuenta.

Plataforma y requisitos de negociación

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

5 (MT5) Tipo de cuenta: Estándar , ECN o Cent (se recomienda Cent para saldos pequeños)

, ECN o Cent (se recomienda Cent para saldos pequeños) Saldo mínimo :

: Cuenta Estándar: $2,000+

Cuenta Cent: $200+

Instrumentos de negociación: Optimizado para XAUUSD (Oro) y los principales pares de divisas.

para los principales pares de divisas. Apalancamiento: Se recomienda 1 :500 o superior.

Parámetros clave de entrada

Parámetro Función Lote inicial Volumen inicial para la primera orden de la parrilla. Periodo ATR Número de velas utilizadas para calcular la volatilidad actual del mercado. Multiplicador de Cuadrícula Factor de escala para el ATR para determinar el espaciado de la cuadrícula. Cuadrícula Mín/Máx (Pips) Límites duros para asegurar que la cuadrícula nunca sea demasiado estrecha o demasiado ancha. Usar Trailing Activa/Desactiva la función de trailing profit. Max Equity DD% Umbral de salida de emergencia para protección total de la cuenta. Margen Mínimo Filtro de seguridad para bloquear nuevas operaciones durante periodos de margen bajo.

Ajustes recomendados (Cuenta Cent XAUUSD en gráfico de 1 minuto)