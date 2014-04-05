SynaptixQuant Crypto Dominance
- Indicadores
- Devie Arevalo Montemayor
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
Inteligencia de mercado profesional para activos digitales
SynaptixQuant Crypto Dominance es un panel de inteligencia de mercado de criptomonedas de nivel profesional creado para operadores que exigen claridad, estructura y precisión en mercados de activos digitales en rápida evolución.
Diseñado por SynaptixQuant Capital, este sistema ofrece una puntuación de dominación en tiempo real, análisis de impulso e inteligencia de correlación en las principales criptomonedas, lo que permite a los operadores identificar la fortaleza, la debilidad y la rotación antes que la multitud.
Inteligencia Institucional Crypto para MetaTrader 5
Construido con lógica de estilo institucional, el sistema Crypto Dominance transforma los datos brutos del mercado en información procesable - sin desorden, ruido o retraso.
MERCADOS SOPORTADOS
Principales criptoactivos (frente a USD)
-
BTCUSD
-
ETHUSD
-
BNBUSD
-
SOLUSD
-
XRPUSD
-
ADAUSD
-
DOGEUSD
-
LTCUSD
-
AVAXUSD
-
DOTUSD
-
LINKUSD
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cuadro de mando de dominio en tiempo real
Clasifica las criptomonedas según su fuerza relativa frente al USD. Identifica al instante los líderes del mercado, los rezagados y los flujos de capital rotativos.
Puntuación de fortaleza propia
Motor de puntuación adaptable que responde a la volatilidad, el impulso y la presión direccional, destacando la intención de mercado de grado institucional.
Métricas de impulso y aceleración
Realiza un seguimiento de la velocidad y la intensidad del movimiento de los precios para anticipar la continuación, el agotamiento o los primeros retrocesos.
Matriz de correlación
Mapa visual de correlaciones entre criptoactivos, que permite a los operadores:
-
Identificar la fuerza interna del mercado
-
Evitar la sobreexposición
-
Detectar oportunidades de divergencia
Paneles de señales (LARGO / CORTO)
Clasifica automáticamente las oportunidades de negociación en función del desequilibrio de fuerzas, la lógica de confirmación y el sesgo direccional.
CAD - Señales de datos agregados agrupados
Combinación lógica multifactorial avanzada:
-
Fuerza
-
Momento
-
Volatilidad
Diseñado para hacer emerger con claridad configuraciones de criptocomercio de alta probabilidad.
Motor de señalización inteligente
Se activa sólo cuando se dan las condiciones de alta calidad - totalmente configurable para estrategias basadas en la precisión.
VENTAJAS COMERCIALES
Para operadores diarios
-
Identificación rápida de criptoactivos fuertes y débiles
-
Entradas basadas en el impulso durante las expansiones de volatilidad
Para Swing Traders
-
Validación de la tendencia a través de la divergencia de fuerza
-
Mejora de la confianza comercial mediante la alineación de la correlación
Para operadores de posición
-
Contexto macro de la fortaleza de las criptomonedas
-
Confirmación de activos cruzados en el mercado de criptomonedas
PERSONALIZACIÓN Y CONTROL
-
Niveles de sensibilidad ajustables
-
Temas de color personalizados
-
Umbrales de filtrado de señales
-
Filtrado de distancia y volatilidad
-
Compatibilidad total con símbolos de broker
POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN SYNAPTIXQUANT CRYPTO DOMINANCE
-
Análisis de la estructura del mercado de nivel institucional
-
Elimina la toma de decisiones emocionales
-
Mejora la sincronización, la confianza y la selección de operaciones
-
Diseñado para flujos de trabajo criptográficos profesionales