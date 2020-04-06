One Click B MT5 - panel limpio de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP

One Click B MT5 es un EA de gestión de operaciones para MetaTrader 5 orientado al flujo de trabajo. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.





One Click B MT5- EA con SL automático + Botón TS + TP automático completo

Este EA funciona con brokers que utilizan símbolos de instrumentos estándar descritos como: BTCUSD,

US30, USTEC, DE40, XAUUSD. Para una compatibilidad completa con brokers, utilice el EA One Click B2.

MT5 (mismos instrumentos - cualquier nombre de broker) o One Click B3 MT5 (20 instrumentos - cualquier

broker).

Características principales:

1. Funciona con plataforma cerrada - se recomienda VPN externa 24 horas para un funcionamiento continuo

funcionamiento continuo.

2. Ligero - sin carga de CPU ni de plataforma.

3. Rápido - optimizado para retrasos mínimos.

4. Botonera posicionable en cualquier lugar de la plataforma; cada botón individualmente,

colores, tamaños de los botones y fuentes totalmente personalizables.

5. Funciona con indicadores: Terminal MT5, B SL_TS MT5, B_Asr MT5, B_Pipsy MT5, Zoom

MT5.

6. Funciona en cuentas reales y demo.

7. Diseñado para traders avanzados y principiantes.

8. Utilizado por mí en el comercio real.

9. 9. Ideal para mantener posiciones a largo plazo y scalping.

Dos paneles de control:

● Panel principal con botones cierra todas las posiciones o sólo las rentables en toda la plataforma.

gráficos.

● El panel de instrumentos asignado a símbolos específicos cierra todas las posiciones o sólo las rentables.

rentables para ese instrumento en todos sus gráficos.

Completo sistema de gestión de posiciones SL/TS/TP:

● SL automático:

○ Se activa tras alcanzar el beneficio definido (activador configurable).

○ Establece SL con desplazamiento desde el precio de apertura (breakeven + desplazamiento).

○ Notificación sonora cuando se fija el SL.

● Trailing Stop inteligente (botón configurable):

○ Verde = TS ON, Rojo = TS OFF.

○ Tamaño configurable (4 mm por defecto), posición X/Y, esquina, texto y fondo.

colores.

○ Sincronización de estados en todos los gráficos de la plataforma.

○ Trailing con disparadores configurables y pasos mínimos.

○ Límite de frecuencia de modificación (segundos mínimos entre movimientos).

○ Preserva los valores SL/TP anteriores durante el arrastre.

● TP automático:

○ Establece TP automáticamente en la PRIMERA posición abierta (cuando no existe TP).

○ Bloquea después de la eliminación manual del TP (no se restablece automáticamente).

○ Desactiva con el interruptor principal EA.

○ Configurable en ajustes (EnableAutoTP).

Cálculo preciso de pips para todos los tipos de instrumentos.

○ Confirmación sonora cuando se configura.

Compatibilidad y fiabilidad totales:

● Soporte de cobertura - funciona con todos los tipos de cuenta MT5.

Sincronización GlobalVariables - estado EA/TS preservado a través de gráficos.

Guardado automático de posiciones.

Botones, colores, estados guardados en archivos .ini.

● Recuperación de reinicio - todos los ajustes cargados automáticamente.

● Calculadora de comisiones - ajustes individuales por instrumento.

● Anti-spam - bloqueo de modificación de posiciones múltiples.

● Alertas sonoras - sonidos para todos los eventos clave (apertura, SL, TP, cierre).

● Seguimiento de entradas - supervisa hasta 100 posiciones con historial de modificaciones.

Ventajas técnicas:

● Cero retardo OnTick() - reacción instantánea a los cambios del mercado.

● Temporizador de 1s basado en tiempos reales del sistema - sincronización de estados sin carga de CPU, con.

ejecución inmediata de funciones.

● Control de deslizamiento - configurable para mayor estabilidad.

● Soporte multisímbolo - funciona en cualquier número de gráficos simultáneamente.

