SynaptixQuant Crypto Dominance

SynaptixQuant Dominio de las criptomonedas

Inteligencia de mercado profesional para activos digitales

SynaptixQuant Crypto Dominance es un panel de inteligencia de mercado de criptomonedas de nivel profesional creado para operadores que exigen claridad, estructura y precisión en mercados de activos digitales en rápida evolución.

Diseñado por SynaptixQuant Capital, este sistema ofrece una puntuación de dominación en tiempo real, análisis de impulso e inteligencia de correlación en las principales criptomonedas, lo que permite a los operadores identificar la fortaleza, la debilidad y la rotación antes que la multitud.

Inteligencia Institucional Crypto para MetaTrader 5

Construido con lógica de estilo institucional, el sistema Crypto Dominance transforma los datos brutos del mercado en información procesable - sin desorden, ruido o retraso.

MERCADOS SOPORTADOS

Principales criptoactivos (frente a USD)

  • BTCUSD

  • ETHUSD

  • BNBUSD

  • SOLUSD

  • XRPUSD

  • ADAUSD

  • DOGEUSD

  • LTCUSD

  • AVAXUSD

  • DOTUSD

  • LINKUSD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cuadro de mando de dominio en tiempo real

Clasifica las criptomonedas según su fuerza relativa frente al USD. Identifica al instante los líderes del mercado, los rezagados y los flujos de capital rotativos.

Puntuación de fortaleza propia

Motor de puntuación adaptable que responde a la volatilidad, el impulso y la presión direccional, destacando la intención de mercado de grado institucional.

Métricas de impulso y aceleración

Realiza un seguimiento de la velocidad y la intensidad del movimiento de los precios para anticipar la continuación, el agotamiento o los primeros retrocesos.

Matriz de correlación

Mapa visual de correlaciones entre criptoactivos, que permite a los operadores:

  • Identificar la fuerza interna del mercado

  • Evitar la sobreexposición

  • Detectar oportunidades de divergencia

Paneles de señales (LARGO / CORTO)

Clasifica automáticamente las oportunidades de negociación en función del desequilibrio de fuerzas, la lógica de confirmación y el sesgo direccional.

CAD - Señales de datos agregados agrupados

Combinación lógica multifactorial avanzada:

  • Fuerza

  • Momento

  • Volatilidad

Diseñado para hacer emerger con claridad configuraciones de criptocomercio de alta probabilidad.

Motor de señalización inteligente

Se activa sólo cuando se dan las condiciones de alta calidad - totalmente configurable para estrategias basadas en la precisión.

VENTAJAS COMERCIALES

Para operadores diarios

  • Identificación rápida de criptoactivos fuertes y débiles

  • Entradas basadas en el impulso durante las expansiones de volatilidad

Para Swing Traders

  • Validación de la tendencia a través de la divergencia de fuerza

  • Mejora de la confianza comercial mediante la alineación de la correlación

Para operadores de posición

  • Contexto macro de la fortaleza de las criptomonedas

  • Confirmación de activos cruzados en el mercado de criptomonedas

PERSONALIZACIÓN Y CONTROL

  • Niveles de sensibilidad ajustables

  • Temas de color personalizados

  • Umbrales de filtrado de señales

  • Filtrado de distancia y volatilidad

  • Compatibilidad total con símbolos de broker

POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN SYNAPTIXQUANT CRYPTO DOMINANCE

  • Análisis de la estructura del mercado de nivel institucional

  • Elimina la toma de decisiones emocionales

  • Mejora la sincronización, la confianza y la selección de operaciones

  • Diseñado para flujos de trabajo criptográficos profesionales


