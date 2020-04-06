Argent

  • El Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura de tendencia y de seguimiento de tendencia, analizando los marcos temporales superiores para obtener la máxima precisión.
  • Stop loss fijo: control estricto del riesgo en cada operación.
  • Trailing stop - toma automática de beneficios cuando el mercado se mueve a su favor.
  • Cierre de beneficio total - consecución del beneficio objetivo en unidades de su depósito.
  • Sencillez, fiabilidad y estabilidad: la clave para operar con confianza.

  • Supervisión

  • myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746

  • Si necesita aumentar el tamaño del lote a Lote 0.1, también debe aumentar el valor de TotalProfitToClose proporcionalmente a 150.
  • Ventajas:

  • Stop loss fijo - control estricto del riesgo en cada operación.
  • Trailing stop - toma de beneficios automática cuando el mercado se mueve a su favor.
  • Total profit closing - consecución del beneficio objetivo en unidades de su depósito. Simplicidad, fiabilidad y estabilidad son la clave para operar con confianza.

  • Plazos: M30

  • Par de operaciones: XAGUSD XAUUSD

  • Configuración

  • Lote: 0.01; Tamaño del lote inicial
  • TotalProfitToClose:24; Cerrar todas las operaciones si el beneficio total alcanza esta cantidad
  • SL: 8500; Stop Loss en puntos
  • TP: 10000; Take Profit en puntos
  • NoLossPoints:1760; SL a BreakEven después de que el beneficio alcance esta cantidad de puntos
  • TrailingPoints:3730;Trailing Stop distancia en puntos (0 a desactivar)
  • Color: clrYellow; Color (¿utilizado para?) - Uso original: poco claro
  • Delta: 1; Delta en puntos para cálculo de nivel a partir de Alto/Bajo
  • TimeSet: "00:00"; Hora para calcular niveles ("00:00" para el High/Low del día anterior)
  • DispersiónMáx: 500; Diferencial máximo permitido en puntos
  • FactorIncremento 1.3; Factor de incremento del lote después de una pérdida
  • mágico 522236; Número mágico

  • MA_Period 153; Período de media móvil
  • EnableBuy true; Permitir operaciones de compra
  • HabilitarVenta false; Permitir operaciones de venta
  • EnableTradingByDays true; Permitir operaciones sólo en días específicos
  • EnableTradingByTime true; Permitir operaciones de compra Habilitar la negociación sólo durante horas específicas
  • DíasDeNegociación"2,3,4,5"; Días de negociación (1=Lunes, 2=Martes, .. 7=Sol) - COMPRUEBE ESTA LÓGICA
  • TradingTimeStart = "04:00"; Hora de inicio de la negociación (HH:MM)
  • TradingTimeEnd = "18:00"; Hora final de negociación (HH:MM)
  • .
  • Ajustes por defecto para los corredores con 2 decimales para XAUUSD. Para los corredores con 3 decimales, es necesario añadir 0 a la configuración.
  • SL
  • TP
  • Sin pérdida
  • Trailing
  • Precio inicial: $100
  • Aumento gradual del precio del Asesor Experto