● Manejo de ChartEvent - respuesta instantánea al hacer clic en un botón.

Despliegue sencillo:

1. Adjuntar EA a todos los gráficos del instrumento.

2. 2. Arrastre los botones a las ubicaciones preferidas.

3. 3. Establezca los colores/tamaños según sus preferencias.

4. 4. Pulse el botón TS (verde=ON).

5. EA gestiona automáticamente todas las posiciones de la plataforma.

Garantía de estabilidad:

● Probado en cuentas reales con decenas de posiciones.

Maneja caídas de la plataforma sin pérdidas.

Cero errores de compilación - listo para su uso inmediato.

Compatible con las últimas versiones de MT5.

Completa solución One-Click Trading - desde la apertura de la posición a la ganancia / pérdida automática.

con un solo clic o totalmente automatizada.





AppLanguage - selecciona el idioma de la interfaz utilizado por el EA para mensajes y etiquetas.

TS_AnchorCorner (0-3) - selecciona qué esquina del gráfico (0-3) se utiliza como punto de anclaje para el TS.

botón.

TS_ButtonSize_mm (4mm por defecto) - define el tamaño del botón TS en el gráfico en milímetros.

TS_PosX - define la posición horizontal (X) del botón TS en relación con la esquina seleccionada.

TS_PosY - define la posición vertical (Y) del botón TS con respecto a la esquina seleccionada.

TS_TextColor - Define el color del texto "TS" que aparece en el botón Trailing Stop.

ColorOn - establece el color de fondo del botón TS cuando el Tope dinámico está activado (ON).

ColorOff - establece el color de fondo del botón TS cuando el Tope dinámico está desactivado (OFF).

EnableAutoTP - activa o desactiva la función automática Take Profit para nuevas posiciones.

AutoTP_Pips - establece la distancia en pips desde el precio de apertura donde Auto TP coloca el Take

inicial.

InitialEnableEA - define si el EA comienza en estado activado cuando se adjunta al gráfico.

TriggerPips - beneficio en pips requerido antes de que el EA coloque el primer Stop Loss de protección.

SL_Offset_Pips - Desplazamiento en pips desde el precio de apertura utilizado al colocar el SL inicial (punto de equilibrio + precio de apertura).

offset).

Slippage - máximo deslizamiento de precio permitido al modificar o cerrar posiciones.

TrailingTriggerPips - distancia en pips desde el precio actual que activa la actualización del trailing stop.

TrailingMovePips - paso en pips por el que se mueve el Stop Loss durante el trailing.

MinSLMovePips - diferencia mínima en pips entre el SL actual y el nuevo para la modificación.

MinSecondsBetweenTrailing - intervalo de tiempo mínimo en segundos entre actualizaciones de SL de arrastre.

EnableTrailingStop - interruptor global para activar o desactivar la gestión del trailing stop.

PosFileName - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar las posiciones del botón EA para cada símbolo.

StateFileName - nombre del archivo de plantilla utilizado para guardar el estado de activación/desactivación del EA para cada símbolo.

xOffsetLeft - posición horizontal (distancia X) del botón principal "Close Profit".

yOffsetLeft - posición vertical (distancia Y) del botón principal "Close Profit".

xOffsetRight - posición horizontal (distancia X) del botón principal "Cerrar todo".

yOffsetRight - posición vertical (distancia Y) del botón principal "Cerrar todo".

btnColorProfit - color de fondo del botón principal "Cerrar ganancias".

txtColorProfit - color del texto utilizado en el botón principal "Cerrar beneficio".

btnColorAll - color de fondo del botón principal "Cerrar todo".

txtColorAll - color del texto utilizado en el botón principal "Cerrar todo".

ButtonFontSizeMainPanel - tamaño de fuente utilizado para el texto de los botones del panel principal.

PanelSymbols - lista separada por comas de símbolos para los que EA crea botones de cierre individuales.

PanelCorner - esquina del gráfico utilizada como punto de anclaje para el panel de símbolos.

PanelX - desplazamiento horizontal base (X) del panel de símbolos desde la esquina seleccionada.

