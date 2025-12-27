TSPEdge Pro Binary and Scalping Engine

Un motor de continuación de tendencia de alta probabilidad diseñado para Opciones Binarias y Scalping, con seguimiento de Ganancias/Pérdidas incorporado y búferes de señal listos para la automatización.

TSPEdge es un indicador técnico de nivel profesional diseñado para operadores que exigen precisión y confianza basada en datos. A diferencia de los indicadores de "caja negra" que repintan o utilizan matemáticas lentas, TSPEdge utiliza un sistema de verificación de múltiples capas para identificar el agotamiento de la tendencia de alta probabilidad y los puntos de recuperación.

La lógica de la estrategia:

El indicador funciona con un motor de confirmación cuádruple:

  • Identificación de Tendencias: Utiliza un sistema de cruce de SMA de doble etapa para establecer la tendencia dominante del mercado.

  • Filtrado del Momento: Un filtro RSI suavizado integrado asegura que las señales sólo se generan cuando el impulso se acelera en la dirección de la tendencia.

  • Alineación de volumen: Una comprobación del delta del histograma MACD asegura que el "dinero grande" se está moviendo con su operación, filtrando los movimientos débiles "falsos".

  • Lógica de configuración propia: El núcleo de TSPEdge es su "Comprobación de agotamiento". Analiza un periodo específico (Fase de Preparación) para asegurar que el mercado no está sobreextendido antes de emitir una señal.

Características principales:

  • Soporte de Doble Estrategia: Incluye dos tipos de señales distintas:

    1. Momento Rápido: Optimizado para vencimiento/escalado de 1 vela.

    2. Tendencia Estructural: Optimizado para 5-velas de caducidad / scalping.

  • Estadísticas en tiempo real: Tablero de Ganancias/Pérdidas incorporado que rastrea el rendimiento de ambas estrategias directamente en su gráfico. Se acabaron las suposiciones: conozca su tasa de ganancias al instante.

  • Preparado para la automatización: Consolida todas las señales en buffers estándar (Índice 0 y 1). Perfectamente compatible con bots de auto-trader.

  • No Repinta: Cada señal se fija una vez que la vela se cierra. Lo que ve en el historial es exactamente lo que ocurrió en tiempo real.

Uso recomendado:

  • Plazos: M1 y M5 para Opciones Binarias; M5+ para Forex Scalping.

  • Activos: Altamente efectivo en todos los mercados e índices de alta volatilidad.

  • Guía de uso para Opciones Binarias:

  1. 2x Señales de vencimiento: Optimizadas para el vencimiento de la vela siguiente. (Flechas en MistyRose). Las alertas de puntos se envían antes de las señales de flecha para que esté preparado para entrar en operaciones de alta precisión - las operaciones se introducen en la misma vela tan pronto como la flecha se activa para la próxima expiración de la vela.
  2. Señales de Expiración 5x: Optimizado para 5 velas de expiración/swing scalping. (Flechas en verde para Compra y en rojo para Venta). Las operaciones se inician en la siguiente vela si la vela anterior deja una mecha de al menos el tamaño del cuerpo en la dirección opuesta a la señal de operación (mecha inferior para compras, mecha superior para ventas).

Nota del desarrollador:

Creemos en la transparencia. TSPEdge fue construido por los comerciantes para los comerciantes. Proporcionamos actualizaciones consistentes y soporte técnico para asegurar que usted tiene las mejores herramientas para el entorno actual del mercado.

