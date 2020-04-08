ICT Seek and Destroy Profile Friday MT4

ICT Seek & Destroy Perfil Viernes Indicador MetaTrader 4

El Indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday MT4 está diseñado para analizar el comportamiento de los precios basándose en la interacción entre las sesiones bursátiles de Asia y Londres. Su objetivo principal es identificar posibles condiciones de búsqueda y destrucción (S&D ) que a menudo preceden a movimientos bruscos y agresivos del mercado.

Este indicador evalúa si la sesión de Londres barre con éxito tanto el máximo como el mínimo del rango de la sesión asiática. Cuando se cumple esta condición, el sistema señala la configuración mostrando "Día potencial de S&D" directamente en el gráfico.

Para mejorar el análisis basado en la sesión, el indicador distingue visualmente las principales sesiones de negociación mediante cuadros codificados por colores:

Sesión asiática: Azul

Sesión de Londres: Gris

Sesión de Nueva York: Verde

ICT Seek & Destroy Perfil Viernes Especificaciones del indicador

A continuación encontrará un resumen de las principales características del indicador:

Característica Descripción Categoría ICT - Dinero inteligente - Fortaleza de la divisa Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Breakout - Reversal Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Intradía Mercados Todos los instrumentos financieros

Cómo funciona el indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday

En primer lugar, el indicador define el rango de precios establecido durante la sesión asiática. A continuación, sigue la evolución de los precios en la sesión de Londres para determinar si se violan ambos límites del rango asiático, lo que indica una posible captación de liquidez y una configuración de búsqueda y destrucción.

Cuando se cumple esta condición, el indicador se activa durante la sesión de Nueva York y confirma la configuración si se produce alguna de las siguientes situaciones:

El precio vuelve a entrar en el rango de la sesión de Londres

La acción del precio de la sesión de Nueva York permanece totalmente dentro del rango de Londres

El rango de la sesión de Nueva York se amplía más allá del rango de la sesión de Londres.

Si se cumple al menos una de estas condiciones, el indicador marca el gráfico con "S&D Día Válido " .

Escenario alcista de búsqueda y destrucción

Por ejemplo, en XAU/USD (Oro) utilizando el marco temporal M30, durante una estructura de mercado alcista, la sesión de Londres puede primero sacar el mínimo asiático y luego romper por encima del máximo asiático. Este comportamiento indica un barrido de liquidez.

Si la acción del precio durante la sesión de Nueva York se mantiene por encima del máximo de Londres, el indicador confirma un fuerte impulso alcista y pone de relieve una posible oportunidad de compra.

Escenario bajista de búsqueda y destrucción

En un escenario bajista, como el del USD/JPY en el marco temporal H1, la sesión de Londres puede romper inicialmente por encima del máximo asiático y caer posteriormente por debajo del mínimo asiático, lo que indica una caza de stops por encima de la liquidez compradora.

Cuando el precio se mantiene por debajo del mínimo de Londres durante la sesión de Nueva York, y las velas de cierre siguen respetando ese rango, el indicador valida un patrón bajista de búsqueda y destrucción para el día.

Reflexiones finales

El Indicador ICT Seek & Destroy Profile Friday MT4 está específicamente desarrollado para detectar oportunidades de trading de alto impacto durante la sesión de Nueva York, enraizadas en el comportamiento de la liquidez de las sesiones de Asia y Londres.

Al identificar los días en los que ambos lados del rango asiático se barren durante la sesión de Londres, el indicador ayuda a los operadores a anticipar la volatilidad, los retrocesos y los movimientos de precios impulsados por el dinero inteligente, lo que permite una toma de decisiones más informada y estratégica.