PanelY - desplazamiento vertical (Y) base del panel de símbolos desde la esquina seleccionada.

AnchoPanelMM - ancho de los botones del panel principal en milímetros.

PanelHeightMM - altura de los botones del panel principal en milímetros.

ButtonGapMM - espacio (separación) entre los botones del panel de símbolos, en milímetros.

ButtonWidthMM - anchura de los botones por símbolo (Cerrar todo/Cerrar beneficio), en milímetros.

ButtonHeightMM - altura de los botones por símbolo, en milímetros.

ButtonFontSizePanel - tamaño de la fuente utilizada en los botones por símbolo del panel.

ButtonTextColor - color del texto para todos los botones de símbolos del panel.

ButtonCloseAllColor - color de fondo para todos los botones "Cerrar todo" del panel de símbolos.

ButtonCloseProfitColor - color de fondo para todos los botones "Close Profit" del panel de símbolos.

BTCUSD_PosX - posición X personalizada para los botones BTCUSD (-1 significa utilizar PanelX por defecto).

BTCUSD_PosY - posición Y personalizada para los botones BTCUSD (-1 significa utilizar el PanelY por defecto).

US30_PosX - posición X personalizada para los botones US30 (-1 = X del panel por defecto).

US30_PosY - posición Y personalizada para los botones US30 (-1 = panel Y por defecto).

USTEC_PosX - posición X personalizada para los botones USTEC (-1 = X del panel por defecto).

USTEC_PosY - posición Y personalizada para los botones USTEC (-1 = Y por defecto del panel).

DE40_PosX - posición X personalizada para los botones DE40 (-1 = X del panel por defecto).

DE40_PosY - posición Y personalizada para los botones DE40 (-1 = Y por defecto del panel).

XAUUSD_PosX - posición X personalizada para los botones XAUUSD (-1 = X del panel por defecto).

XAUUSD_PosY - posición Y personalizada para los botones XAUUSD (-1 = panel Y por defecto).

Commission_BTCUSD - valor de comisión manual por lote para BTCUSD, utilizado en el beneficio neto.

neto.

Commission_US30 - valor de comisión manual por lote para US30, utilizado en los cálculos de beneficio neto.

Commission_USTEC - valor de comisión manual por lote para USTEC, utilizado en los cálculos de beneficio neto.

Commission_DE40 - valor de comisión manual por lote para DE40, utilizado en los cálculos de beneficio neto.

Commission_XAUUSD - valor de comisión manual por lote para XAUUSD, utilizado en cálculos de beneficio neto.

neto.





Un tipo raro de herramienta en MQL5 - centrada en el flujo de trabajo, gráficos limpios y gestión de riesgos, no en entradas "mágicas". Diseñada para traders que saben lo que hacen y quieren que la plataforma ejecute su plan con el mínimo tiempo en pantalla. Esta herramienta le permite definir su plan y el tamaño de la posición, y luego tomar un descanso con seguridad, mientras que el EA vigila sus operaciones. Protege las posiciones abiertas y toma beneficios cuando el precio deja de moverse en la dirección deseada y, cuando se utiliza en un VPS, puede gestionar de forma fiable las operaciones entre sesiones. Los sonidos discretos y de bajo volumen sólo informan de lo que importa: nuevas operaciones, colocación de SL/TP, actualizaciones de arrastre y acciones Cerrar todo / Cerrar beneficios. Durante su jornada normal, no necesita mirar el gráfico: si no oye nada, no está ocurriendo nada importante; un breve sonido le informa inmediatamente de si se ha abierto, modificado o cerrado una operación. La herramienta también es ideal para scalping: puede proteger cualquier número de posiciones abiertas en cualquier instrumento y cerrar instantáneamente todas las operaciones en todos los símbolos, o sólo en el símbolo seleccionado, en el momento que usted decida.

Este es un EA de gestión de operaciones. No abre operaciones por sí mismo; todas las entradas se abren manualmente o por otros EAs, y esta herramienta sólo gestiona las posiciones existentes.







