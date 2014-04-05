ICT Seek and Destroy Profile Friday MT5

ICT Seek & Destroy Perfil Viernes Indicador MetaTrader 5

El Indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday MT5 está diseñado para analizar la acción del precio basada en la sesión, centrándose en cómo la sesión de Londres interactúa con el rango de precios formado durante la sesión asiática. Su principal objetivo es detectar posibles condiciones de búsqueda y destrucción (S&D ) que a menudo preceden a movimientos fuertes y repentinos del mercado.

Este indicador comprueba si la sesión de Londres barre tanto el máximo como el mínimo del rango de la sesión asiática. Una vez que se cumple este requisito, el gráfico se etiqueta automáticamente como "Día potencial de S&D".
Para mejorar la claridad visual, el indicador separa las principales sesiones bursátiles mediante recuadros de colores:

  • Sesión asiática: Azul
  • Sesión de Londres: Gris
  • Sesión de Nueva York: Verde

Indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday - Especificaciones principales

A continuación se ofrece un resumen de las principales características del indicador:

Característica

Descripción

Categoría

ICT - Dinero inteligente - Fortaleza de la divisa

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Intermedio

Tipo de Indicador

Breakout - Reversal

Marco temporal

Multi-marco de tiempo

Estilo de negociación

Intradía

Mercados

Todos los instrumentos financieros

Cómo funciona el indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday MT5

En primer lugar, el indicador define el rango de precios establecido durante la sesión asiática. A continuación, supervisa la acción del precio en la sesión de Londres para determinar si se violan los límites superior e inferior de ese rango, lo que indica un barrido de liquidez y una posible configuración de búsqueda y destrucción.

Si se da esta condición, el indicador se activa durante la sesión de Nueva York y confirma la configuración cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

  • El precio vuelve al rango de la sesión de Londres
  • La acción del precio de la sesión de Nueva York permanece completamente dentro del rango de Londres
  • El rango de la sesión de Nueva York se amplía más allá del rango de la sesión de Londres.

Cuando se cumple al menos uno de estos criterios, el gráfico se marca con "S&D Día Válido " .

Escenario alcista de búsqueda y destrucción

Por ejemplo, en el oro (XAU/USD) utilizando el marco temporal M30, durante una tendencia alcista, la sesión de Londres puede romper primero por debajo del mínimo de la sesión asiática y luego moverse por encima de su máximo, lo que indica un barrido de liquidez en ambos lados.

Si durante la sesión de Nueva York el precio se mantiene por encima del máximo de Londres, el indicador confirma la fortaleza alcista y pone de relieve una posible oportunidad de compra.

Escenario bajista de búsqueda y destrucción

En el USD/JPY en el marco temporal H1, durante una estructura de mercado bajista, la sesión de Londres puede romper inicialmente por encima del máximo asiático y más tarde caer por debajo del mínimo asiático. Este comportamiento indica una toma de liquidez por encima de los stops de compra antes de un movimiento bajista.

Cuando el precio permanece por debajo del mínimo de Londres durante la sesión de Nueva York, y los cierres de las velas permanecen por debajo de ese nivel, el indicador valida un patrón bajista de Buscar y Destruir para el día.

Conclusión

El Indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday MT5 está específicamente diseñado para identificar oportunidades de trading de alto impacto durante la sesión de Nueva York, impulsadas por el comportamiento de la liquidez de las sesiones de Asia y Londres.

Al destacar los días en los que ambos extremos del rango de la sesión asiática se toman durante la negociación en Londres, el indicador ayuda a los operadores a anticipar la volatilidad, los retrocesos y los movimientos de precios impulsados por el dinero inteligente, lo que permite tomar decisiones de negociación más estructuradas e informadas.


